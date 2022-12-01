DeviceVM, Inc. は正式に Splashtop Inc. になります
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インスタントオンコンピューティングの世界的リーダーが、Splashtopブランドの認知度と認識の高まりを反映して社名を変更
2010年10月22日 — サンノゼ、CA — Splashtop Incは、インスタントオンコンピューティングの世界的リーダーとして、会社名をDeviceVM, Incから変更したことを正式に発表しました。Splashtop製品ラインの拡大により、iPad用のトップランクの生産性アプリケーションであるSplashtop Remoteを含むようになり、Splashtopブランドの認知度と親しみやすさが高まったため、会社名をSplashtop Incに法的に変更することを選択しました。
「市場でのSplashtop製品ファミリーの勢いに後押しされ、会社名をSplashtop Inc.に変更することに興奮しています」と、Splashtop Inc.のCEO兼共同創設者であるMark Leeは述べました。「私たちは、最大のお客様と消費者を喜ばせる革新的なソフトウェア製品を提供し続けており、Splashtopという名前が、私たちのソフトウェアのユーザーが必要な情報にこれまで以上に速くアクセスできるという約束をよりよく反映していると信じています。」
2006年に非公開のソフトウェア会社として設立されて以来、同社はサンノゼを拠点にアジアに開発センターを設けるまでに成長しました。同社は2007年に受賞歴のあるSplashtopプラットフォームを初めて��導入し、Acer、ASUS、Dell、HP、Lenovo、LG、Sonyなどの主要なPC OEMを顧客に持つまでに成長しました。同社は、Storm Ventures、DFJ Dragon Fund、NEAなどの著名なベンチャーキャピタリストから支援を受けており、2010年6月にはSAP AGの一部門であるSAP Venturesから1,000万ドルの戦略的投資を受けました。
Splashtop Inc.について
Splashtop Inc.（旧DeviceVM, Inc.）は、Dow Jonesによって注目すべきトップ50社の一つに選ばれた非公開のソフトウェア会社です。Splashtop Inc.は、シリコンバレーに本社を置き、北京、杭州、上海、台北にオフィスを構えています。受賞歴のあるSplashtop製品ファミリーにより、日常のコンピューティング体験を向上させ、ユーザーが関心を持つ情報への迅速で便利なアクセスを提供しています。2007年に初めて導入された、旗艦製品のSplashtopは、PCを起動してから数秒でオンラインになることができる受賞歴のあるインスタントオンプラットフォームです。Splashtop Remoteは、ユーザーがPCから離れている間にiPadやその他のモバイルデバイスからWindowsのフル体験を楽しむことを可能にします。
Splashtop製品は現在、Acer、ASUS、Dell、HP、Lenovo、LG、Sonyなどの主要メーカーから4,000万台以上のPCで利用可能です。2007年10月のデビュー以来、SplashtopはPC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」賞、Laptop Magazineの「Best of 2010 CES」賞など、数々の賞を受賞しています。詳細については、https://www.splashtop.com をご覧ください
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Splashtop PRチーム