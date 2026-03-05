SplashtopのオールインワンプラットフォームでIT管理を最適化
日付: 2025年2月26日
時間： 8am PT / 11am ET / 4pm GMT
所要時間：30分
説明: オールインワンの安全で効率的、そして使いやすいソリューションで、IT業務を変革し、リモートワーク体験を向上させる方法を発見するために、私たちの専門家チームに参加してください。このセッションでは、ITチームが卓越したサポートを提供し、ワークフローを合理化し、グローバルチームのリモートワーク体験をシームレスに可能にし、セキュリティを強化するための主要な機能とベストプラクティスに焦点を当てます。ここで学ぶことは次のとおりです。
簡単なリモートサポート: 安全で信頼性の高いサポートをどこでも提供します。
効率化されたIT運用: ITタスクを集中管理し、自動化することで複雑性とコストを削減します。
強化されたセキュリティ対策: 企業レベルのセキュリティ機能でコンプライアンスを確保し、データを保護します。
最適化されたユーザーエクスペリエンス: リモートアクセスとコラボレーションによってエンドユーザーに直接対話するような体験を提供します。
このウェビナーは、リモートアクセスとリモートサポートのためにSplashtopのオールインプラットフォームを標準化するためのベストプラクティスを共有するために設計されています。