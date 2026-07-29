Splashtop Enterpriseで安全なIT運用を実現
日付: 2026年9月2日
時間: 14:00〜14:20 JST
所要時間: 20分
20分だけ使って、Splashtopの管理とセキュリティを見直してみませんか？
Splashtopの利用が拡大するにつれ、主な課題は単に"接続"を確立することから、効果的な"管理と制御"を確保することへと移っています。
このウェビナーでは、既存のSplashtop環境をSplashtop Enterpriseを使って安全かつ効率的にスケールする方法をご紹介します。実際の管理コンソールを使用して、SSO/SAML統合、アクセス時間の制限、機能とアクセス許可の詳細設定、透かし、ログ記録、セッション録画などの主要機能をご紹介します。また、AEM（Autonomous Endpoint Management）によるエンドポイント管理機能もご紹介します。
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学習目標:
Splashtop利用拡大に伴う管理とセキュリティの課題
SSO/SAML統合による認証管理の効率化
アクセス時間帯の制御によるセキュアリモートアクセス運用の実現
詳細設定による機能とアクセス許可の制御
透かし、ログ、セッション録画によるセキュリティ強化
AEMを使用したエンドポイント、パッチ、ソフトウェア管理