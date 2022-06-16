CarahsoftとSplashtopが提携し、公共部門と教育機関の顧客にセキュアリモートアクセスとサポートソリューションを提供
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Splashtopのリモートワーク、教育、ITサポートソリューションが、Carahsoftの連邦、州、地方政府の契約車両を通じて利用可能になりました
バージニア州RESTONおよびカリフォルニア州SAN JOSE – 2021年11月3日 — Carahsoft（The Trusted Government IT Solutions Provider®）と、次世代のリモートアクセスおよびリモートサポートソフトウェアのリーダーである Splashtopは本日、提携を発表しました。この契約に基づき、Carahsoft は Splashtop の Master Government Aggregator® を務め、同社のセキュアリモートアクセスおよびリモートサポートソリューションを、Carahsoft の NASA Solutions for Enterprise-Wide Procurement (SEWP) V、Information Technology Enterprise Solutions – Software 2 (ITES-SW2)、National Cooperative Purchasing Alliance (NCPA)、OMNIA Partners の各契約に加え、Carahsoft の販売代理店パートナーを通じて、公共部門に提供します。
Splashtopのセキュアで高性能なリモートアクセスとサポートソリューションは、連邦、州、地方政府および教育機関が生産的なハイブリッドワークプレースを実現し、通常通りの業務をリモートで継続できるようにすることで、継続性を確保します。部門や機関は、どこからでもミッションを達成し、住民にサービスを�提供することができます。
「パンデミックにより公共部門や教育機関はリモートワーク環境に迅速に適応せざるを得なかったが、もう後戻りはできない。「リモートまたはハイブリッドワークは、連邦、州、地方、教育機関の新しい「デファクト」運用モデルです」と、アメリカ地域のSplashtopのチャネルチーフであるJustin Windsorは述べています。「さらに、ランサムウェアやその他の悪意のある脅威の増加に伴い、政府は信頼性の低いVPN / RDPソリューションに代わる優れたゼロトラストの選択肢を必要としています。Carahsoftとの戦略的パートナーシップの結果、私たちのセキュアなリモートアクセスとリモートITサポートソリューションは、公共部門や教育機関の顧客にとって、どこからでも安全に仕事や学習を行うために簡単にアクセスできるようになりました。」
Splashtop for Educationは、Splashtopのリモートアクセスソリューションを通じて、学生が最も必要とするリソースへのアクセスを提供し、学習を強化し、学生がその可能性を最大限に引き出すのを助けます。学生は、Adobe、Autodesk、または他のプロバイダーからのライセンスソフトウェアを、ラップトップ、iPad、Chromebook、または追加のデバイスから、ラボの営業時間外でも使用できます。ITチームは、学生がラボのコンピュータと高価なソフトウェアライセンスを最適に利用できるようにリモートラボアクセスセッションを簡単にスケジュールし、他の場所にいない教師や学生にサポートを提供できます。
「私たちは、Splashtopとのこのパートナーシップを発表し、リモートアクセスとサポートソフトウェアを販売代理店およ��び政府および教育の顧客に提供できることを嬉しく思います」と、CarahsoftのSplashtopチームを率いる営業ディレクターのBrandi Hiebertは述べました。「公共部門は、どこからでも作業を可能にする安全なクラウドおよびオンプレミスのリモートアクセスソリューションにアクセスできます。」
Splashtopのプラットフォームは、CarahsoftのSEWP V契約NNG15SC03BおよびNNG15SC27B、ITES-SW2契約W52P1J-20-D-0042、NCPA契約NCPA01-86およびOMNIA Partners契約#R191902を通じて利用可能です。詳細については、CarahsoftのSplashtopチームにSplashtop@carahsoft.comまでお問い合わせください。
About Carahsoft
Carahsoft Technology Corp.は、連邦、州、地方政府機関および教育および医療市場全体で公共部門の組織をサポートする信頼できる政府ITソリューションプロバイダー®です。ベンダーパートナーのマスター政府アグリゲーター®として、サイバーセキュリティ、マルチクラウド、DevSecOps、ビッグデータ、人工知能、オープンソース、顧客体験とエンゲージメントなどのソリューションを提供します。リセラー、システムインテグレーター、コンサルタントと協力して、私たちの営業およびマーケティングチームは、数百の契約車両を通じて業界をリードするIT製品、サービス、トレーニングを提供します。www.carahsoft.comをご覧ください。
Splashtopについて
シリコンバレーに拠点を置くSplashtop Inc.は、企業、学術研究機関、政府機関、中小企業、MSP、IT部門、個人向けに次世代のリモートアクセスとリモートソ�フトウェアおよびサービスを提供しています。Splashtopのクラウドベースで安全かつ簡単に管理できるリモートアクセスアプローチは、仮想プライベートネットワーク（VPN）などの従来のアプローチを置き換えつつあり、顧客満足度を評価する基準である驚異的な93のネットプロモータースコア（NPS）を獲得しています。Fortune 500企業の85%を含む3,000万人以上のユーザーが、世界中でSplashtop製品を利用しています。詳細については splashtop.com を訪問してください。