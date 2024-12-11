Splashtopは、日本でリモートアクセスサービスの市場シェアNo.1を達成しました
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CUPERTINO, Calif., 2024年12月11日 – Splashtopは、どこでも働ける世界を簡素化するリモートソリューションのリーダーであり、富士キメラ総研の2024年通信関連マーケティングリサーチ概要*レポートによると、日本でのリモートアクセスサービスの市場シェアで第1位にランクされています。
「日本でトップのリモートアクセスサービスプロバイダーとして認められたことを光栄に思います」と、SplashtopのCEO兼共同創設者のMark Leeは述べています。“Our customers trust us to deliver high パフォーマンス without sacrificing convenience or security. 日本で柔軟な作業環境やIoTアプリケーションをサポートする必要性が高まる中、Splashtopはリモートワーカーや重要なデバイスのシームレスな運用を確保する強力なソリューションを提供し続けます。」
レポートは、通信機器および通信サービス市場に関連する企業へのインタビューに基づいて、市場規模のトレンドと市場シェアを計算します。
リモートアクセスサービス日本市場トレンド*
レポートによると、FY2023のリモートアクセス市場の売上は398億円（2630万ドル）で、FY2024には2.8％増加すると予想されています。さらに、リモートアクセスサービス市場の売上は年平均成長率（CAGR）1.9％で成長し、2030年度までに455億円（3億3090万ドル）に達すると予想されています。研究は、労働力不足を緩和する手段としての柔軟な労働イニシアチブの確立とデジタル端末の利用増加により、リモートアクセスとデバイス管理の需要の成長を説明しています。
Splashtopは収益とユーザー数で市場で1位にランクイン*
レポートで評価されたリモートアクセスサービスの中で、SplashtopはFY2023で収益で1位にランクインし、FY2024でも同様に予測されており、市場シェアは15.1%です。会社はまた、ユーザーシェア（ID）でFY2023に11.5%で1位にランクインしました。
Splashtopの成長は、競合他社の置き換えと大企業による仮想デスクトップインフラストラクチャ（VDI）の切り替えによって推進されました。その会社の差別化されたパフォーマンス機能は、高速画像転送を含むクリエイティブな職業向けに、メディアとエンターテインメント業界内での成長をサポートしました。2024年5月にLGWAN リモートアクセスサービスがリリースされたことで、Splashtopは地方自治体からの需要が増加しました。
SplashtopのIoTデバイスのリモートサポートソリューションは、専門的な製造設備、商業施設のデジタルサイネージ、輸送業界の堅牢なデバイス、教育分野でのリモートサポートを必要とするさまざまなセクターでの成長に貢献しています。
Splashtopソリューションについて
Splashtopのリモートデスクトップアクセスとリモートサポートソリューションは、SSL/TLSおよびAES 256ビット暗号化を提供し、安全なリモートワークを簡単に試用、設定、使用できます。240フレーム/秒（5G環境）までの低遅延、シングルサインオン（SSO）、コンピュータへの一括インストールなどの管理機能が、ITと従業員の利便性を向上させます。
Splashtop Co.について日本
Splashtop株式会社は、企業や個人のリモートワークとテレワークを促進し、新しい働き方改革の実現をサポートするために2012年に設立されました。日本では、Splashtopは映像制作、金融、製造、建設、教育、医療などの幅広い業界で使用されており、Color株式会社、村田製作所、東京大学、Nissay Asset Management株式会社などの顧客がいます。https://www.splashtop.co.jp/
Splashtop について
Splashtopは、どこでも働ける世界を簡素化するソリューションのリーダーです。そのソリューションは、ハイブリッドワークとIT / MSP リモートサポートのために、迅速でシンプルかつ安全な体験を提供します。 Splashtopの特許取得済みの高パフォーマンステクノロジーは、4K HD品質、マルチモニターサポート、60fpsを超低遅延で実現可能です。 Splashtopは、高度なセキュリティ機能、幅広いデバイスサポート、応答性の高いカスタマーサービスを備えています。3000万人以上のユーザー、25万の企業、Fortune 500企業の85%を含む企業が、世界中でSplashtop製品を利用しています。Splashtop.com
ソースレポート
富士キメラ総研: 2024年10月に発行された「2024年通信関連マーケティング調査概要」の市場調査レポートから (https://www.fcr.co.jp/report/243q06.htm)