DeviceVM、世界初のカスタマイズ可能なインスタントオンオペレーティングシステムSplashtop 2.0を発表
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次世代技術には3Gとタッチサポート、インスタント検索、スマートなスタート画面も搭載されています。
LAS VEGAS, NV — 2010年1月7日 — 2010年のConsumer Electronics Showで、サンノゼ、CAに拠点を置くインスタントオンコンピューティングのリーダーであるDeviceVMは、受賞歴のあるソフトウェアプラットフォームの次世代版であるSplashtop™ 2.0の提供を正式に発表しました。新しいオファリングにより、DeviceVMは消費者がインスタントオンコンピューティング体験を日常のコンピューティングニーズに合わせて本当にカスタマイズできるようにします。これは、Webベースとローカルアプリケーションの両方を組み込んだ簡単にカスタマイズ可能なクイックランチドックを通じて実現されます。新製品のリリースは、消費者により大きな柔軟性、強化された接続性、そして即時の満足を提供するための重要な一歩を示しています。
今日の発表は、新しいSplashtop製品の最初の公開実装であるQuickStart™を搭載したタッチ対応ネットブック、Lenovo Ideapad S10-3tの導入に続くものです。Splashtop 2.0の使いやすさと簡単なカスタマイズ機能は、デバイスの電源を入れてから数秒で即座に利用可能になります。
「これまでに3,000�万台以上のSplashtop対応デバイスを出荷することで、OEMパートナーがInstant-on技術でノートブックやネットブック製品を差別化するための価値をどのように提供するかを学びました」とDeviceVMのCEO、Mark Leeは述べています。「しかし、私たちは成長するユーザーベースからも多くを学びました。Splashtop 2.0の導入により、初期の成功を基に、ユーザーが求め、個別化し、毎日使い続けるようなスリムでカスタマイズ可能な消費者主導の製品を提供します。」
DeviceVMは、消費者がコンピュータのメインオペレーティングシステムを起動せずにWebや主要なソフトウェアアプリケーションに迅速にアクセスできるように、業界セグメント全体の主要な技術パートナーと協力することにコミットしています。Splashtop 2.0では、DSL、Wifi、または3G（有効化されている場合）を介してインターネットアクセスが簡単で、どこでも瞬時にコンピューティングが可能です。Splashtopの新しいバージョンは、タッチ対応の初めてのバージョンであり、以前よりもさらに高速化され、サービスを1つのスマートスタート画面に統合し、電源を入れてから数秒で利用可能です。注目すべき新機能には以下が含まれます：
Redesigned Application Dock — 高度にカスタマイズ可能なクイックランチドックで、ローカルアプリケーションとWebアプリを組み合わせ、インターネットを指先に置きます。クリック（またはタッチ）するだけで利用可能です。
カスタマイズウィザード — 新しいドラッグアンドドロップツールを使用すると、ユーザーは次のカテゴリからお気に入りのアプリやサイトを迅速かつ簡単に追加できます。
Gmail、Yahoo!メールとカレンダーなどのWebアプリ;
Facebook、Twitter、My Space、Plurk、Flickrのようなソーシャルネットワーキングサイト;
YouTubeやHuluなどのビデオサイト；
ESPN、CNN、BBCなどのコンテンツサイト；
Zyngaや9weeのような主要な開発者からのゲーム;
Skype、チャット、ミュージックプレーヤー、フォトビューアーなどのネイティブアプリケーションも。
カスタムテーマ— ドックからアプリケーションを追加または削除するのが簡単なように、デスクトップの壁紙の外観を変更するのも簡単です。例えば、LenovoはQuickStartパッケージの一部としていくつかのスタイリッシュなバリエーションを事前にインストールしています。
パーソナライズされたパッケージ — Netbookの外観を頻繁に変更したいユーザーのために、Splashtop 2.0は、さまざまなアプリケーションとテーマの組み合わせで独自の「パッケージ」を作成することを容易にし、各パッケージに名前を付け、さらにはお気に入りのウェブサイトを追加することもできます。
地域パッケージ — 初期設定プロセスの一環として選択された言語に基づいて、既定のパッケージがシステムにプリロードされます。例えば、米国パッケージにはFacebook、Flickr、Twitter、YouTube、CNN、ESPN、Pandoraなどの人気のソーシャルメディアサイトが含まれています。それに比べて、中国パッケージにはQQ、Kaixin、Sina、Baidu、Youkuが含まれています。現在、Splashtop 2.0は9つのパッケージを提供し、23の言語をサポートしています。
Instant Search — ブラウザを起動する前に検索ボックスに最速でアクセスできる方法で、グローバル検索パートナーのYahoo!（YHOO）、中国のBaidu、ロシアのYandexをフィーチャーしています。
ビジュアルナビゲーション — よく訪れるウェブサイトのサムネイルビューをクイックリンクで素早くスキャンし、お気に入りのブックマークでより速くサーフィンします。
新しいタッチ対応のLenovo Ideapad S10-3tに出荷されることに加えて、新しいSplashtop 2.0プラットフォームは、3G接続と、今日のネットブックユーザーが求める3GとWi-Fi間のシームレスな切り替えに最適化されています。Splashtopは現在、市場で最も人気のある3Gチップセットソリューションをサポートしています — Ericsson、Hojy、Huawei、Option、Qualcomm、ZTEのチップセットを含み、引き続きワイヤレスオペレーターと緊密に連携して堅牢な3G接続管理機能を提供します。
DeviceVMはまた、Splashtopがすべての現在のトップネットブック製品、特に新しいタッチスクリーンASUS EeePC T91MTタブレットネットブック、およびAcer、HP、Lenovo、LGの追加ネットブックのインスタントオンオペレーティングシステムの選択肢であることを発表しました。
Splashtopについて
Splashtopは、個人のコンピューティング体験を向上させる受賞歴のあるインスタントオンプラットフォームです。Splashtopは、PCを起動して数秒後にWebを検索したり、メールにアクセスしたり、友達とチャットしたりすることを可能にします。Splashtopは現在、Acer、ASUS、Dell、HP、Lenovo、LG、Sonyを含む主要メーカーの400モデル以上のネットブック、ノートブック、マザ��ーボード、デスクトップで、3,000万台以上のPCで利用可能です。2007年10月のデビュー以来、SplashtopはPC Worldの「最も革新的な製品」賞やPopular Scienceの「Best of What’s New」賞など、数々の賞を受賞しています。詳細については、https://www.splashtop.comをご覧ください。
DeviceVMについて
DeviceVM, Inc.は、ダウ・ジョーンズによって注目すべきトップ50企業の1つに選ばれた非公開のソフトウェア会社です。インスタントオンのSplashtop製品を使用して、DeviceVMはコンピュータユーザーの日常の体験を向上させています。2006年に設立され、DeviceVMはシリコンバレーに本社を置き、北京、杭州、上海、台北にオフィスを構えています。
便利なリンク：
Splashtop対応製品：https://www.splashtop.com/oem
メディア連絡先:
Splashtop PRチーム