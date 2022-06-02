CompTIAがSplashtopをメンバーシップ名簿に歓迎
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Splashtopは、リモートアクセスとリモートサポート技術の専門知識を持つ情報技術業界の主要な協会に参加しています。
[カリフォルニア州サンノゼ— 2019年6月15日 —] Splashtopは、リモートアクセス、コラボレーション、リモートサポートソリューションの世界的リーダーとして、グローバル情報技術（IT）業界の主要な非営利貿易協会であるCompTIAのプレミアメンバーになったことを発表しました。
「Splashtopのような企業は、世界中で約5000万人を雇用し、年間5兆ドルを世界経済に貢献している技術産業の生命線です」とCompTIAの業界関係担当エグゼクティブバイスプレジデントであるNancy Hammervikは述べています。「顧客への革新の提供、スタッフへのキャリア機会、コミュニティへの経済的および社会的利益へのコミットメントにより、Splashtopは私たちの成長する会員に強力な追加となっています。」
「CompTIAに参加し、IT業界を前進させるために私たちの専門知識を活用できることを嬉しく思います」と、SplashtopのCEOであるMark Leeは述べています。「CompTIAは、ITコミュニティを結集して成長と革新を促進する素晴らしい仕事をしており、Splashtopは業界に対する知識と最先端のソリューションを提��供することができます。」
IT業界におけるSplashtopSplashtopは、特にITユーザー向けに設計されたリモートアクセスとリモートサポート技術を専門としています。Splashtopは、特定のITユースケースに対応するために構築されたいくつかのリモートアクセスソリューションを持っています。
Splashtop Business Access – リモートアクセスが必要なビジネスプロフェッショナルや小規模チーム向け。
Splashtop リモートサポート – MSPやITが管理しているコンピュータに無人でいつでもアクセスし、リモートサポートを提供するためのものです。
Splashtop SOS – ヘルプデスクとサポートチームが、顧客のデバイス（コンピュータ、タブレット、モバイルデバイスを含む）に対して、必要なときに有人のオンデマンドリモートサポートを提供するためのものです。
Splashtop at ChannelCon 2019
Splashtopは、2019年8月5日から7日までラスベガス、NVで開催されるCompTIAの年次テック業界のトップリーダーの集まりであるChannelCon 2019に出展します。参加者は展示ホールのブース#117に立ち寄って、Splashtop リモートサポートソフトウェアソリューションの実演を見たり、サービス提供の改善方法を学んだり、リモートアクセスを再販してMSPの収益を増やす方法を見つけたりできます。Splashtopのパートナー/顧客は、SplashtopゲストVIPコードCC19SPLASHを使用してhttps://www.comptia.org/channelconで無料でイベントに登録できます。
CompTIAのメンバーは、最新の革新に関する教育とトレーニング、業界のトレンド、ベストビジネスプラクティスツール、その他の貴重なビジネスマネジメントリソースにアクセスできます。協会はまた、メンバー間の交流とネットワーキングの機会を提供し、企業が業界に影響を与えるビジネスの課題やその他の問題に対処するために仲間と集まる場を提供します。最後に、CompTIAは世界中の技術専門家に対してベンダーニュートラルなスキル認定を提供するリーディングプロバイダーです。
Splashtopについて
シリコンバレーに拠点を置くSplashtop Inc.は、最高の価値と最高のリモートコンピュータアクセスおよびコラボレーションソリューションを提供します。Splashtopのリモートデスクトップサービスは、どのデバイスからでもどこからでもアプリやデータにアクセスできるようにします。Splashtop リモートサポートサービスは、ITおよびMSPがコンピュータ、モバイル、産業機器、そしてIoT（Internet of things）をサポートすることを可能にします。Splashtopのオンデマンドサポートソリューションは、サポートおよびヘルプデスクチームがコンピュータやiOSおよびAndroidデバイスにリモートでアクセスしてサポートを提供できるようにします。Splashtopのコラボレーションサービスには、Mirroring360やClassroomが含まれており、デバイス間で効果的な画面共有、1対多を可能にします。2,000万人以上のユーザーがSplashtop製品を楽しんでいます。詳細はこちら: https://www.splashtop.com。
CompTIAについて
コンピュータ技術産業協会（CompTIA）は、5兆ドル規模の世界の情報技術エコシステムの主要な声と擁護者であり、世界経済を支える技術を設計、実装、管理、保護する5000万人以上の業界と技術専門家のためのハブです。教育、トレーニング、認定、擁護、慈善活動、市場調査を通じて、CompTIAは技術産業とその労働力を進化させるための中心地です。www.comptia.org