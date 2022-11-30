Best-Selling Splashtop リモートデスクトップ HD Aims to Be Top-Selling App on RIM’s BlackBerry PlayBook
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数百万のタブレットユーザーが今日Splashtopを楽しんでおり、BlackBerry PlayBookユーザーもその興奮に参加できます
2012年1月11日 — サンノゼ, CA — Splashtop Inc., クロスデバイスコンピューティングの世界的リーダーであるSplashtopは、BlackBerry PlayBook向けのSplashtop リモートデスクトップ HDのリリースを発表しました。これにより、RIM BlackBerry PlayBookからPCまたはMacへのリモートアクセスを可能にし、自宅や職場のコンピュータからパーソナルクラウドコンピューティングを実現するシンプルなワンクリックソリューションが提供されます。
「多くのBlackBerry PlayBookユーザーがSplashtopがいつ利用可能になるかを問い合わせてきましたが、私たちはお客様を喜ばせるために最も幅広いタブレットサポートを提供するという約束を果たしています」とSplashtopのCEO兼共同創設者のMark Leeは述べています。「2012年のタブレット拡大の年の始まりに、PlayBookにSplashtopを提供できることを嬉しく思います！」
BlackBerry PlayBookユーザーは、Splashtop リモートデスクトップ HDを利用して、個人のクラウドを作成し、ファイルにアクセスしたり、すべてのアプリケーションを使用したり、PCやMacから直接コンテンツを視聴したり聞いたりすることができます��。デバイス間でファイルを同期したりコピーしたりする必要はありません。
モバイルロードウォリアーや自宅での作業に、Splashtop リモートデスクトップ HDを使えば、Outlook、PowerPoint、Excel、Wordなどの重要な作業ファイルやオフィスアプリケーションに簡単にアクセスできます。個人のエンターテイメント用のコンテンツもリモートで視聴できます。どこにでも行って、BlackBerry PlayBookを使って、Splashtop StreamerをインストールしたPCやMacにフルアクセスできます。
Splashtop リモートデスクトップ HDを使用すると、BlackBerry PlayBookユーザーは次のことができます:
* 直感的なタッチコントロールとジェスチャーでPCやMacを完全に制御し、ファイルにリモートアクセスしてアプリケーションと対話
* Microsoft Officeドキュメント（Word、Excel、PowerPoint）やMicrosoft Outlookを使用
* iPhoto、Quicken、Keynote、BlackBerry PlayBookで利用できないその他のアプリケーションにアクセス
* iTunes、Windows Media Player、その他の形式で保存された音楽を再生
* IE、Firefox、Chrome、Safariブラウザにブックマーク、お気に入りのプラグイン、拡張機能でアクセス
* Wi-Fiおよび3G/4Gネットワークを介してPCやMacに接続
新しいBlackBerry PlayBook リモートデスクトップソリューションに加えて、Splashtopは現在、iOS、Android、webOS、Windows、Macを含む多くのデバイスとオペレーティングシステムをサポートしています。Splashtopリモートデスクトップは、タブレットからスマートフォンまで、数百万のモバイルデバイスがPCやMacにリモートアクセスできるようにします。
Splashtop リモートデスクトップ HD for BlackBerry PlayBookは、BlackBerry App Worldから期間限定で$4.99でダウンロードできます。
Splashtop リモートデスクトップ HD は2つのコンポーネントで構成されています：
* BlackBerry PlayBook上で動作するSplashtop リモートデスクトップ HDアプリケーション
* Windows 7、Vista、XP、またはMac OS X 10.6以上がインストールされた任意のコンピュータで動作する無料のSplashtop Streamerソフトウェア
Splashtop について
Splashtopは、タブレット、電話、コンピュータ、テレビをつなぐ最高のクロスデバイスコンピューティング体験を提供することで、人々の生活に触れることを目指しています。 Splashtopの製品は、HP、Lenovo、Dell、Acer、Sony、Asus、Intelなどのパートナーから1億台以上のデバイスに出荷されています。 Splashtopリモートデスクトップ、XDisplay、Whiteboard、CamCam、FileHoundなどは、Apple App Store、Google Android Market、HP App Catalog、BlackBerry App World、Amazon Appstore for Androidで60カ国以上でトップセラーのアプリであり、何百万ものモバイルユーザーに高性能でインタラクティブなアクセスを提供し、いつでもどこでもお気に入りのアプリケーション、メディアコンテンツ、ファイルを楽しませています。
デバイスとクラウドサービス間の安全で管理された接続を必要とする企業には、Splashtop Proが答えです。 Splashtop Proを使用すると、ITおよびサービスプロバイダーは30分以内に労働力を「モバイル化」できます。ユーザーは、企業のセキュリティおよびコンプライアンス要件を満たしながら、デバイス上で消費者クラスの体験を楽しむことができます。
Splashtop製品はユーザーから高く評価され、多くの権威ある��賞を受賞しています — PC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」賞、LAPTOP Magazineの「Best of 2011 CES」賞。Splashtopはサンノゼに本社を置き、北京、杭州、上海、台北にチームがあります。詳細については、https://www.splashtop.comをご覧ください。
メディア連絡先:
Splashtop PRチーム
便利なリンク：
Splashtopホーム：https://www.splashtop.com
Splashtop PCおよびMacストリーマー：https://www.splashtop.com/streamer