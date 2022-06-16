Lakeshore ITとSplashtopが提携し、K-12学校をサポートするITチームにセキュアなリモート教育技術ソリューションを提供
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Splashtopのクラウドベースの教育ソリューションは、Lakeshore ITを通じて利用可能で、IT運用がどこからでも教室のコンピュータや接続されたデバイスを管理およびサポートし、豊かな学習体験を提供します。
イリノイ州SPRING GROVEおよびカリフォルニア州SAN JOSE – 2022年1月17日— K-12学校向けにコンサルティング型のITリセラーサービスを提供するLakeshore IT Solutionsと、セキュアリモートアクセスおよびリモートサポートソフトウェアのリーダーであるSplashtopは本日、提携を発表しました。両社は協力して、教室の未来に投資する戦略的な教育機関に、高パフォーマンスのテクノロジーソリューションを提供します。
Splashtopのセキュアなクラウドとオンプレミスソリューションにより、学区はIT運用を圧迫することなくリモート学習モードにスムーズに移行できます。ITチームは、同じアプリケーションから仮想マシンと仮想デスクトップインフラストラクチャ (VDI) へのリモートアクセスをシームレスに管理できます。教職員は、さまざまなデバイスとオペレーティングシステムから学校のコンピュータに安全にアクセスできます。サポートが必要な場合、ヘルプデスクチームはどこから��でも迅速にオンデマンドでトラブルシューティングを行い、教室を混乱させることなく学校が変化に適応できるようにします。
「Splashtopと提携し、ITヘルプデスクサポート、在宅勤務の実現、クラウド教室のための高性能教育技術を推奨できることを誇りに思います」とLakeshore IT Solutionsの社長、Rian Yablunは述べました。「彼らのソリューションは、私たちのK-12クライアントの大多数にとって非常に適しており、受け取ったフィードバックは素晴らしいものです。」
Splashtop for Educationは、教室内でも、放課後に必要なリソースにアクセスする際でも、学生が最大限の能力を発揮できるようにする対面体験を提供することで、学習を強化します。学生は、Adobe、Autodesk、または他のプロバイダーからのライセンスソフトウェアを、ラップトップ、iPad、Chromebook、または追加のデバイスから、ラボの時間外でも使用できます。ITチームは、学生がラボのコンピュータや高価なソフトウェアライセンスを最適に利用できるように、リモートラボアクセスセッションを簡単にスケジュールし、他の場所にいない教師や学生をサポートすることができます。
教師と学生は、Splashtop Mirroring360を使用して、個人のデバイス上のコンテンツ、アイデア、アプリをクラス全体と共有することで、インタラクティブな教室体験を作成できます。このコラボレーションツールは、タブレット、スマートフォン、コンピュータ、Chromebookとシームレスに連携し、教師が教室内を自由に移動し、効果的に学生と関わることができる生産的な学習環境を作り出します。
「世界が柔軟な職場を標��準化する中で、学校は生産性を向上させ、在宅勤務を可能にし、学生、教職員、IT専門家の生活を楽にする技術を必要としています」と、Splashtopのアメリカ地域のチャネルチーフであるJustin Windsorは述べています。「Splashtopは、技術的および非技術的なユーザーにとって使いやすい教室コラボレーションツールとリモートアクセスソリューションを提供します。これらは実装が簡単で、サポートが容易で、サイバー犯罪者によく利用される脆弱性から保護します。」
SplashtopのプラットフォームはLakeshore IT Solutionsを通じて利用可能です。詳細については、Lakeshore ITにsales@lakeshoreit.comまでお問い合わせください。
About Lakeshore IT Solutions
Lakeshore ITは、Spring Grove, Illinoisに拠点を置く付加価値販売代理店 (VAR) で、K-12教育機関向けにコンサルティングITサービスとサポートを提供しています。 Lakeshore ITは、IT業界で15年以上の経験を持つRian Yablunによって2016年に設立され、クライアントに優れたサービスとサポートを提供することを目指しています。Lakeshore ITは、製品やサービスのいずれであっても、すべての顧客にとってワンストップショップであることを目指しています。www.lakeshoreit.comをご覧ください。
About Splashtop
Splashtopは、企業、教育機関、政府、SMB、MSPs、IT部門、個人向けにセキュアリモートアクセスとリモートITサポートソフトウェアを提供しています。 そのクラウドベースでセキ��ュアで簡単に管理できるリモートソリューションは、フォーチュン500の85%を含む3,000万人以上の顧客に利用され、93のネットプロモータースコア（NPS）を獲得しています。詳細はsplashtop.comをご覧ください。