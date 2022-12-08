クッキーポリシー
この契約は、異なる言語に翻訳される場合があります。英語版または本書の翻訳版との間に矛盾または矛盾がある場合は、英語版が優先されるものとします。
はじめに
このクッキーポリシー（「ポリシー」）は、私たちがあなたの情報の使用方法について、オープンで明確であることを信念としていることを説明します。このポリシーは、私たちのウェブサイトでクッキーを使用する方法と時期についての情報を提供します。このポリシーの目的のために、「ウェブサイト」という用語は、www.splashtop.com、my.splashtop.com、www.mirroring360.com、classroom.splashtop.com、m360.splashtop.com、そしてこのポリシーにリンクしている他のウェブサイトを総称して指します。
Splashtop、私たちのマーケティングパートナー、アフィリエイト、分析またはサービスプロバイダーは、Webサイトを利用するすべての人が可能な限り最高の体験をできるように、クッキーやその他の技術を使用しています。
クッキーとは何ですか？
クッキーは、ウェブページサーバーによってハードドライブに配置される小さなテキストファイルです。クッキーには、後でクッキーを発行したドメイン内のウェブサーバーによって読み取られる情報が含まれています。いくつかのクッキーは、あなたが特定の機能を使用したり、選択する特定の好みを指定した場合のみ使用され、一部のクッキーは常に使用されます。ウェブビーコン、タグ、スクリプトは、ウェブサイトやメールにおいてクッキーの配信、訪問数のカウント、使用状況とキャンペーン効果の理解、メールが開かれ、行動されたかどうかを判断するために使用されることがあります。私たちは、サービス/分析プロバイダーによって個別および集約されたベースでのこれらの技術の使用に基づくレポートを受け取ることがあります。
Splashtopがクッキーを使用する理由
当社のウェブサイトを訪問する際、ブラウザにいくつかのクッキーを配置することがあります。これらはファーストパーティクッキーとして知られており、Webサイト内をページからページへ移動する際にセッション情報を保持するために必要です。たとえば、当社のウェブサイトでは、訪問者とユーザーの好みを理解し、体験を向上させ、使用状況、ナビゲーションおよびその他の統計情報を追跡して分析するためにクッキーを使用しています。クッキーの使用は個々のブラウザレベルで制御できます。もしクッキーを有効にしないことを選択したり、後でクッキーを無効化する場合でも、私たちのウェブサイトを訪問できますが、ウェブサイトの一部の機能やエリアの使用が制限される可能性があります。
Cookiesを無効化する方法
クッキーの使用をウェブブラウザに組み込まれた機能を使用して一般的に有効化または後で無効化できます。ブラウザを通じてクッキー設定を制御する方法について 詳細はこちら の場合、最も人気のあるウェブブラウザのプライベートブラウジング機能について 詳細はこちら のリンクを以下に示します：Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari。
Cookiesの詳細や、管理、無効化、または削除方法について詳しく知りたい場合は、 https://www.aboutcookies.org を訪問してください。さらに、Googleを含む特定の第三者広告ネットワークは、インターネット閲覧に関連した設定をオプトアウトまたはカスタマイズすることを許可しています。Googleのこの機能について詳しく知りたい方は、こちらをクリックしてください。
多くの法域は、Webサイト運営者にクッキーの種類をユーザー/訪問者に通知し、特定の状況下ではユーザーから一部のクッキーの設置についての同意を得ることを要求または推奨しています。
当社のウェブサイトには、Facebookの「いいね」ボタンのような第三者のソーシャルメディア機能や、「Share This」ボタンのような第三者のウィジェット、またはウェブサイト上で実行されるインタラクティブなミニプログラムを含むことがあります。これらの機能は、IPアドレス、ウェブサイト上で訪問しているページを取得し、機能を適切に動作させるためにクッキーを設定する場合があります。これらの機能とのやり取りは、それを提供する第三者企業のプライバシーポリシーにより管理されます。
以下に示すよ��うに、当社はウェブサイト上で次のカテゴリのクッキーを使用する場合があります。
各クッキーは以下の4つのカテゴリーのいずれかに分類されます：
1. エッセンシャルクッキー: エッセンシャルクッキー（ファーストパーティクッキー）は、時に「厳密に必要な」と呼ばれ、これがないとウェブサイトで必要な多くのサービスを提供できません。例えば、エッセンシャルクッキーは、ウェブサイト上を移動する際にあなたの設定を覚えるのに役立ちます。
2. アナリティクスクッキー: これらのクッキーは、ウェブサイトへの訪問情報を追跡し、私たちが改善を行い、パフォーマンスを報告するために使用されます。例えば、訪問者やユーザーの行動を分析して、より関連性のあるコンテンツを提供したり、特定のアクティビティを提案したりします。彼らは、訪問者がウェブサイトをどのように使用しているか、ユーザーがどのサイトから来たのか、各ユーザーの訪問回数と滞在時間を収集します。私たちはまた、アナリティクスクッキーを使用して新しい広告、ページ、または機能をテストし、ユーザーがどのように反応するかを確認することがあります。
3. 機能性または設定クッキー: ウェブサイトの訪問中に、クッキーはあなたがウェブサイトで入力した情報や選択した選択肢（たとえば、あなたのユーザー名、言語、地域など）を記憶するために使用されます。それらはまた、私たちのサービスの使用を最適化するために、ウェブサイトをパーソナライズする際の設定を保存します。例えば、あなたの好みの言語です。これらの設定は、永続的なクッキーの使用を通じて記憶され、次回ウェブサイトを訪問したときに再設定する必要はありません。
