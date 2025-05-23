Foxpass Cloud RADIUS、PKI、およびLDAPがGDPR準拠を備えたEUベースのインフラストラクチャに拡大
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Foxpass買収から2年を迎え、SplashtopはEUサービスを拡大し、成長を強化し、顧客の地域主権を強化することを発表しました。
カリフォルニア州クパチーノ、2025年3月25日 – Splashtopは本日、EUベースの新しいサービスをFoxpass Cloud RADIUS、PKI、およびLDAPソリューションに拡張し、ヨーロッパの顧客のデータ主権とパフォーマンスを強化することを発表しました。Foxpassは一般データ保護規則（GDPR）に準拠しており、すべてのユーザーデータと監査対応ログが欧州連合内に留まることを保証するためにさらに一歩進んでいます。
Foxpass Cloud RADIUSはMicrosoft Intune Cloud PKIおよびIntune MDMと連携して、証明書ベースの認証のための堅牢なクラウドネイティブソリューションを提供します。Intune Cloud PKIは証明書機関として機能し、デバイスとユーザーのためのデジタル証明書を発行および管理します—オンプレミスのPKIは不要です。Intune MDMは、SCEPや信頼された証明書構成のようなプロファイルを使用して、Windows、macOS、iOS、Androidなどの登録デバイスにこれらの証明書を安全に設定します。その後、Foxpass Cloud RADIUSが認証の門番として機能し、Wi-FiまたはVPNインフラストラクチャに対してこれらの証明書をリアルタイムで検証します。これにより、Intuneが証明書のライフサイクルと配布を管理し、Foxpassが信頼された証明書を持つデバイスのみが接続することを保証することで、ゼロトラスト、パスワードレスのセットアップに最適です。
「私たちはお客様の進化するニーズを理解するために継続的に関与しています」とMark Lee、SplashtopのCEO兼共同創設者は述べました。「EUでのFoxpassサービスの拡大は、これらの議論の直接的な結果です。私たちは引き続き協力して、ヨーロッパおよびグローバル市場のニーズに合わせた安全で信頼性が高く、コンプライアンスに準拠したソリューションを提供します。」
Foxpassの製品およびエンジニアリング担当VPであるAren Sandersenは、「高いパフォーマンスとデータ主権の両方を維持することが、ヨーロッパのお客様にとって重要です」と述べました。これらのサービスを近くに展開することで、顧客は低遅延とセキュリティの向上を享受し、規制およびコンプライアンスの義務を簡素化することができます。」
FoxpassのクラウドRADIUS、PKI、およびLDAPソリューションは、アムステルダム、オランダにあるSplashtopのヨーロッパ本社を通じて一般的に利用可能で、地域副社長のAlexander Draaijerが管理しています。Splashtopは2023年3月にFoxpassを買収し、そのセキュリティポートフォリオを拡大する上で重要な一歩を記しました。買収以来、SplashtopはFoxpassの新しいビジネスを62%成長させ、この最新の投資により、ヨーロッパの顧客に地域化されたサービスを提供することへのコミットメントを強化しています。
Splashtop の Foxpass の詳細を確認して無料トライアルを開始するには、www.splashtop.com/foxpassをご覧ください。
Foxpass by Splashtopについて Foxpass by Splashtopは、企業や教育機関向けにネットワークセキュリティを強化し、認証プロセスを簡素化するために設計されたクラウドベースのアイデンティティとアクセス管理ソリューションを提供します。セキュリティ、コンプライアンス、パフォーマンスに重点を置き、Foxpassは組織がネットワークを保護しながら認証データを完全に管理できるようにするエンタープライズグレードのソリューションを提供します。
Splashtop について
Splashtopは、リモートワーク、サポート、管理ソリューションのトップ評価を受けているグローバルプロバイダーで、どこからでも働ける世界でのセキュリティとパフォーマンスを簡素化します。顧客の成功を最優先に考え、Splashtopの技術は中小企業やエンタープライズ向けに簡単に設定、使用、管理でき、高度なセキュリティ機能、高スループット、幅広いデバイスサポート、24/5のカスタマーサポートを提供します。3,000万人以上��のユーザーに選ばれた親しみやすいソリューションであるSplashtopは、ユーザーが自分の条件で成長し、拡大できるようにする柔軟なプランを提供するパートナーです。Splashtopは、メンバーとしてMicrosoft Intelligent Security Association (MISA)に参加しており、Microsoftと協力して今日のIT環境の進化する課題に対処するためにお客様をサポートしています。www.splashtop.com を訪問し、LinkedIn でフォローして詳細はこちら。