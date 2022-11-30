Splashtop リモートデスクトップを使ってiPhoneからPCメディアにアクセス
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Splashtop、iPhoneとiPod touch向け初のアプリを発表、Windows PCの体験をリモートで提供、ビデオとオーディオを含む
2010年11月18日 — サンノゼ, CA — Splashtop Incは、PCコンテンツへのモバイルアクセスのリーダーとして、iPhoneとiPod touch向けのSplashtop リモートデスクトップの提供を本日発表しました。このアプリケーションは、iPhoneまたはiPod touchをWindows PCに接続し、シームレスなリモートデスクトップ体験を提供します。すでに米国でiPad向けの有料ビジネスアプリとして第1位にランクされ、2010年10月には多くの国でiPad向けの有料アプリ全体で第1位にランクされたSplashtop リモートデスクトップ for iPhoneとiPod touchは、ユーザーが映画を見たり、音楽を聴いたり、Flashを含むフルウェブブラウザを含む他のWindowsファイルやプログラムにアクセスしたりすることを、モバイルデバイスから可能にします。新しいアプリケーションはWi-Fiネットワーク上で動作し、ユーザーは家やオフィスのどの部屋からでもPCコンテンツに簡単にアクセスできます。
「私たちはPCをポケットに入れることができる技術を発明しました」とSplashtop Inc.のCEO兼共同創設者であるMark Leeは言いました。「自宅のPCで動作しているHuluのビデオを見たり、FarmvilleのFlashゲームをプレイしたりするために、ソファでくつろぎながらiPhoneを使っている自分を想像してください。あなたのワーカホリックな魂を満たすために、MS Officeのフル機能も利用できます。私たちが構築したのは、iPhoneとWindows PCの間のシームレスな橋です。Splashtop Remoteを使えば、近所で一番クールなiPhoneを持つだけでなく、もっと生産的になれますよ。」
Splashtop リモートデスクトップを使えば、ユーザーはiPhoneやiPod touchを使用して以下のことができます:
Windows PCをまるで目の前にいるかのように見て操作する
ファイルを同期することなく、Microsoft Officeを含むすべてのWindowsファイルとプログラムにアクセス可能
ビデオ（Flashを含む）を視聴し、音楽（ストリーミングまたはライブラリから）を聴く
同じiPhoneまたはiPod touchアプリで複数のPCに接続
直感的なコントロールでWindowsアプリケーションと対話する、例えばタッチ、ピンチ、ズームなど
iPhone および iPod touch 向けの Splashtop Remote Desktop が、本日 Apple App Store で提供開始されました。iOS3.2以降が必要で、iPhone 4、iPhone 3GS、iPod touch（第3世代）で動作します。
Splashtop リモートデスクトップは、Windows 7、Windows Vista、またはWindows XPオペレーティングシステムを実行している任意のデバイスに接続します。Splashtop Remoteは、iOSデバイスで動作するアプリケーションと、PCで動作するデスクトップアプリケーションの2つのコンポーネントで構成されています。Splashtop Remoteの詳細はこちらについては、https://www.splashtop.com/remoteをご覧ください。
Splashtopについて
Splashtop Inc.（旧DeviceVM, Inc.）は、2006年に設立され、人�々がどこにいても迅速に重要なことにアクセスできるように、コンピューティング体験を最適化することを目指しています。2007年に初めて導入されたフラッグシップ製品Splashtop OSは、PCを起動してから数秒でオンラインになり、メールにアクセスし、友人とチャットできる受賞歴のあるインスタントオンプラットフォームです。製品ファミリーの拡大には、Splashtop Remoteが含まれており、ユーザーはWindows PCから離れている間にiPadや他のモバイルデバイスからWindowsのフル体験を楽しむことができます。
現在、Splashtopベースの製品は、Acer、ASUS、Dell、HP、Lenovo、LG、Sonyを含む主要メーカーの4,000万台以上のPCで利用可能です。Splashtopは、PC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」賞、Laptop Magazineの「Best of 2010 CES」賞など、数々の賞を受賞しています。Splashtop Inc.は、サンノゼに本社を置き、北京、杭州、上海、台北にオフィスを構えています。詳細については、https://www.splashtop.comをご覧ください
メディア連絡先:
Splashtop PRチーム
便利なリンク:
Splashtopホーム: https://www.splashtop.com
Splashtop Remote: https://www.splashtop.com/remoteSplashtop Remote for iPhone in the App Store: https://itunes.apple.com/us/app/splashtop-remote-desktop-for/id402056323?mt=8