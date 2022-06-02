iOS 11 スクリーンシェアリングと無人サポートがSplashtop SOSに追加されました
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ITおよびサポートのプロフェッショナルが新しい方法でコンピュータやモバイルデバイスにリモートアクセスできるようにします
「Splashtopは、iOS 11画面のライブリモートビューイング、無制限のコンピュータ/デバイスへのオンデマンドサポート、最大200台の管理されたWindowsおよびMacコンピュータへの無人サポートを含む2つの新しいSOSパッケージを提供しています。」
カリフォルニア州サンノゼ — 2017年11月09日
Splashtop Inc.は、ITチーム、MSPs、およびサポートプロフェッショナルがコンピュータやモバイルデバイスにリモートアクセス、ビュー、サポートを拡張するために、Splashtop On-Demand Support (SOS)製品ラインにiOS 11 (iPhoneおよびiPad)のリモート画面ビューイングと無人リモートアクセスを追加したことを発表しました。
技術者は、iOS 11の画面をリアルタイムで表示してサポート問題を迅速に解決できます
Splashtop SOSは、iOS画面をリアルタイムでリモート表示する機能を提供します。この時間節約の新機能により、技術者はサポートを提供しながらリモートユーザーのiPhoneやiPadの画面をリアルタイムで見ることができます。ユーザーが何をしているのかを推測したり、間違ったことをした場合に元に戻すために時間を無駄にすることはもうありません。Splashtop SOSのライブビュー技術を使用すると、技術者はユーザーが何をしているのかを正確に見ることができます。
SOS+ パッケージには、ユーザーが不在でもコンピュータにリモートアクセスできる無人サポートが含まれています
「Splashtop On-Demand Support (SOS)は、ユーザーがクイックアプリをダウンロードして実行し、技術者にアクセスコードを提供してコンピュータにアクセスするための有人/オンデマンドサポートにおいて人気のあるソリューションとなっています」とSplashtopのCEO、Mark Leeは言いました。「Splashtop SOSユーザーからの無人アクセス:の要望に基づき、Splashtopは新たに2つのSOS+パッケージ、SOS+10とSOS+200を提供しています。これにより、無制限のコンピュータ/デバイスに対するオンデマンドサポートと、最大10または200の管理されたWindowsおよびMacコンピュータに対する無人サポートが可能になります。」
無人サポート機能は、ユーザーがコンピュータにいなくても、従業員やクライアントのコンピュータやキオスクに新しいソフトウェアやアップデートをインストールするようなシナリオで役立ちます。
価格と利用可能性
iOS 11（iPhoneとiPad）の画面のリモートビューイングは、SOS、SOS+10、SOS+200の購入に無料で含まれるSOS Mobile Add-On Packで期間限定で利用可能です。Splashtop SOSの価格 は、年間1人の同時技術者あたり￥40,800から始まります。モバイルサポートは、Android デバイスの画面のリモートビューイングと一部のAndroidデバイスのコントロールもサポートしています。
SOS+10とSOS+200エディションの導入価格は、年間1人の同時接続技術者あたり￥40,800から始まり、追加の詳細はSplashtop SOSのウェブサイトで確認できます。
Splashtop SOSの追加情報と無料トライアル： https://www.splashtop.com/sos
現在のSplashtop SOSの購読者は、sales@splashtop.com に連絡できますまたは、モバイルサポートや無人アクセスを追加するためのアップグレード情報については、+1.408.886.7177にお問い合わせください。
無人サポートが技術者の数ではなくコンピュータの数に基づいてライセンスされる場合、SplashtopはSplashtop リモートサポートも提供しています。
Splashtopについて
Splashtop Inc.は、最高クラスのクロススクリーン生産性、サポート、コラボレーション体験を提供します。Splashtopのリモートデスクトップサービスは、どのデバイスからでもどこからでもアプリやデータにアクセスできるようにします。Splashtopのリモートサポートサービスは、ITやMSPがコンピュータ、モバイル、産業機器、IoTをサポートできるようにします。Splashtopのコラボレーションサービスには、Mirroring360やClassroomが含まれ、デバイス間での1対多の効果的な画面共有を可能にします。現在、2500万人以上のユーザーがSplashtop製品を利用し�ており、Acer、ASUS、Dell、Epson、HP、InFocus、Intel、Lenovo、LG、Panasonic、Promethean、Sharp、Toshibaなどの製造パートナーが、1億台以上のデバイスにSplashtopをバンドルしています。詳細はこちら at https://www.splashtop.com.