日本最大の携帯キャリアNTT DOCOMOがSplashtop Businessの10,000シート以上を再販
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Splashtop Businessは、リモートアクセスソリューションであり、NTT DOCOMOが4年前にSplashtopと提携して以来、NTT DOCOMOのベストセラーアプリの1つです。
カリフォルニア州サンノゼ 2018年5月15日
Splashtop Inc.は本日、日本最大の携帯キャリアであるNTT DOCOMO, Inc.（本社：東京都千代田区）が10,000以上のSplashtop Businessサブスクリプションを再販したことを発表しました。NTT DOCOMOは2014年にSplashtopと提携し、リモートアクセスアプリをビジネスアプリのラインナップに導入しました。
NTT DOCOMOは、7,500万人以上の加入者を持つ日本最大の携帯キャリアです。個人ユーザーや企業に通信およびインターネットソリューションを提供するだけでなく、NTT DOCOMOはSMS放送、ファイルストレージ/共有、ウェブ会議などの多くのビジネスソリューションやアプリも提供しています。2014年にNTT DOCOMOはSplashtopと提携し、Splashtopの受賞歴のあるリモートアクセスソリューションをNTT DOCOMOの顧客に提供しました。NTT DOCOMOを通じてSplashtop Businessアプリが利用可能になって以来、10,000以上のライセンスが販売され、NTT DOCOMOのベストセラーのビジネスアプリの1つとなっています。
Splashtop Business は、高パフォーマンスのリモートアクセスソリューションで、ユーザーがどこから��でも、いつでも、どのデバイスからでも自分のコンピュータにアクセスできるようにします。Splashtopは、信頼性が高く、安全で、高速なエンジンを持ち、リアルタイムでHDセッションを提供するため、NTT DOCOMOにリモートアクセスアプリケーションを提供するために選ばれました。Splashtopはまた、簡単にスケーラブルな信頼性の高いグローバルインフラストラクチャを持っており、世界中のモバイルキャリアがリモートアクセスソリューションを選ぶ際にSplashtopを好む理由です。NTT DOCOMOが製品とサービスのリストにSplashtop Businessを含めることで、日本の大規模な顧客基盤に最高クラスのリモートデスクトップアクセスを提供しました。
Splashtop BusinessアプリがNTT DOCOMOを通じて提供されて以来、10,000以上のライセンスが販売され、NTT DOCOMOのベストセラーのビジネスアプリの1つとなっています。
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Splashtopについて
Splashtop Inc.は、最高クラスのクロススクリーン生産性、サポート、コラボレーション体験を提供します。Splashtopのリモートデスクトップサービスは、どのデバイスからでもどこからでもアプリやデータにアクセスできるようにします。Splashtop リモートサポートサービスは、ITおよびMSPがコンピュータ、モバイル、産業機器、そしてIoT（Internet of things）をサポートすることを可能にします。Splashtopのコラボレーションサービス、Mirroring360やClassroomを含む、デバイス間での効果的な画面共有、1対多を可能にします。現在、2500万人以上のユーザーがSplashtop製品を利用しており、Acer、ASUS、Dell、Epson、HP、InFocus、Intel、Lenovo、LG、Panasonic、Promethean、Sharp、Toshibaなどの製造パートナーが、1億台以上のデバイスにSplashtopをバンドルしています。詳細はこちら at https://www.splashtop.com.