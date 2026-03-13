EduTech 2023
2023年10月5日 | ロンドン
バウンス オールド ストリート - 241 オールド ストリート, ロンドン EC1V 9EY, イギリス
12:00pm – 3:00pm BST
EduTechは、特に高等教育におけるセキュリティと革新を促進するIT専門家のために設計された、初のSplashtopイベントです。
Splashtopは、多様で影響力のあるEdTechリーダーを集め、高等教育コミュニティの仲間から知識を深め、貴重な洞察を得ることができるネットワーキングイベントを開催します。
主要なトピックと現代のEdTechの課題に取り組む、専門家による講演にぜひご参加ください。最新の研究から得た洞察を共有していただき、教育テクノロジーの最も話題にあがるトレンドについてディスカッションを行います。
さらに、AvidThinkの創設者であり、国際的に高く評価されているセキュリティ分野のリーダーであるRoy Chua氏とのインタラクティブセッションで、組織のセキュリティ体制を最大限まで高める方法を学びます。
この機会を逃さず、教育やセキュリティへのアプローチを変革する魅力的で豊かな体験に参加しましょう。