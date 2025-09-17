Splashtop、ISO/IEC 27001:2022 認証を取得
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主なハイライト:
ISO/IEC 27001:2022 認証ー Splashtopは、情報セキュリティ管理の新しい、更に厳格な国際基準を満たし、2013年以前の要件を上回っています。
Security Controls Powered by Splashtop Solutions – セキュリティコントロールの実施には、リアルタイムパッチ適用用のAutonomous Endpoint Management (AEM)、証明書ベースのWi-Fiセキュリティ用のFoxpass、Splashtop Secure Workspace (SASE/Zero Trust Network Access)、リモートアクセスプラットフォームが利用されています。
向上したリスクおよび脅威管理 - Splashtopのグローバルオペレーション全体でデータの機密性、完全性、可用性に対する高度な管理を示します。
Comprehensive Compliance Portfolio – GDPR、SOC 2、HIPAA、FERPA、およびPCIサポートを補完し、Splashtopを信頼できるパートナーとして強化します。
カリフォルニア州クパチーノ - 2025年9月18日 - Splashtop、ハイブリッドワークの管理とセキュリティのための現代的なITソリューションの世界的リーダーは、現代の厳しい2022ガイドラインの下でISO/IEC 27001認証を取得しました。2022年の更新�は、クラウドサービスのセキュリティ、脅威インテリジェンス、データプライバシーバイデザイン、運用の強靭性、供給者および第三者のリスク管理に対する要求を強化することで基準を引き上げます。このマイルストーンは、顧客データの保護とグローバル情報セキュリティ管理プラクティスの推進におけるSplashtopの継続的な投資を強調します。
この認証の取得により、Splashtopが人、プロセス、技術全体にわたる包括的な情報セキュリティマネジメントシステム (ISMS) を維持していることが確認され、年次の独立監査を受け、浮上するサイバー脅威やビジネスリスクに対抗するために継続的に管理を強化していることが示されています。
リモートアクセス、リモートサポート、そして自律型エンドポイント管理のための包括的なコンプライアンス
リモートアクセスやリモートサポートに加えて、Splashtopは2025年に開始された革新的なソリューション、Autonomous Endpoint Management (AEM) を提供しており、ITチームがエンドポイントの保守、パッチ適用、監視をグローバルデバイスにおいて自動化することを可能にします。AEMは、組織が脆弱性を特定し是正し、コンプライアンスを強制し、運用コストを削減しながらビジネスの継続性を保証するのに役立ちます。これらのソリューションにより、SplashtopはISO/IEC 27001:2022��認証の範囲内で保護および検証された単一の安全な環境をハイブリッド作業者に提供します。
ISO/IEC 27001:2022のセキュリティコントロールの実施に際して、Splashtopは自社のポートフォリオを活用して基準を満たし、超えることができました。これには、証明書ベースのWi-FiセキュリティのためのFoxpass、リアルタイムのパッチ適用と監視のためのAutonomous Endpoint Management (AEM)、SASE/ゼロトラストネットワークアクセスのためのSplashtop Secure Workspace、および業界をリードするリモートアクセスソリューションが含まれます。自社のテクノロジーを使用しての認証取得により、Splashtopはセキュリティファースト製品設計の強さと成熟度を示しています。
Foxpassが認証されたセキュリティフレームワークに参加
対象範囲にはFoxpass by Splashtopが含まれます。これは、Wi-Fi、VPN、ネットワークインフラストラクチャへの安全なパスワードレスアクセスを可能にする、フルマネージドのクラウドホスト型RADIUS認証サービスです。Foxpassは2023年にSplashtopに買収され、中小企業やMSPs向けのアクセス管理とRADIUSベースの認証を強化しました。Foxpassを認定済みの情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）に統合することで、Splashtopはすべてのソリューションにエンタープライズグレードの保護を拡張し、世界中の顧客に向けて統一された安全な基盤をさらに強化しています。
「ISO 27001:2022 認証の取得は、顧客データの保護と進化する脅威への対策に対する我々の焦点��とコミットメントを示しています」と、Splashtopのセキュリティおよびコンプライアンス部門の副社長であるJerry Hsieh氏は述べています。「この認証をFoxpassにも拡大することで、事業の全てを世界で最も厳しい基準に応じた、安全で継続的に改善されるフレームワークに組み込んでいることを強調します。」
世界のITおよびセキュリティバイヤーへのコミットメント
Splashtopのセキュアリモートアクセス、リモートサポート、自律型エンドポイント管理ソリューションは、200以上の国と地域のITおよびセキュリティの専門家に信頼されています。このポートフォリオは、あらゆるデバイスを保護し、IT運用を簡素化し、グローバル基準へのコンプライアンスを維持できるよう組織を支援します。GDPR、SOC 2、HIPAA、FERPA、PCI を含む同社の拡大するコンプライアンスフレームワークは、多様で分散した環境全体において、セキュリティ、信頼性、運用効率を求める企業にとって戦略的パートナーとしての役割を担っていることを示しています。
Splashtopの認定ソリューションや情報セキュリティ慣行の詳細、またはSplashtopが規制や認証の要件をどのようにサポートできるかを知りたい場合、www.splashtop.comをご覧ください。
Splashtop について
Splashtopは、リモートワーク、サポート、管理ソリューションを提供する世界トップクラスのプロバイダーです。場所を問わず働く時代において、セキュリティとパフォーマンスのシンプル化を実現します。顧客の成功を最優先事項とするSplashtopのテクノロジーは、中小企業から大企業まで、導入、利用、管理が簡単で、高度なセキュリティ機能、高スループット、幅広いデバイス対応、24時間週5日のカスタマーサポートを提供します。3,000万人を超えるユーザーに選ばれている親しみやすいソリューション、Splashtop は、柔軟性の高いプランでユーザーが自分に合った形で成長し、スケールできるよう支援するパートナーです。Splashtop は、 Microsoft Intelligent Security Association （ MISA ）の メンバー として、今日のIT環境における進化し続ける課題への対応を支援するための Microsoft の取り組みに歩調を合わせています。詳細は、splashtop.comをご覧いただき、LinkedInでフォローしてください。