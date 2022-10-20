AK NetworksがブラジルでSplashtopのセキュアリモートアクセスとサポートソリューションを独占提供
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Splashtopは、すべてのデバイスに対する生産的で柔軟な作業とリモートITサポートを可能にする安全で高性能なソフトウェアを提供し、ブラジルを最新の市場としてグローバルな足跡を広げています。
カリフォルニア州クパチーノおよびサンパウロ、2022年8月24日 – セキュアリモートアクセスとサポートソリューションのリーダーであるSplashtopと、ITサービスおよびコンサルティング会社であるAK Networksは、Splashtopの全製品ラインをブラジル全土のAK Networksの顧客に紹介し、Splashtopのグローバルな足跡を拡大するパートナーシップを発表しました。
リモートおよびハイブリッドワークは今後も続くでしょう。2021年のISGプロバイダーレンズ™「未来の働き方 – サービスとソリューション」レポートによると、ブラジルの企業はCOVID-19パンデミックを受けて、従業員に柔軟な働き方の選択肢を提供し始めており、完全にオフィスに戻ることを期待している企業はほとんどありません。
あらゆる規模の組織が、従業員がどこからでも働けるようにする必要があります。Splashtopは、ユーザーにどこにいてもどのデバイスにもセキュアリモートアクセスを提供し、ビ�ジネスやITのリモートユーザーのニーズをすべて解決します。リモートおよびハイブリッドワーカーはどこからでもデスクトップにアクセスでき、ITは管理されたデバイスや個人のデバイスをリモートでサポートできます。
さらに、SplashtopはInternet of Things (IoT) デバイスへのリモートアクセスを提供し、リモート技術者が故障したデバイスやそれを制御している中央コンピュータを迅速に診断し修正できます。Splashtop ARのような拡張現実 (AR) リモートサポートツールは、オフサイトの技術者がモバイルカメラ共有とインタラクティブなAR注釈を通じて、現場の技術問題を簡単に見て、トラブルシューティングし、迅速に解決することを可能にします。
「テクノロジーが動かなくなったときは、迅速に修理する必要があります。従業員のPC、ポイントオブセールスデバイス、キオスクなど、画面やオペレーティングシステムがある場合、Splashtopはリモート技術者にシンプルでセキュアかつ効果的な方法を提供し、ダウンタイムを最小限に抑え、テクノロジーが一貫して動作することを保証します」と、Splashtopのアメリカ営業担当VPである付与Murphyは述べています。「AK Networksは素晴らしいパートナーであり、彼らがブラジル全土の顧客に私たちのセキュアリモートアクセスとサポートツールを提供することを嬉しく思います。」
「Splashtopは、最もセキュアで最高のパフォーマンスを誇るリモートアクセスソリューションを提供しています。これらは私たちのお客様にとって重要な機能と要件です」と、AK Networksのディレクター、Sergio Fabossi氏は述べています。「リモートアクセスソリューションを探しているお客様に、彼らの製品を独占的に提供できることを嬉しく思います。」
AK Networks を訪れて、ブラジルでSplashtopのソリューションを購入する方法について 詳細はこちら 。
Splashtop について
Splashtopは、セキュアリモートアクセスとサポートのリーダーです。柔軟な働き方、学習、ITサポートのためのそのソリューションは、現地のマシンの前にいるのと同じくらい速く、シンプルで安全な体験を提供します。Splashtopは、4k品質で60fpsの高パフォーマンスを提供し、先進的なセキュリティ機能とコンプライアンスを備え、すべてのデバイスとオペレーティングシステムのためのアクセスとサポートのための1つのアプリケーション、そして専門家への直接アクセスによる即時のグローバルサポートを提供します。Fortune 500企業の85%を含む3,000万人以上のユーザーが、世界中でSplashtop製品を楽しんでいます。
AK Networksについて
AK Networksは、国内および国際的な企業における高複雑度のITインフラプロジェクトで豊富な経験を持つ全国的なダイナミックな会社です。2006年に設立されたAK Networksは、ITセキュリティ、インフラ、クラウド、ネットワーキングに焦点を当て、複数の国のスタートアップとのパートナーシップを通じて革新的なソリューションを提供することに注力しています。AKは、Bradesco、C&A、XP Investimentos、PagSeguro、Ascenty、UOL、Equinixなどのクライアントでこれらのソリューションを使用したいくつかの成功事例を開発しました。