Splashtop 2.0がLAPTOP Magazineの「Best of 2010 CES」賞を受賞
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DeviceVMの第2世代インスタントオン技術が2010年のコンシューマーエレクトロニクスショーでベストソフトウェアとして認められました
San Jose, CA — January 11, 2010 — DeviceVM、インスタントオンコンピューティングの世界的リーダーは、Splashtop™ 2.0 インスタントオンソフトウェアプラットフォームがLAPTOP Magazineによって「Best of 2010 CES」賞を受賞し、2010年のコンシューマーエレクトロニクスショーで最高のソフトウェアまたはサービスとして認められたことを発表しました。この受賞は、インスタントオン技術の重要性が増していることを裏付け、Splashtopが市場のリーダーとしての地位を強化し、世界中で400以上の製品にソフトウェアが導入されていることを示しています。
Splashtop 2.0は2010年1月7日に新しいLenovo Ideapad™ S10-3tタッチ対応ネットブックで導入され、CES 2010でLGのLG X200およびX300ネットブックでもデモンストレーションされました。第二世代製品は、広く利用可能なSplashtopインスタントオン環境のクラシックバージョンを基に構築され、再設計されたアプリケーションドック、エンドユーザーのカスタマイズ機能、スタイリッシュなデバイスに合わせたテーマ、タッチインターフェースのサポート、その他の多くの改善を追加しています。
「LAPTOP Magazineに�モバイルデバイス向けの最高のソフトウェアとして認められたことを光栄に思います」とDeviceVMの共同創設者兼CEOのMark Leeは述べています。「すでに市場に3,000万以上のSplashtopが存在する中で、モバイルコンピューティングの進化と、カスタマイズやお気に入りのアプリケーションへの即時アクセスに対する消費者の需要について多くを学びました。私たちは継続的な革新に取り組み、コンピュータユーザーに最も個人的で直感的で安全なインスタントオンコンピューティング体験を提供することにコミットしています。」
LAPTOPの編集者とライターのチームは、年最大の消費者技術イベントから毎日報告し、ブログ投稿、写真、ビデオで展示されている最もホットな製品をカバーしました。その中で、LAPTOPは2010年CESアワードのベスト16を選出しました。受賞者は、デザインとパフォーマンスの進化を通じてカテゴリーを再定義し、ユーザーエクスペリエンスを向上させる画期的なデバイス、技術、アプリケーションです。
Splashtopについて
Splashtopは、個人のコンピューティング体験を向上させる受賞歴のあるインスタントオンプラットフォームです。Splashtopは、PCをオンにしてから数秒でWebを検索し、メールにアクセスし、友達とチャットすることを可能にします。Splashtopは現在、Acer、ASUS、Dell、HP、Lenovo、LG、Sonyを含む主要メーカーの400モデル以上のネットブック、ノートブック、マザーボード、デスクトップで、3,000万台以上のPCで利用可能です。2007年10月のデビュー以来、SplashtopはPC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」賞、Laptop Magazineの「Best of 2010 CES」賞など、�数々の賞を受賞しています。詳細については、https://www.splashtop.comをご覧ください。
DeviceVMについて
DeviceVM, Inc.は、ダウ・ジョーンズによって注目すべきトップ50企業の1つに選ばれた非公開のソフトウェア会社です。インスタントオンのSplashtop製品を使用して、DeviceVMはコンピュータユーザーの日常の体験を向上させています。2006年に設立され、DeviceVMはシリコンバレーに本社を置き、北京、杭州、上海、台北にオフィスを構えています。
役立つリンク:
Splashtopについてもっと知る: https://www.splashtop.com LAPTOP Magazine Best of CES 2010: https://www.laptopmag.com/review/laptops/best-of-ces-2010.aspx?pid=13
メディア連絡先:
Splashtop PRチーム