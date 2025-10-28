新しいパートナーシップ: SplashtopとAutomoxがIT向けに信頼性が高く安全なリモートコントロールを�提供するために提携
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CUPERTINO, CA. — 2025年10月28日 – Splashtop、セキュアなリモートアクセスおよびサポートソリューションのグローバルリーダー、および自律的エンドポイント管理のリーダーであるAutomoxは、本日、高性能なリモートコントロール機能をITおよびセキュリティチームに提供するための戦略的パートナーシップを発表しました。
このパートナーシップを通じて、Automoxの顧客は、Splashtopの業界をリードするリモートコントロール技術を利用できるようになります。これは、その効率性、信頼性、そしてセキュリティで世界中の何百万人ものユーザーから信頼されています。AutomoxとSplashtopは、ITとセキュリティチームが分散型環境でデバイスを管理、アクセス、サポートする方法を簡素化しています。
「私たちの顧客は、場所を問わずAutomoxを使用してすべてのエンドポイントを管理し守ることに頼っています。」とAutomoxのCEO、Justin Talerico氏は述べました。"Splashtopと提携することで、最も信頼でき、セキュアで、高パフォーマンスなリモートコントロール体験を提供し、障壁を取り除き、ITチームが問題をほぼ50%速く解決できます。"
「SplashtopはITチームが依存するプラットフォームとシームレスに統合するように構築されており、ユーザーがどこにいても接続され、生産的であることを維持します」と SplashtopのCEO兼共同創設者、Mark Leeは述べました。「Automoxとの提携によって、ITチームが問題の修正に費やす時間を減らし、ビジネスの前進に多くの時間を費やすことができる信頼性のあるリモートコントロールを提供できます。」
Splashtopは高スループット、クロスプラットフォームサポート、エンタープライズグレードのセキュリティ認証と機能を備えた業界最先端のリモートセッションパフォーマンスを提供しています。その柔軟なアーキテクチャにより、Automoxに安全なリモートアクセスを簡単に埋め込むことができ、既存のスタックを通じてスケールに合わせたデバイスをサポートするために必要な信頼できる接続性をITチームに提供します。
そのパートナーシップは、クラウドファーストのIT運用をリモートおよびハイブリッドな労働力全体にスムーズに拡張することへの両社のコミットメントを強調しています。Splashtopの最高級リモートコントロールをAutomoxの自律型エンドポイント管理プラットフォームに統合することで、ITチームは問題の迅速な解決、ユーザー体験の向上、デバイス管理とサポートの統一されたアプローチを期待できます。
今後の統合により、Automoxの顧客は、Automox内でシームレスにSplashtopが提供するリモートコントロールを利用できるようになります。この共同ソリューションは、来年初めにAutomoxの顧客に提供される予定です。
Splashtop について
Splashtopは、世界中の作業環境にお�けるパフォーマンスのセキュア化を簡素化するリモートアクセスおよびリモートサポートソリューションのトップ評価を受けたグローバルプロバイダーです。顧客の成功を最優先とし、Splashtopの技術は中小企業および企業にとって簡単に導入、使用、管理でき、先進的なセキュリティ機能、高スループット、広範なデバイスサポート、24/5の顧客サポートを提供します。3,000万人以上のユーザーに選ばれる親しみやすいソリューションとして、Splashtopは、柔軟なプランでユーザーが自分の条件に合わせて成長・拡大できるようサポートするパートナーです。Splashtopは、 Microsoft Intelligent Security Association ( MISA) の メンバー であり、今日のIT環境の進化する課題に対応するためにMicrosoftと提携しています。詳細はwww.splashtop.comをご覧いただき、LinkedInでフォローしてください。
Automoxについて
Automoxは中小企業のための自律的なエンドポイント管理プラットフォームです。ポリシー駆動型、人間制御の自動化により、ITおよびセキュリティ専門家は脆弱性が修正されていることを証明し、コストと複雑性を削減し、一日の中で何時間もの時間を取り戻し、エンドユーザーを喜ばせることができます。Automoxのクラウドネイティブで自動化優先のプラットフォームは、Windows、macOS、Linuxデバイスおよびサーバー全体での自動構成管理により、リスクを削減し、効率性を向上させることで、65%の高速なパッチ適用と44%の効率的なセキュリティチームを実現し、ITおよびセキュリティリーダーを助けます。
詳細はwww.automox.comをご覧ください。Automox Communityに接続するか、X、Threads、LinkedIn、Facebook、Reddit、またはInstagramで我々と繋がりましょう。