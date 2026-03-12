自律型エンドポイント管理の習得: 自動化、セキュリティ、簡素化
日付と時間: 2024年12月11日 | 午前8時 PT | 午前11時 ET | 午後4時 BST
期間: 30分
時間を節約し、リスクを排除し、すべてのWindowsとMacOSエンドポイントのパッチ、設定、制御を自動化するために設計された強力な新しいAutonomous Endpoint Managementソリューションを発見してください。
このウェビナーでは、次のことを学びます:
ポリシーフレームワーク: エンドポイント全体でポリシーをカスタマイズし、施行することで、コンプライアンスを維持し、ネットワークを保護します。
OSとサードパーティパッチ: オペレーティングシステムとサードパーティソフトウェアの更新を自動化して脆弱性から保護します。
プロアクティブアラートと修復: スマートアクションを通じてリアルタイムアラートと自動修正で問題を特定し解決します。
バックグラウンドアクション: エンドユーザーを中断させずにシステムツールやリモートコマンドにアクセスします。
このウェビナーは、SplashtopのAutonomous Endpoint Managementの可能性を最大限に引き出すために設計されています。IT業務を向上させるための貴重な洞察と実用的なヒントを得る。