コロナウイルス危機により、Splashtopはリモートアクセスソフトウェアに大幅な割引を提供
このコンテンツは、参考のみを目的としてAIを使用して自動翻訳されました。矛盾や曖昧な点がある場合は、オリジナルの英語版が正式な情報源として優先されます。
カリフォルニア州サンノゼ、2020年3月12日—シリコンバレーに拠点を置くリモートアクセスソフトウェア企業Splashtop Inc.は、本日、在宅勤務を希望または必要とする企業向けに、リモートワークアクセスツールを最大50％の大幅割引で提供することを発表しました。
「COVID-19の発生中に企業が生産性を維持するのを助けることが私たちの義務だと信じています。「私たちはこのコミットメントを非常に真剣に受け止めており、そのために製品を大幅な割引価格で提供しています」とSplashtopのCEO、Mark Leeは述べています。「私たちには、企業が従業員にリモートで働く力を与えるために必要なツールがあります。」
ボリュームディスカウント 世界の他の地域の企業向けに、Splashtop Business Access Pro リモートアクセスソフトウェアは、従業員がリモートで作業し、ユーザーごとに最大10台のコンピュータにアクセスできるようにします。 無料の14日間トライアルに加えて、Splashtopはボリュームライセンスに対する割引を提供しています。
4-9シートの場合、20%割引、$6.60/月/ユーザー
10-49シートの場合、45%割引、$4.54 / 月 / 使用
50-99シートの場合、50％割引、$4.13 / 月 / ユーザー
100+シートの場合、カスタム価格が利用可能です
SSO、Active Directory、SAML、Okta統合、およびオンプレミスサポートを備えたエンタープライズオプションも利用可能です
簡単で迅速なリモートワークのセットアップ
在宅勤務には、スケジュールやタスクを管理し、ファイルを転送し、画面やデータを共有するためのさまざまなツールが必要ですが、多くの企業はそのインフラを欠いています。Splashtop Business Accessを使用すると、ユーザーはスマートフォン、タブレット、または他のコンピュータから接続し、オフィスでMacやWindows PCを使用しているときと同じように作業できます。
「VPNの複雑さとコストをかけずに、企業や個人はSplashtopを使用して在宅勤務やビジネス継続性の取り組みを開始できます」とLeeは述べています。「Splashtopは、コンピュータからモバイルデバイスまで一貫した体験を提供し、セキュリティを損なうことなくBYODアプローチもサポートします。」
About Splashtop
シリコンバレーに拠点を置くSplashtop Inc.は、最高の価値と最高クラスのリモートコンピュータアクセスおよびコラボレーションソリューションを提供します。Splashtopのリモートデスクトップサービスは、どのデバイスからでもどこからでもアプリやデータにアクセスできるようにします。Splashtopのリモートサポートサービスは、ITとMSPsがコンピュータ、モバイル、産業機器、モノのインターネット（IoT）をサポートすることを可能にします。Splashtopのオンデマンドサポートソリューションは、サポートおよびヘルプデスクチームがコンピュータやiOSおよびAndroidデバイスにリモートでアクセスし�てサポートを提供できるようにします。Splashtopのコラボレーションサービスには、Mirroring360やClassroomが含まれており、デバイス間で効果的な画面共有、1対多を可能にします。2,000万人以上のユーザーがSplashtop製品を楽しんでいます。詳細はこちら at www.splashtop.com
詳細情報は以下にお問い合わせください：
Adrienne Hisoler
Splashtop Inc.
adrienne.hisoler@splashtop.com
注：このプレスリリースで言及された特別な高い割引レベルは2021年2月28日に終了しました。