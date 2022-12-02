Splashtop 2の登場 – トップリモートデスクトップアプリがより速く、シンプルで安全に
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Splashtopは、次世代のリモートデスクトップソフトウェアであるSplashtop 2 – リモートデスクトップ（「Splashtop 2」）を発表し、ユーザーと世界中のコンピュータやモバイルデバイスをつなぐ高パフォーマンスのセキュアなインターネットリレーサーバークラスターからなる独自の「Bridging Cloud」インフラストラクチャを展開しました
2012年6月27日 — サンノゼ, CA — Splashtop Inc., クロスデバイスコンピューティングの世界的リーダーであるSplashtopは、本日、受賞歴のある次世代リモートデスクトップであるSplashtop 2のiPadバージョンを発表しました。 この製品リリースをサポートするために、Splashtopは世界中にリレーサーバーのネットワークを構築し、Splashtop 2ユーザーがリモートコンピュータに安全に接続し、高度に最適化されたネットワークパフォーマンスを活用できる「Bridging Cloud」インフラストラクチャを形成しました。
これまでに、Splashtopはタブレットからスマートフォンまでのモバイルデバイスの700万人以上のユーザーに、Windows PCやMacへのリモートアクセスを可能にし、アプリケーションのリモート実行、ファイルの表示と編集、HD映画の視聴、グラフィック集約型ゲームのプレイを可能にしました。
「セキュリティとプライ��バシーはもはや単なる企業の関心事ではありません。普通の人々、あなたや私のような人々も、私たちのデータが常に安全でセキュアであることを確認する必要があります。すべてのデバイス上のすべてのファイルが、どこでも毎日。あなたや私のような普通の人々も、データが常に安全であることを確認する必要があります - すべてのデバイスのすべてのファイルが、どこでも毎日。」とSplashtopのCEO兼共同創設者であるMark Leeは述べています。「セキュリティとプライバシーを超えて、Splashtopは使いやすさを優先し続けています。そしてもちろん、業界をリードするパフォーマンスで技術の最前線に立ち続けることを誇りに思っています。」
Splashtop 2アプリは基本形で利用可能になり、ローカルエリアネットワーク（LAN）環境でのデバイス間の接続を可能にします。さらに、アプリ内購入で利用可能な「Anywhere Access Pack」というモジュールにより、インターネットを介してデバイスに接続できます。
アプリは使いやすいインターフェースに再設計され、AppleのRetinaディスプレイなどの新しいハードウェア機能に最適化されています。iPadバージョンは、最大30フレーム/秒のストリーミングと30ミリ秒未満の遅延をサポートし、スムーズなビデオと応答性の高いゲーム体験を提供します。
Splashtop 2では、コンピュータに接続するために必要な設定はユーザー名とパスワードだけです。ルーターやファイアウォールの設定、IPアドレスやセキュリティコードの手動入力は必要ありません。Anywhere Access Packを追加することで、同じ簡単なプロセスで、インターネットを介して世界中のどこからでもデバイスに信頼性を持って接続できます。
さらに、このアプリはネットワークの状況に適応する自己最適化技術を持ち、3Gネットワークやインターネット接続の帯域幅を最大限に活用できます。独自のBridging Cloudを通じてユーザーデータを保護することに加えて、Splashtopは業界標準の暗号化技術を展開して高いレベルのセキュリティを維持します。
Splashtop 2の短いビデオが利用可能で、スライドショーはhttps://www.slideshare.net/secret/f9BF53ATVIndA4で閲覧できます。
Splashtop 2はiPad用にダウンロードできます https://itunes.apple.com/us/app/id382509315 iTunes App Storeから。リスト価格は$9.99ですが、アプリは期間限定でプロモーション価格の$1.99で提供されます。Anywhere Access Packは月額$0.99または年額$9.99で購入できます。 Splashtop リモートデスクトップ for iPadの既存ユーザーは、基本バージョンとAnywhere Access Packの両方への無料アップグレードを受け取ります。
Splashtop Streamer
Splashtop 2は、Windows PCまたはMacに無料のSplashtop Streamerソフトウェアをダウンロードしてインストールする必要があります。対応プラットフォーム: Windows 7、Vista、XP（Home Premiumを含む）、Mac OS X 10.6+（MacユーザーにはSnow LeopardまたはLionが必要です）。最良のパフォーマンスを得るには、デュアルコアCPUを搭載したコンピュータを推奨します。Splashtop 2の購入には、最大2台のコンピュータにアクセスするためのライセンスが含まれています。
Splashtop Inc.について
Splashtopは、タブレット、電話、コンピュータ、テレビをつなぐ最高のリモートデスクトップ体験を提供することで、人々の生活に触れることを目指しています。 Splashtopの技術は、消費者とビジネスユーザーに高性能でセキュアなインタラクティブアクセスを提供し、いつでもどこでもお気に入りのアプリケーション、メディアコンテンツ、ファイルにアクセスできます。
Splashtopの製品は、Apple App Store、Google Play、Amazon Appstore for Android、Nook Apps、BlackBerry App World、HP App Catalog、Lenovo App Shopなどでトップセリングのアプリです。700万人以上がアプリストアからSplashtop製品をダウンロードし、HP、Lenovo、Dell、Acer、Sony、Asus、Toshiba、Intel、その他のパートナーから1億台以上のデバイスがSplashtopを搭載して出荷されています。
ITの消費者化とモバイルデバイスの普及が、企業によるSplashtopの採用を促進しています。Splashtop Bridging Cloudは、複数のデバイス間で信頼性が高く、セキュアで高パフォーマンスの接続を保証し、IT、システムインテグレーター、サービスプロバイダーにポリシー駆動のコントロールを提供します。
SplashtopはPC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」賞、LAPTOP Magazineの「Best of 2012 CES」賞を受賞しています。本社はサンノゼにあり、北京、杭州、上海、台北、東京にオフィス�があります。詳細はhttps://www.splashtop.comをご覧ください。
メディア連絡先:
Splashtop PR Team
便利なリンク：
Splashtopホーム：https://www.splashtop.com
Splashtop Streamer：https://www.splashtop.com/streamerSplashtop 2をダウンロード：https://itunes.apple.com/us/app/id382509315