新しいSplashtop WhiteboardアプリがWindows 8タブレットとラップトップをインタラクティブホワイトボ�ードに変換
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市場をリードするWhiteboardアプリがWindows 8タブレットとラップトップで利用可能になりました。教育者は、PCやMacを制御し、コンテンツに注釈を付けることができ、費用のかかるインタラクティブホワイトボードのコストの一部で実現できます
2014年4月29日 — レドモンド, WAとサンノゼ, CA — Splashtop, Inc, クロスデバイスコンピューティングとコラボレーションの世界的リーダーであり、100万人以上の教育者がSplashtop製品を使用している中、Windows 8タブレットとラップトップ用の新しい教育者向けアプリ、Splashtop Whiteboardの提供を発表します。
Splashtop Whiteboardは、Splashtop リモートデスクトップの上に構築されており、会社の画期的なリモートアクセスアプリであり、Apple App Storeで最も長く続いている有料のiPadアプリの一つです。最新の提供により、教師と学生はWindows 8タブレットをインタラクティブホワイトボードに変えることができます。教室のコンピュータにWi-Fi経由で接続することで、完全に同期されたオーディオでビデオコンテンツを視聴し、お気に入りのアプリケーションを操作し、Windows 8タブレットからレッスンコンテンツに注釈を付けることができます。教師は今や、教室の四隅からでも生徒と対話できます。
「Microsoftの技術プラットフォームに基づいてSplashtopが学生の学習をサポートすることに興奮しています」と、Microsoft Corp.のWW Education副社長であるAnthony Salcito氏は述べています。「Splashtopは重要なパートナーであり、学生の学習にポジティブな影響を与えることに焦点を当て、すべての人のためのいつでもどこでも学べる教育ビジョンをサポートしています。」
「Windows 8タブレットは、PrometheanやSmart Technologiesなどの企業の既存のインタラクティブホワイトボードを補完し、強力な教育ツールになりつつあります」とSplashtopのCEO兼共同創設者であるMark Leeは述べています。「これで学校は、最新のWindows 8タブレットを使用して1:1イニシアチブを完了する一歩近づくことができます。」
Windows 8タブレットをインタラクティブホワイトボードとして使用
Splashtop Whiteboardを使用することで、教師は次のことができます:
コントロールを握る
Windows 8タブレットからMicrosoft Office、PowerPoint、Apple KeynoteなどのPCまたはMacアプリケーションを完全に制御
教室の四隅から教える - 学生のタブレットを通じて1:1のコントロールで個別またはクラス全体と対話します。
何にでも注釈を付ける
ジェスチャーを使用して、既存のコンテンツやブランク、罫線、またはグラフの背景に異なる色とサイズのペン、ハイライター、形状、テキストツールを使用して描画およびハイライトします
スクリーンショットを撮ってギャラリーに保存し、後で使用したり、学生、親、または同僚にメールで送信したりします。
クラスの�エンゲージメントを高める
スポットライトとスクリーンシェードツールを使用して注意を集中させる
クラスのワークシートをインポートして共有 – ドキュメントカメラを使用する必要はありません
セッションをビデオとして記録し、後で再生
Windows 8タブレットとラップトップ向けの新しいSplashtop Whiteboardアプリは、Windows Storeから入手可能です。発売を記念して、アプリを1ユーザーあたり$9.99（通常$19.99）で提供しています。Windows 8用のSplashtop Whiteboardのビデオが利用可能です：
Splashtop Whiteboardが教室をどのように変革できるかをご覧ください: www.splashtop.com/whiteboard
Splashtop Education製品のフルスイートについて学びましょう: www.splashtop.com/education
Splashtopについて
Splashtop Inc.は、スマートフォン、タブレット、コンピュータ、テレビ、クラウドをつなぐ最高クラスのクロススクリーン生産性とコラボレーション体験を提供します。Splashtopのリモートデスクトップサービスは、人々がモバイルデバイスを介してお気に入りのアプリ、ファイル、データにアクセスし、制御することを可能にします。1600万人以上の人々がアプリストアからSplashtop製品をダウンロードしており、HP、Lenovo、Dell、Acer、Sony、Asus、Toshiba、AMD、Intelなどの製造パートナー��が1億台以上のデバイスにSplashtopを出荷しています。
この高性能なリモートデスクトップおよびアプリケーションアクセスソリューションは、モバイルVPNの互換性問題やWAN上のRDPに対処するためのより速く、簡単で、コスト効果の高い方法です。Splashtopは、PC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」賞、LAPTOP Magazineの「Best of 2012 CES」賞を受賞し、2013年のRed Herring 100 North Americaのファイナリストです。SplashtopはMDM / MAMパートナーおよび追加の販売代理店を通じて配布されています。同社はカリフォルニア州サンノゼに本社を置き、中国、日本、台湾に国際オフィスを持っています。詳細はhttps://www.splashtop.comをご覧ください
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