DeviceVMは、Splashtop Remote Productを使用して、iPadにフルWindows体験を提供します
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DeviceVMはSplashtop製品ファミリーを拡大し、Splashtop RemoteはWindowsをリモートで提供する初のiPadアプリとなり、ビデオやオーディオも含まれます。
2010年8月27日 — サンノゼ、CA — DeviceVMは、インスタントオンコンピューティングの世界的リーダーとして、iPad向けのSplashtop Remoteの提供を発表しました。Splashtop Remoteは、ユーザーがPCに簡単にアクセスし、iPadを通じてWindowsをリモートで完全に体験できるようにします。初めて、ユーザーはリアルタイムのビデオとオーディオ機能を含む豊かでインタラクティブなリモートPC体験を楽しむことができます。Splashtop Remoteを使用すると、ユーザーは映画を見たり、音楽を聴いたり、すべてのWindowsファイルやアプリケーションにアクセスしたり、PCやFlashゲームをリモートでプレイしたりできます。
「タブレットやその他のモバイルデバイスはコンテンツ消費に最適で、PCの仲間としてうまく機能します。しかし、これらの非PCデバイスの人気が高まるにつれて、コンピューティング体験はますます断片化しています」とDeviceVMのCEO兼共同創設者であるMark Leeは述べています。「Splashtop Remoteは、iPadを皮切りに、非PCデバイスにフルWindowsコンピューティング体験を提供し、コンピューティングプラットフォーム間のギャップを埋めます。」
Splashtop Remoteを使用すると、ユーザーはiPadを使って以下のことができます：
iTunes®、Windows® Media Player、またはその他の形式でPCに保存されているビデオを視聴し、音楽を再生します。
Bloons™やBejeweled™などのPCおよびFlashベースのゲームをプレイ
Microsoft Officeドキュメント（Word、Excel、PowerPointを含む）を操作し、Microsoft Outlookにアクセスします。
PCで表示できるすべてのファイルやドキュメントを開く
PCをリモートで完全に制御する
Splashtop Remote for iPadはApple App Storeで今日利用可能です。通常価格$19.99で販売され、発売後の期間限定で特別な導入価格が利用可能です。Splashtop Remoteは、Windows 7、Windows Vista、またはWindows XPオペレーティングシステムに接続します。Splashtop Remoteは、iPad上で動作するアプリケーションとPC上で動作するアプリケーションの2つのコンポーネントで構成されています。iPadは任意のネットワークを介してPCに接続します。To 詳細はこちら about Splashtop Remote, please visit: https://www.splashtop.com/remote
Splashtopについて
Splashtopは、ユーザーが関心を持つ情報に迅速かつ便利にアクセスできるようにすることで、コンピューティング体験を向上させる製品群です。2007年に初めて導入されたSplashtopのフラッグシップ製品は、PCを起動してから数秒でオンラインになり、メールにアクセスし、友人とチャットできる受賞歴のあるインスタントオンプラットフォームです。Splashtop Remoteは、ユーザーがiPadや他のモバイルデバイスからWindows PCを離れている間に、Windowsのフル体験を楽しむことができます。ユーザーは自宅やオフィスのコンピュータのデスクトップを見て操作し、ビデオを見たり、音楽を聴いたり、すべてのファイルやプログラムにアクセスしたり、ゲームをリモートでプレイしたりできます。
Splashtop製品は現在、Acer、ASUS、Dell、HP、Lenovo、LG、Sonyなどの主要メーカーから4,000万台以上のPCで利用可能です。2007年10月のデビュー以来、SplashtopはPC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」賞、Laptop Magazineの「Best of 2010 CES」賞など、数々の賞を受賞しています。詳細については、https://www.splashtop.com をご覧ください
DeviceVMについて
DeviceVM, Inc.は、ダウ・ジョーンズによって注目すべきトップ50企業の1つに選ばれた非公開のソフトウェア会社です。受賞歴のあるSplashtop製品ファミリーを使用して、DeviceVMはコンピュータユーザーの日常の体験を向上させています。2006年に設立され、DeviceVMはシリコンバレーに本社を置き、北京、杭州、上海、台北にオフィスを構えています。
メディア連絡先:
Splashtop PRチーム
便利なリンク:
Splashtop Remote: https://www.splashtop.com/remoteSplashtop ホーム: https://www.splashtop.com