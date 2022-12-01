DeviceVMは、人気のSplashtop製品でMeeGoに準拠
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Splashtopプラットフォームは、MeeGoアプリケーション開発者により広いリーチを提供します。
2010年9月14日 — サンフランシスコ, CA — DeviceVM は、インスタントオンコンピューティングの世界的リーダーとして、サンフランシスコで開催されたIntel Developer’s Forumで、受賞歴のあるSplashtopインスタントオンプラットフォームの次世代版をプレビューしました。Splashtopの主力製品は、Acer、ASUS、Dell、HP、Lenovo、LG、Sonyなどの主要PC OEMから世界中の何百万台ものノートブックやネットブックにすでに出荷されています。同社は現在、人気のあるコンパニオンOSのMeeGo準拠バージョンをすべての既存OEM顧客に提供する計画を立てており、Splashtop搭載システムの現在のユーザーが2011年の前半にシームレスなアップグレードを利用できるようにしています。
MeeGoをSplashtopの基盤として採用することで、アプリケーション開発者は自分のソフトウェアを何百万もの潜在的なユーザーに配布する可能性があり、MeeGoプラットフォームの採用が進むことになります。DeviceVMは、MeeGoベースのSplashtopの配布とともに人気のあるアプリケーションを事前にバンドルすることも検討します。MeeGoベースのプラットフォームに移行することで、ユーザーは現在Intel AppUp Centerから入手可能な数百のアプリ�をダウンロード、インストール、実行できるようになります。
「2007年後半にSplashtopを立ち上げて以来、アプリケーション開発者からSDKのリリースを求める何千ものリクエストを受け取ってきました」とDeviceVMのCEO兼共同創設者であるMark Leeは言いました。 「MeeGoを採用し、Linux Foundationによって管理される仕様に完全に準拠するようにSplashtopを移行することで、Splashtopを開放し、さまざまなコンピューティングデバイスに高価値のアプリケーションを提供できるようにします。」
「MeeGoは、複数のIntel® Atom™ベースのプラットフォームでの互換性と開発の容易さをサポートするために構築されています」と、Intel Corporationのソフトウェアおよびサービスグループの副社長であり、システムソフトウェア部門のゼネラルマネージャーであるDoug Fisherは述べました。「DeviceVMは革新的な製品をリリースしており、MeeGoの採用は複数のデバイスフォームファクターにわたる新しい市場機会を開きます – これはまさにMeeGoの意図です。」
DeviceVMはアクティブなLinux支持者であり、今年初めにCEO兼共同創設者のMark LeeがLinux Foundationの理事会に選出されたことを発表しました。北京を拠点とするDeviceVMの最高戦略責任者であるCliff Millerが、財団の中国事業のディレクターに任命されました。これらの任命は、過去数年間にわたってSplashtopを普及させる上でDeviceVMが果たした重要な役割を認識したものです。
新しいMeegoベースのSplashtop製品のデモンストレーションは、9月15日までのショー中にDeviceVMブースで、MeeGo Community Technology Showcaseの一部として、Moscone Center Westのブース#112で見ることができます。
利用可能性
MeeGoベースのSplashtopは、現在、さまざまなデバイスタイプでSplashtopを出荷している主要なPC OEMに提供されています。消費者および商業エンドユーザーは、2011年の前半に新しいSplashtopにアップグレードできるようになります。
MeeGoプロジェクトについて
MeeGoプロジェクトは、IntelのMoblin™とNokiaのMaemoプロジェクトを1つのLinuxベースのオープンソースソフトウェアプラットフォームに統合し、次世代のコンピューティングデバイス向けに設計されています。MeeGo ソフトウェアプラットフォームは、開発者に最も広範なデバイスセグメントを提供し、ネットブックやエントリーレベルのデスクトップ、ハンドヘルドコンピューティングおよび通信デバイス、車載インフォテインメントデバイス、接続されたテレビ、メディアフォンなど、すべてQtに基づく統一されたAPIセットを使用してアプリケーションをターゲットにすることができます。 消費者にとって、MeeGoはデバイスからデバイスへと持ち運べる革新的なアプリケーション体験を提供します。 MeeGoプロジェクトはLinux Foundationによってホストされています。
Splashtop について
Splashtopは、ユーザーが関心を持つ情報に迅速かつ便利にアクセスできるようにすることで、コンピューティング体験を向上させる製品群です。2007年に初めて導入されたSplashtopのフラッグシップ製品は、PCを起動してから数秒でオンラインになり、メールにアクセスし、友人とチャットできる受賞歴のあるインスタントオンプラットフォームです。Splashtop Remoteを使用すると、ユーザーはWindows PCから離れていても、iPadやその他のモバイルデバイスからWindowsのフル体験を楽しむことができます。 ユーザーは自宅やオフィスのコンピュータのデスクトップを見て制御し、ビデオを視聴し、音楽を聴き、すべてのファイルやプログラムにアクセスし、さらにはリモートでゲームをプレイすることもできます。
Splashtop製品は現在、Acer、ASUS、Dell、HP、Lenovo、LG、Sonyなどの主要メーカーから4,000万台以上のPCで利用可能です。2007年10月のデビュー以来、SplashtopはPC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」賞、Laptop Magazineの「Best of 2010 CES」賞など、数々の賞を受賞しています。詳細については、https://www.splashtop.comをご覧ください
DeviceVMについて
DeviceVM, Inc.は、ダウ・ジョーンズによって注目すべきトップ50企業の一つに選ばれた非公開のソフトウェア会社です。受賞歴のあるSplashtop製品ファミリーで、DeviceVMはコンピュータユーザーの日常の体験を向上させています。2006年に設立されたDeviceVMは、シリコンバレーに本社を置き、北京、杭州、上海、台北にオフィスを構えています。
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