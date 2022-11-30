Splashtop Whiteboardを使用する16,000番目の教室を祝う – iPadをインタラクティブホワイトボードに変�えるアプリ
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Splashtop Whiteboardは、30の新しいデジタルフリップチャートワークシートを追加し、AppleのApp Store Volume Purchase Programの購入者に無料のスタイラスを提供します。
2012年1月23日 — FETC, オーランド, FL — Splashtop® Inc、クロスデバイスコンピューティングの世界的リーダーが、オーランドの2012 Florida International Society for Technology in Education (FETC ®) Conferenceで最新のSplashtop Whiteboardを展示しています。ブース#915。Splashtopのブースでは、参加者がスタイラスを試し、新しいワークシートを実際に見ることができます。
Splashtop Whiteboardを使用する16,000番目の教室を祝して、SplashtopはAppleのApp Store Volume Purchase Program (VPP)の購入者全員に無料のスタイラスを提供しています。
Splashtopはまた、SuperTeacherWorksheets.comと提携し、教師に人気のある数学、科学、地図のワークシートをデジタルフリップチャートツールで提供します。
Splashtop Whiteboardは、教師と生徒がiPadをインタラクティブホワイトボードに簡単に変える�ことができます。iPadからWi-Fi経由でコンピュータに接続することで、教室は完全に同期されたビデオとオーディオでFlashメディアを視聴し、お気に入りのアプリケーションを制御し、フル機能のツールバーでレッスン内容に注釈を付けることができます。教師は教室の四隅からでも生徒と対話できます。
Splashtop Whiteboard は、Splashtop リモートデスクトップの上に構築されており、同社の受賞歴があり、長年にわたってApple App Storeで1位の有料iPadアプリです。
教育専門家がSplashtop Whiteboardについて語っていること：
「Splashtop Whiteboard が本当に好きです。リモートデスクトップアクセスは非常に機能的で、かさばるラップトップを持ち歩く代わりに iPad だけを持ち歩くことができます。それだけでも価値がありました…ホワイトボード機能とドキュメントや図面に注釈を付ける機能は、他の人にお勧めする価値のある貴重なツールです」 – Jim Russell, Pinellas County Government のビジネステクノロジーサービスのアシスタントディレクター。
「英国のEssa Academyは、革新と技術で知られています。Splashtopは、私たちの2000万ポンドの建物を再設計するのを助けてくれました - アカデミーでの学習のあり方を再定義しています。Splashtop Whiteboardを使用することで、教師はクラスを歩き回って生徒を助けることができるようになりましたが、教室の前面を完全にコントロールし、iPadを通じてレッスン内容に注釈を付けることもできます” – アブドゥル・チョーハン、教育�革新ディレクター。
Splashtop Whiteboardを使用して、教師は次のことができます:
コントロールを持つ – iPadからApple Keynote®やMicrosoft PowerPoint®などのMacまたはPCアプリケーションを完全にコントロールできます。クラスの前に縛られる必要はありません。自由に歩き回ることができます。iPadを生徒に渡して、彼らの想像力に任せましょう！
何にでも注釈を付ける – ジェスチャーを使用して、既存のコンテンツやブランク、ルールド、グラフ背景の上に異なる色とサイズのペン、ハイライター、形状、テキストツールを使用して描画およびハイライトします。画面のスナップショットを撮り、後で使用するためにギャラリーに保存したり、学生、保護者、同僚にメールで送信したりできます。
リアルな再生体験 – すべてのビデオとオーディオがiPadで高解像度で再生されます。Adobe Flashコンテンツ、iTunes音楽、DVD、CDなどを本来の楽しみ方で再生し、同期の手間を避けましょう。
Splashtop Whiteboardの詳細はこちらとアプリを入手するには、www.splashtop.com/whiteboard を訪問してください。Splashtop WhiteboardはApple App Storeで19.99ドルUSDでダウンロードでき、Apple VPPでも購入可能です。
Splashtop リモートデスクトップについて
Splashtop リモートデスクトップは、デバイス間でファイルやマルチメディアを転送、変換、または同期する必要をなくします。重要な作業ファイルやオフィスアプリケーション（Outlook、PowerPoint、Excel、Wordなど）に簡単にアクセスできます。映画、音楽�、写真、さらには3Dゲームなどの個人用エンターテインメントコンテンツもリモートで楽しむことができます。Splashtop リモートデスクトップのユーザーは、インターネットまたはLANを介してデバイスに接続できます。
Splashtop について
Splashtopは、タブレット、電話、コンピュータ、テレビをつなぐ最高のクロスデバイスコンピューティング体験を提供することで、人々の生活に触れることを目指しています。Splashtopの製品は、HP、Lenovo、Dell、Acer、Sony、Asus、Intelなどのパートナーから1億台以上のデバイスに出荷されています。Splashtop リモートデスクトップ、XDisplay、Whiteboard、CamCam、FileHound、Presenterなどは、Apple App Store、Google Android Market、HP App Catalog、BlackBerry App World、Amazon Appstore for Androidで60カ国以上でトップセラーのアプリであり、モバイルユーザーに高性能でインタラクティブなアクセスを提供し、いつでもどこでもお気に入りのアプリケーション、メディアコンテンツ、ファイルを楽しませています。
デバイスとクラウドサービス間の安全で管理された接続を必要とする企業には、Splashtop Proが答えです。Splashtop Proを使用すると、ITおよびサービスプロバイダーは30分以内に労働力を「モバイル化」できます。ユーザーは、企業のセキュリティおよびコンプライアンス要件を満たしながら、デバイス上で消費者クラスの体験を楽しむことができます。
Splashtop製品はユーザーから高く評価され、多くの権威ある賞を受賞しています — PC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」賞、LAPTOP Magazineの「CES 2011のベストアプリ/ソフトウェア」および「CES 2012の�ベストモバイルアプリ」賞、そして2011年のApple App Store Rewindで20番目に人気のあるアプリです。Splashtopはサンノゼに本社を置き、北京、杭州、上海、台北にオフィスを構えています。詳細については、https://www.splashtop.comをご覧ください。
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Splashtop PR Team
便利なリンク:
Splashtop Home: https://www.splashtop.com
Splashtop Whiteboard: https://www.splashtop.com/whiteboard