4. ターゲティングまたは広告クッキー: これらの第三者クッキーは、第三者の広告プラットフォームまたはネットワークによって配置され、広告を配信し広告のパフォーマンスを追跡し、広告ネットワークがオンラインの活動（これを時に「行動」、「追跡」または「ターゲット」広告と呼びます）に基づいて関連する広告を配信するようにします。これらのクッキーはその後、訪問者の訪問情報を使用して、関心があるであろう広告をウェブサイトや他のウェブサイト上でターゲットに表示するかもしれません。例えば、これらのクッキーはどのブラウザがウェブサイトを訪問したかを記憶します。
ウェブサイトで使用されているクッキーのリスト:
すべてのWebサイト
クッキー: Google Doubleclick
クッキーの目的: 再ターゲティング、最適化、レポート作成、およびオンライン広告の属性
クッキーの期間: 2か月から2年
カテゴリ: 分析、広告、ターゲティング
すべてのWebサイト
クッキー: Facebook
クッキーの目的: 再ターゲティング、最適化、レポート作成、およびオンライン広告の属性
クッキーの期間: 1年
カテゴリ: 分析、広告、ターゲティング
すべてのWebサイト
クッキー: Google Analytics
クッキーの目的: どのユーザーがどのウェブサイトから来たのか、各ユーザーの訪問回数とウェブサイトへの滞在時間など、訪問者がウェブサイトをどのように使用しているかに関する情報を収集します
��クッキーの有効期間: 2年
カテゴリ: 分析
www.splashtop.com,my.splashtop.com、m360.splashtop.com、classroom.splashtop.com
クッキー: Microsoft Bing
クッキーの目的: オンライン広告の最適化、報告、帰属
クッキーの有効期間: 6ヶ月から1年
カテゴリ: 分析、広告
www.splashtop.com
クッキー: CrazyEgg
クッキーの目的: ヒートマップとクリックデータを提供するウェブサイト分析ツール
クッキーの期間: 1年
カテゴリ: 分析
www.splashtop.com
クッキー: Microsoft Clarity
クッキーの目的: ヒートマップとクリックデータを提供するウェブサイト分析ツール
クッキーの有効期間: 6-12ヶ月
カテゴリ: 分析
すべてのサイト (埋め込みYouTubeビデオのあるページのみ)
クッキー: Youtube
クッキーの目的: YouTubeビデオプレイヤー
クッキーの期間: 最大6ヶ月
カテゴリ: アナリティクス、機能性、設定
すべてのWebサイト
クッキー: Act-on
クッキーの目的: マーケティングオートメーションソフトウェアとフォーム、ウェブページのフッターにあるニュースレター購読フォームを含む
クッキーの期間: 1年
カテゴリ: 必須
my.splashtop.com、https://support-splashtoppersonal.splashtop.com、https://support-splashtopbusiness.splashtop.com,https://support-splashtoponprem.splashtop.com、https://support-whiteboard.splashtop.com
クッキー: Zendesk
クッキーの目的: Zendesk ベースのサポートサイトのセッション情報を保持
クッキーの有効期間: セッション
カテゴリ: 必須
www.splashtop.com,my.splashtop.com、m360.splashtop.com、classroom.splashtop.com
クッキー: New Relic
クッキーの目的: ウェブサイトのパフォーマンスを測定
クッキーの有効期間: セッション
カテゴリ: 分析
www.splashtop.com
クッキー: Splashtop
クッキーの目的: 言語選択の追跡
クッキーの期間: 3ヶ月
カテゴリ: 必須
my.splashtop.com、m360.splashtop.com、classroom.splashtop.com
クッキー: Splashtop
クッキーの目的: ダッシュボード/Web管理コンソールサイトを使用する際に、あなたのセッション情報を追跡して認識するため。
クッキーの有効期間: セッション
カテゴリ: 必須
すべてのWebサイト
クッキー: LinkedIn
クッキーの目的: 再ターゲティング、最適化、レポート作成、およびオンライン広告の属性
クッキーの期間: 1時間から2年
カテゴリ: 分析、広告、ターゲティング
www.splashtop.com、my.splashtop.com (チャットウィジェットのあるページのみ)
クッキー: Intercom
クッキーの目的: セッションを追跡するための一意の匿名識別子
クッキーの有効期間: 1週間から9か月
カテゴリ: トラッキング、識別、機能
www.splashtop.com
クッキー: 6sense
クッキーの目的: 訪問者の行動を追跡して、マーケティングとパーソナライゼーションの目的で分析を提供
クッキーの有効期間: 2年
カ�テゴリー: 分析、追跡、識別、パーソナライゼーション
クッキーは変更される可能性があります
このポリシーの内容は、一般的な情報と使用のみを目的としています。これらのクッキーは、予告なく変更される可能性があります。あなたは、この情報が不正確または間違っている可能性があり、変更される可能性があることを認識し、法の許す限りそのような不正確または間違いに対する責任を明示的に排除します。
私たちのサービスで使用するクッキー
上述のように私たちのウェブサイトでクッキーを使用することに加えて、私たちは私たちのウェブサイトで購読のために販売された製品とサービスの利用に関連してクッキーやその他のトラッキング技術も使用します（私たちの「サービス」）。サービスでのクッキーやその他のトラッキング技術の使用方法と理由については、ここで見つけることができるプライバシーポリシーでさらに説明されています here。
本ポリシーの更新
このポリシーに重大な変更がある場合、その変更が有効になる前に、ウェブサイト上に目立つ通知を掲載することで通知されます。このページを定期的に確認して、ポリシーの最新情報を入手することをお勧めします。ウェブサイトの継続的な使用は、このポリシーへの変更に拘束されることへの同意を意味します。このポリシーの条件に同意しない場合の唯一の対処法は、ウェブサイトの使用およびアクセスを中止することです。
最終更新日 2021年2月