Linux Foundation、中国オペレーションディレクターを任命
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Linuxのベテラン、Cliff Millerがアジア太平洋市場の専門知識を活かし、中国でコミュニティと業界をつなぎます
サンフランシスコ — 2010年5月11日 — Linuxの成長を加速することを目的とした非営利団体であるLinux Foundation (LF)は、本日、Cliff Millerを中国事業の新しいディレクターに任命したことを発表しました。Millerは、国の企業やコミュニティメンバーと協力して、MeeGoのような戦略的イニシアチブを推進し、独占イベント、トレーニングワークショップ、技術ワークグループを通じてコラボレーションを促進します。
「中国はLinuxコミュニティの重要な一部を占めています」と、The Linux Foundationのエグゼクティブディレクター、Jim Zemlinは述べました。「中国の企業やLinux開発者は、明日の最も革新的な技術のいくつかを構築し、全国の企業でLinuxを運用しています。Cliffは、中国のLinux関係者を結集し、Linuxの作業を加速させるのを助けるでしょう。」
Springboard ResearchとSpiceworksの最近の調査によると、アジア太平洋地域の中小企業（SMB）におけるLinux サーバーの導入は、世界平均よりも25％高く、より速く成長しています。Millerは、この勢いを活用し、中国でプラットフォームを進めるために利害関係者を集めるのを助けます。
「間もなく、中国では10億人以上�の人々が携帯電話、PC、その他のデバイスを通じて互いに接続するようになるでしょう」と、The Linux Foundationの中国担当ディレクターであるCliff Millerは述べました。「そして、彼らの体験を迅速で信頼性が高く、楽しいものにするためにLinuxを使用するのが最適です。「中国の開発者、消費者、企業間の相互交流を促進することで、Linuxの利用を広げたいと考えています。」
Millerは1992年にTurboLinuxを共同設立し、1990年代に商業用Linuxを日本と中国に導入しました。彼はまた、2000年にMountain View Dataを共同設立し、企業向けにLinuxベースのデータストレージソフトウェアとサーバープロビジョニングソフトウェアを提供しました。彼はLinux Internationalのディレクターを務め、「The Linux Revolution」（ソフトバンク出版 1999年）の著者でもあります。Millerは、Dell、HP、IBM、NEC、Panasonic、Oracle、Sybaseなどとの業界初の商業Linuxバンドル契約のいくつかを交渉しました。現在、MillerはDeviceVMの最高戦略責任者としても活動しています。
Linux Foundationについて
Linux Foundationは、Linuxの成長を促進することに専念する非営利のコンソーシアムです。2007年に設立されたLinux Foundationは、Linuxの創設者であるLinus Torvaldsの活動を支援し、世界中の主要なLinuxおよびオープンソース企業や開発者によって支えられています。Linux Foundationは、LinuxConやLinux.comを含む独占的なイベントやオンラインコラボレーションを提供することで、Linuxを促進、保護、標準化しています。詳細については、Foundationのウェブサイトをご覧ください。
商標：Linux FoundationおよびLinux Standard Baseは、Linux Foundationの商標です。LinuxはLinus Torvaldsの商標です。サードパーティのマークとブランドは、それぞれの所有者の財産です。