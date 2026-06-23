WacomとSplashtopによるウェビナー
Wacom Bridgeの発表 - Wacomを活用するクリエイターのための革新的なリモートデスクトップ技術
Date: 2024年3月12日 午前11:00 (米国およびカナダの太平洋時間)
リモートワーク環境でWacomタブレットやディスプレイを使う際の課題に取り組んでいるアーティストやクリエイターの方、このウェビナーはあなたのためのものです。WacomとSplashtopの専門家が革新的なソリューション、Wacom Bridgeを発表します。
Wacom Bridgeは、クリエイティブが仮想空間で作業する方法を革命的に変える準備が整っています。この技術により、ローカルデバイスとホストデバイスの両方でアプリケーション設定を簡単にカスタマイズして共有でき、入力遅延のような問題を排除し、Adobe Photoshop、ZBrush、DaVinci Resolveなどのツールでシームレスな体験を保証します。
この魅力的なウェビナーでは、Wacom Bridgeの強力な機能であるInklineのライブデモンストレーションを直接目撃してください。この画期的な機能は、ペンの先端とホストマシン上のカーソルの間のギャップを埋め、ペン先に忠実にラインが続く比類のない仮想体験を提供します。
参加する理由:
Wacom Bridgeのリモートワークフローに特化した機能について深く学びましょう。
大陸の片側からもう片側まで技術の能力を実演する実際のデモを体験してください。
製品の専門家への独占アクセスをお楽しみください。彼らはあなたの質問に答え、Wacom BridgeとSplashtop リモートアクセスソリューションの両方に関する貴重な洞察を提供する準備ができています。
生産性を向上させ、貴重な時間を節約するこの機会をお見逃しなく。
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