DesignairspaceがSplashtopと提携し、リモートデザイナーにより良いパフォーマンスを提供
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2022年3月2日 – ニュルンベルク、ドイツ、アムステルダム
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Designairspace、CADおよびBIMデザイナー向けの主要な仮想デスクトップサービスプロバイダーは、今日、セキュアリモートアクセスとサポートソフトウェアのグローバルリーダーであるSplashtopとの新しいパートナーシップを発表しました。このパートナーシップを通じて、Designairspaceの顧客はSplashtopのクライアントを使用して仮想デスクトップにアクセスし、大規模な建築およびエンジニアリングファイルをクラウドで作業する際に、より良いパフォーマンスとセキュリティを提供します。
ますます多くのエンジニア、デザイナー、建築家が、クラウド環境を利用して大規模で複雑なデザインファイルに取り組み、CADやBIMソフトウェアを実行しています。クラウドは、インターネットに接続された任意のコンピュータを使用し、Designairspaceの強力なクラウド環境をリモートで使用して、インターネット経由でソフトウェアを実行し、大きなファイルを編集することを可能にします。
Designairspaceは以前、顧客がクラウド環境にアクセスできる汎用のリモートデスクトップクライアントを使用してリモートデスクトップに接続していました。しかし、Splashtopと提携することで、エンドユーザーはオンラインで大きな��ファイルを編集する際にさらに優れたパフォーマンスを得ることができます。
Splashtopは、セキュアなリモートデスクトップクライアントソフトウェアの業界基準です。メディア、建築、エンジニアリング業界で広く使用されており、スムーズなリモート編集体験を提供する能力があります。Splashtopは強力なエンジンを提供し、最大60フレーム毎秒で、Designairspaceの顧客にとって大きなファイルをリモートで編集する体験を大幅に向上させます。
リモートアクセスの改善された体験に加えて、SplashtopはTLS暗号化、各デバイスでのユーザー認証、ワンクリックサインインを含む高いセキュリティを提供します。これにより、Designairspaceでユーザーが編集しているファイルにログインする体験がこれまで以上に迅速で簡単になります。
Designairspaceはまた、顧客がこの技術的改善を月額料金に反映させないことを発表しました - Designairspaceの利用コストは変わりません。
Designairspaceのスポークスパーソンは言いました：
「私たちはエンドユーザーが可能な限りスムーズな体験を持てるように常に努力しています。オフィスから離れて作業しているとき、建築家、デザイナー、エンジニアは、リモートデスクトップが従来のマシンと同じくらい速く応答性があることを望んでいます。Splashtopと提携することで、エンドユーザーは大きなファイルをリモートで編集するのがより迅速で簡単になります。」
Splashtop のスポークスパーソンは次のように述べています:
「Designairspaceと提携し、リモートで働きたいと考えているデザイン、エンジニアリング、建築の専門家へのサポートをさらに強化できることを非常に嬉しく思います。」
About Designairspace Designairspaceは、クラウドベースのCADソフトウェアの需要が高まる中、2016年に立ち上げられました。グラフィックスパワーを備えた高性能な仮想デスクトップにより、デザイナーはデスクから解放され、製品開発チーム、ハードウェアデザイナー、建築事務所、エンジニアリング＆建設会社が、スタートアップでも既存の企業でも、リモートで作業し、月額で支払われる高品質の仮想デスクトップを使用できるようになります。
Splashtopについて
Splashtopは、シリコンバレーとアムステルダムに本社を置き、セキュアリモートアクセスとサポートのリーダーであり、ユーザーが必要とする対面の体験を提供し、ITが信頼できるセキュリティを提供します。不格好で遅いリモートアクセスソリューションとは異なり、Splashtopの対面体験は、現地のマシンの前にいるのと同じくらい速く、シンプルで安全です。4k品質で60fps、エンタープライズグレードの信頼性とスケーラビリティがパフォーマンスの基準を設定します。Splashtopは、Windows、Mac、Linux、iOS、Androidへのアクセスとサポートを単一のアプリケーションで簡素化します。2段階認証とシングルサインオンが組み込まれており、SOC2、GDPR、CCPA、HIPAAのコンプライアンスにより信頼できるセキュリティを提供します。Splashtopの即時グローバルサポートにより、ユーザーは会社の規模に関係なく、直接専門家と話すことができます。詳細はこちら at www.splashtop.com.