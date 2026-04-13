Splashtop、現代のIT運用向け統合プラットフォームを発表
自律型エンドポイント管理を核とするAI支援のクラウドネイティブプラットフォームが、IT運用、セキュリティ、リモートサポート、リモートアクセスを一つのシームレスな体験に統合します。
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LAS VEGAS、2026年4月13日 — 20年間の信頼されたリモートパフォーマンスの後、Splashtop®は、現代のITオペレーションのための統合プラットフォームの立ち上げを発表しました。これにより、リモートパフォーマンスのリーダーから統合型の運用エコシステムへと進化し、自律的なエンドポイント管理を中心に据えました。
MSPサミットとチャネルパートナーズエキスポで発表されたプラットフォームは、Splashtopのビジョンを反映しています。現代のITは、エンドポイントがオペレーションとセキュリティの中心となる今、パッチ適用、自動化、セキュリティ信号、リモートワークフローがリアルタイムで連携する必要があります。SplashtopはITチームが脆弱性に優先順位をつけ、CVEの知識を解釈し、セキュリティリスクを明確な修正アクションに変換するのを助けるために、体験全体にAIを組み込んでいます。
スプラッシュトップが20年間にわたって培ってきたパフォーマンス、シンプルさ、ユーザー体験へのこだわりをそのままに、このプラットフォームは定型的なエンドポイントタスクを自動化し、注意が必要なセキュリティ信号を浮き彫りにし、単一のコンソールからITチームが大規模で迅速な行動を取れるようにします。内部��のITチームとリソースが限られたマネージドサービスプロバイダー向けに構築されたこのツールは、ツールを統合し、ワークフローを簡素化することで、組織が分散環境をより明確かつ管理しやすくします。
「今日では、エンドポイントはIT運用とセキュリティが交差する場所ですが、ほとんどのチームはシステムを安全に稼働させるためにツールをつなぎ合わせているのが現状です」とSplashtopのCEO兼共同創設者であるMark Leeは述べました。「このプラットフォームをゼロから構築し、その現実を反映させました。エンドポイントの運用、セキュリティインサイト、リモートワークフローを1つのオペレーショナル環境に統合し、チームがルーティンワークを自動化し、最も重要なことに集中し、迅速に行動できるようにします。」20年間にわたり、私たちは信頼される組織から学び、安全で高性能なリモートアクセスとリモートサポートを提供してきましたが、このローンチはSplashtopにとって重要なマイルストーンであり進化を示しています。
ワンエージェント。1つのコンソール。ひとつの体験。
単一の軽量エージェントと統合コンソールにより、エンドポイント管理、サポート、セキュリティのワークフローが統治された環境に集約されます。分断されたツールを切り替える代わりに、ITチームはデバイスの健康状態、パッチステータス、脆弱性、修復アクションを単一の操作ビューからリアルタイムに可視化できます。
このエクスペリエンスは意図的にスムーズで直感的に設計されており、ツールセットや人員を増やすことなく、スリムなITチームが安全に拡張できるようにします。日常業務を一つの環境に統合することで、Splashtopは反応を遅くしたりリスクを増やしたりする摩擦やコンテキストの切り替えを減少させます。
コアの自律エンドポイント管理
Splashtopは、ITチームが絶え間ない手動介入をすることなく、セキュアで一貫性のある環境を維持するのをサポートします。パッチサイクルや構成のドリフト、複数のツールでの修復作業を追いかける代わりに、チームは運用ポリシーを一度定義し、管理された自動化を通じてエンドポイント全体で一貫してそれを適用します。プラットフォームは、ポリシー駆動のパッチ適用、設定の施行、およびフェーズごとの展開を環境全体で適用し、注意を要する問題を浮き彫りにします。
SplashtopのAutonomous Endpoint Managementを採用する組織は、多くの場合、Microsoft Intuneのようなツールと共にリアルタイムのオペレーショナルコントロールを得たり、複雑で維持がコスト高になっているレガシー管理プラットフォームを統合したりしています。
オペレーティングシステム、サードパーティアプリケーション、パッチレベル、そしてコンプライアンスポスチャー全体の可視性は、エンドポイントの健康状態とリスクの信頼できる記録系を構築します。
AI支援のCVEサマリーは、脆弱性データ、リリースノート、およびコミュニティの洞察を分析し、ITチームがリスクを迅速に理解し、パッチの優先順位を決定し、技術的なセキュリティ情報をユーザーの母国語に変換するのを助けます。プロアクティブなアラートと一括修復により、チームはスケールにおいて露出を減らし、完全な管理制御を維持しながらセキュアなベースラインを保つことができます。
