#1 トップセリングのリモートアクセスアプリ、Splashtop 2、MacとWindowsで無料に
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次世代のSplashtopソフトウェアが、MicrosoftのWindows Store、AppleのMac App Store、そしてSplashtop.comから無料でダウンロード可能になりました。
2012年12月19日 — サンノゼ, CA — Splashtop Inc.は、クロスデバイスコラボレーションの世界的リーダーとして、非商業利用において無料で利用できるMacintoshおよびWindowsクライアントバージョンのSplashtop 2ソフトウェアのリリースを発表しました。最近のiOSおよびAndroidデバイス向けのSplashtop 2のリリースに続き、受賞歴のある最新世代のリモートデスクトップソフトウェアは、MacとPC間の接続をサポートし、20億以上のコンピュータおよびモバイルデバイスユーザーの統合ユーザーベースに提供されます。
ベンチマークテストでは、Splashtop ソフトウェアは、LogMeIn、CitrixのGoToMyPC、そしてVNCやRDPプロトコルに基づくソフトウェアのリモートデスクトップ製品よりも、ビデオフレームレートが大幅に高いことを示しています。さらに、Splashtopの業界をリードする30ミリ秒未満のレイテンシーは、タッチベースのデバイスにリモートアクセスを提供する際に、劇的に優れたユーザー体験を提供します。
現在までに、Splashtop 2の消費者向けおよびSplashtop for Businessの製品ラインは、1,100万人以上のユーザーに、どこからでもコンピュータにリモートアクセスしてアプリケーションを実行し、ファイルを表示および編集し、HDビデオを視聴し、グラフィック集約型のゲームをプレイする力を与えています。
「私たちは、どのデバイスを使用していても、どこにいても、あらゆる画面をあらゆる画面に橋渡しするビジネスをしています」とSplashtopのCEO兼共同創設者のMark Leeは述べています。「今、MacとWindowsバージョンのリリースにより、さまざまなプラットフォームのサポートがほぼ普遍的になりました。あなたのOSが1990年代以前のものでない限り、または地球外のものでない限り、私たちはおそらくあなたをカバーしています。」
Splashtop 2を始めるために必要な設定は、ユーザー名とパスワードだけです。ルーターやファイアウォールの設定、IPアドレスやセキュリティコードの手動入力は必要ありません。Splashtop Anywhere Access Packをアプリ内購入で利用すると、同じ簡単なプロセスで世界中のどこからでもインターネットを介してデバイスに確実に接続できます。
Splashtop 2は、ネットワークの状況に適応する自己最適化技術を持ち、ユーザーが3Gまたは4Gネットワークまたはインターネット接続の帯域幅を最大限に活用できるようにします。Splashtopは、独自のリレーサーバーネットワーク「Bridging Cloud」を通じてユーザーデータを保護し、業界標準の暗号化技術を展開して高いレベルのセキュリティを維持します。
主な機能
WindowsまたはMacアプリケーション、ゲーム、マルチメディアコンテンツ、ファイルにリモートアクセスし、ファイルやデータを同期する必要がありません
LAN、Wi-Fi、3G、4G接続のサポート（イン�ターネット経由のアクセスにはAnywhere Access Packのアプリ内購入が必要）
Apple Retinaディスプレイのサポート（ネイティブ解像度を使用する場合）
最大30フレーム/秒での高精細ビデオおよびその他のマルチメディアコンテンツのストリーミング
30ミリ秒未満の遅延により、Witcher、Shogun、Diablo、EA Sportsなどのインタラクティブな3D PCゲームに対して非常に応答性の高いユーザー体験を実現
Wake-on-LANサポートにより、リモートコンピュータはアクセスされるまでスリープ状態を維持します
Splashtop Streamer
Splashtop 2は、Windows PCまたはMacに無料のSplashtop Streamerソフトウェアをダウンロードしてインストールする必要があります。対応プラットフォーム：Windows 8, 7, Vista, および XP (Home Premiumを含む)、Mac OS X 10.6+ (MacユーザーにはSnow LeopardまたはLionが必要です)。デュアルコアCPUを搭載したコンピュータが最適なパフォーマンスを発揮します。Splashtop 2には、最大5台のコンピュータにアクセスするためのライセンスが含まれています。
サポートリソース
Splashtop Home: https://www.splashtop.com
Download Splashtop 2: https://www.splashtop.com/splashtop2Splashtop Streamerをダウンロード: https://www.splashtop.com/streamer
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Splashtop Inc.について
Splashtopは、タブレット、電話、コンピュータ、テレビ、クラウドサービスを橋渡しする最高クラスのクロスデバイスコラボレーションを提供することで、人々の生活に触れることを目指しています。Splashtop技術は、消費者とビジネスユーザーに高性能でセキュアなインタラクティブアクセスを提供し、いつでもどこでもお気に入りのアプリケーション、メディアコンテンツ、ファイルにアクセスできます。
Splashtopの製品は、Apple App Store、Google Play、Amazon Appstore for Android、Microsoft Windows Storeなどでトップセリングアプリです。1,000万人以上の人々がアプリストアからSplashtop製品をダウンロードし、HP、Lenovo、Dell、Acer、Sony、Asus、Toshiba、Intelなどのパートナーから1億台以上のデバイスがSplashtopを搭載して出荷されています。
Splashtop for Business製品ラインは、オンプレミスのリレーサーバーと管理コンソールを備えています。BYODやITの消費者化といった現在の業界トレンドに対応したソリューションであるSplashtop for Businessは、複数のデバイス間で信頼性が高く、セキュアで高パフォーマンスな接続を提供しながら、IT部門にポリシーに基づくコントロールを提供することで、組織のモビリティニーズを満たします。
Splashtopの高性能リレーサーバーの世界的なネットワークである「Splashtop Bridging Cloud™」、SaaSインフラストラクチャは、どこにいても、どのデバイスからでも、いつでも、ユーザーに対して迅速でセキュアリモートアクセスを保証します。
Splashtopは、PC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」賞、LAPTOP Magazineの「Best of 2012 CES」賞を受賞しています。会社はサンノゼに本��社を置き、多くの国際オフィスを持っています。詳細については、https://www.splashtop.comをご覧ください。
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