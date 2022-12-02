Splashtop 2がAndroidタブレットで利用可能に – トップのリモートデスクトップアプリがより速く、�シンプルで、より安全に
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Splashtop 2 – 次世代のリモートデスクトップソフトウェア – は、独自の「Bridging Cloud」インフラストラクチャと共に、Androidタブレット向けに利用可能になりました。これは、世界中のユーザーをコンピュータやモバイルデバイスに接続する高パフォーマンスのセキュアなインターネットリレーサーバークラスターです
2012年8月7日 — サンノゼ、CA — Splashtop Inc., は、クロスデバイスコンピューティングの世界的リーダーとして、受賞歴のあるリモートデスクトップの次世代版であるSplashtop 2 HDをAndroidタブレット向けにリリースしたことを発表しました。Splashtop 2でのセキュリティ、信頼性、パフォーマンスの新しいレベルを達成するために、Splashtopは「Bridging Cloud」インフラストラクチャを形成するためのリレーサーバーのグローバルネットワークを構築しました。
現在までに、Splashtopは700万人以上のモバイルデバイスユーザーに、Windows PCやMacにリモートアクセスしてアプリケーションを実行したり、ファイルを表示・編集したり、HD映画を観たり、グラフィック集約型のゲームをプレイしたりすることを可能にしています。
人気の要望に応えて、SplashtopはAndroid 3.1以上を実行するAndroidタブレット向けにSplashtop 2 HDを提供しています。高解像度（「HD」）ビデオをサポートし、7インチまたは10インチのサイズで1280×800の画面密度を持つデバイス向けに設計されています。
Splashtop 2 HD for Androidタブレットの特徴：
ピンチとズーム（HDバージョンで初めて導入された新機能）
ハードウェア固有のプラットフォームアクセラレーションを活用した最適化されたパフォーマンス
新しい、使いやすいユーザーインターフェース
リモートウェイク（Wake-on-LAN、WoL）
3G/4Gとインターネットサポートを備えたAnywhere Access Pack
「Splashtopファンからの高い需要に応えて、Androidタブレット所有者向けにSplashtop 2 HDを提供しています」と、SplashtopのCEO兼共同創設者、Mark Leeは述べています。「Splashtop 2 HDを使用すると、ユーザーはAndroidタブレットをリモートデスクトップに変えて、どこでもいつでもコンピュータのファイルにアクセスできます。」
「セキュリティとプライバシーはもはや単なる企業の関心事ではありません。普通の人々、あなたや私のような人々も、私たちのデータが常に安全でセキュアであることを確認する必要があります。すべてのデバイス上のすべてのファイルが、どこでも毎日。あなたや私のような普通の人々も、データが常に安全であることを確認する必要があります - すべてのデバイスのすべて�のファイルが、どこでも毎日。」とSplashtopのCEO兼共同創設者であるMark Leeは述べています。「セキュリティとプライバシーを超えて、Splashtopは使いやすさを優先し続けています。そしてもちろん、業界をリードするパフォーマンスで技術の最前線に立ち続けることを誇りに思っています。」
Splashtop 2 HDアプリは基本形で提供されており、ローカルエリアネットワーク（LAN）環境でのデバイス間の接続を可能にします。さらに、アプリ内購入で利用可能な「Anywhere Access Pack」というモジュールにより、ユーザーはインターネットを介してデバイスに接続できます。
Splashtop 2 HDは使いやすいインターフェースを持ち、HD解像度などの新しいハードウェア機能に最適化されています。Splashtop 2 HDは、最大30フレーム/秒のストリーミングと30ミリ秒未満のレイテンシーをサポートし、スムーズなビデオと応答性の高いゲーム体験を提供します。
Splashtop 2 HDを使用すると、コンピュータに接続するために必要な設定はユーザー名とパスワードだけです。ルーターやファイアウォールの設定、IPアドレスやセキュリティコードの手動入力は必要ありません。Anywhere Access Packを追加することで、同じ簡単なプロセスで、インターネットを介して世界中のどこからでもデバイスに信頼性を持って接続できます。
さらに、アプリにはネ��ットワークの状況に適応する自己最適化技術があり、3G/4Gネットワークやインターネット接続の帯域幅を最大限に活用できます。独自のBridging Cloudを通じてユーザーデータを保護することに加えて、Splashtopは業界標準の暗号化技術を展開して高いレベルのセキュリティを維持します。
スライドショーはhttps://www.slideshare.net/secret/f9BF53ATVIndA4で閲覧できますそして、Splashtop 2 HD for Androidタブレットの短いビデオはこちらでご覧いただけます：
Splashtop 2 HDは、Androidタブレット用にhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.splashtop.remote.pad.v2からダウンロードできますGoogle Playから期間限定で無料で入手でき、その後はリスト価格$9.99 USDになります。 Anywhere Access Packは月額0.99 USDまたは年額9.99 USDで購入できます。
Splashtop Streamer
Splashtop 2 HDは、Windows PCまたはMacに無料のSplashtop Streamerソフトウェアをダウンロードしてインストールする必要があります。対応プラットフォーム: Windows 7、Vista、XP（Home Premiumを含む）、Mac OS X 10.6+（MacユーザーにはSnow LeopardまたはLionが必要です）。最良のパフォーマンスを得るには、デュアルコアCPUを搭載したコンピュータを推奨します。Splashtop 2の購入には、最大2台のコンピュータにアクセスするためのライセンスが含まれています。
Splashtop Inc.について
Splashtopは、タブレット、電話、コンピュータ、テレビをつなぐ最高クラスのリモートデスクトップ体験を提供することで、人々の生活に触れることを目指しています。Splashtopの技術は、消費者とビジネスユーザーに高性能でセキュアなインタラクティブアクセスを提供し、いつでもどこでもお気に入りのアプリケーション、メディアコンテンツ、ファイルにアクセスできます。
Splashtopの製品は、Apple App Store、Google Play、Amazon Appstore for Android、Nook Apps、BlackBerry App World、HP App Catalog、Lenovo App Shopなどでトップセリングのアプリです。700万人以上がアプリストアからSplashtop製品をダウンロードし、HP、Lenovo、Dell、Acer、Sony、Asus、Toshiba、Intel、その他のパートナーから1億台以上のデバイスがSplashtopを搭載して出荷されています。
ITの消費者化とモバイルデバイスの普及が、企業によるSplashtopの採用を促進しています。Splashtop Bridging Cloudは、複数のデバイス間で信頼性が高く、セキュアで高パフォーマンスの接続を保証し、IT、システムインテグレーター、サービスプロバイダーにポリシー駆動のコントロールを提供します。
Splashtopは、PC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」賞、LAPTOP Magazineの「Best of 2012 CES」賞を受賞しています。会社はサンノゼに本社を置き、北京、杭州、上海、台北、東京にオフィスを構えています。詳細はhttps://www.splashtop.comをご覧ください。
メディア連絡先:
Splashtop PR Team
便利なリンク：
Splashtopホーム：https://www.splashtop.com
Splashtop Streamer：https://www.splashtop.com/streamerSplashtop 2 HDをダウンロード：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.splashtop.remote.pad.v2