ネイティブリモートアクセスとリモートサポート
何百万人もの世界中の人々に信頼されている高性能なリモートテクノロジーの長年の基盤に基づき、このプラットフォームはサポートワークフローをリアルタイムのエンドポイントコンテキストに直接接続します。ITチームは問題をより正確に診断し、複数のデバイスに対してアップデートを自動化し、従業員を中断させることなくバックグラウンドで修正を適用できます。オンデマンドアクセスにより、モバイル及び管理されていないデバイスへの安全な介入が可能になり、従業員がサポートを必要とする際に支援し、組織が分散型やハイブリッド環境での生産性を維持するのを助けます。
AI最適化コーデックは、リモートパフォーマンスを動的にし、ネットワーク条件が変動する場合でも安全で高品質なリモート接続を提供するためにセッションパラメータを継続的に調整します。
自律的なエンドポイント管理を可能にする同じ軽量エージェントがエンドユーザーにセキュアリモートアクセスを提供し、プラットフォームの価値をIT運用を超えて拡張します。従業員は、Splashtopが誇るパフォーマンスと信頼性で、どこからでも安全に仕事のシステムにアクセスできます。
コア業務に組み込まれたセキュリティ
Splashtopは、セキュリティの洞察を日常のIT業務に直接統合することで、チームがリスクを特定し、ツール間を行き来することなく対応できるようにします。CrowdStrike、SentinelOne、Bitdefenderなどの統合セキュリティプラットフォームからのAI駆動の脅威インテリジェンスがコンソール内にネイティブに表示され、検出を直接対策に結び付け、高リスクのエンドポイントをより早く特定するのに役立ちます。
パッチ適用やデバイス管理に使用される同じワークフローにセキュリティコンテキストを組み込むことで、Splashtopはセキュリティのサイロを削減し、対応を迅速化します。
組織は、統合されたアンチウイルスおよびエンドポイント検出と対応（EDR）ソリューションを通じて、保護をさらに拡張できます。これにより、1つのビューでセキュリティアラートをエンドポイントの健康状態とコンプライアンスデータと関連付けることができます。この統一されたアプローチは、オペレーショナルシンプルさを維持しつつ、より迅速で情報に基づいた行動を可能にします。
Splashtopの統合プラットフォームは、従来のエンタープライズツールの複雑さを避けつつ、ITオペレーションを近代化するために設計されたエンドポイントベースの価格とスムーズな設定とともに5月に利用可能です。詳細については、www.splashtop.com をご覧ください。
ニュース概要
現代のIT業務向けの統合プラットフォーム: Splashtopは、エンドポイント管理、セキュリティの洞察、リモートサポート、リモートアクセスを統合し、自律型エンドポイント管理（AEM）によって支えられた単一の運用環境を提供するクラウドネイティブなプラットフォームを立ち上げました。
統合エンドポイント操作: 単一の軽量エージェントと統合コンソールにより、デバイスのインベントリ、パッチのステータス、構成のコンプライアンス、修復ワークフローへの可視性が提供され、ITチームやMSPはツールの乱立を減らし、分散した環境を大規模に管理することができます。
AIを活用したパッチインテリジェンス: Splashtop AEMはリリースノート、既知の問題、コミュニティインサイト、および脆弱性データを分析し、ITチームがパッチの優先順位付け、デプロイメントリスクの評価、および高影響のCVEの迅速な修正を支援します。
IT運用と統合されたセキュリティ: Splashtopはセキュリティ信号を運用ワークフローに直接組み込み、CrowdStrike® や SentinelOne® などの主要なEDRプラットフォームと統合して、エンドポイントのリスクと修正アクションを関連付けます。
Splashtop について
Splashtopは、どこからでも働ける時代において、セキュリティとパフォーマンスを簡素化するリモートワーク、サポート、および管理ソリューションのトップ評価を受けているグローバルプロバイダーです。カスタマーサクセスを最優先に、Splashtopの技術は中小企業や大企業向けに、簡単に設定、使用、管理ができ、高度なセキュリティ機能、高スループット、幅広いデバイスサポート、さらに24/5のカスタマーサポートを提供します。3,000万人以上のユーザーが選んだ親しみやすいソリューション、Splashtopは、ユーザーが自分のペースで成長し拡大できるようにサポートするパートナーです。非常に柔軟なプランを提供しています。Splashtopは、Microsoft Intelligent Security Association (MISA)のメンバーであり、Microsoftと提携して今日のIT環境の変化する課題に対応するためにお客様をサポートしています。www.splashtop.com を訪問し、LinkedInでフォローしてもっと詳しく知りましょう。