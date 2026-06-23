ChannelProマネージドサービスとクラウドソリューションオンラインサミット：加速した成功のためのベストプラクティス
2021年12月8日 – オンラインバーチャルイベント
Splashtopは、今年のChannelPro Managed Services and Cloud Solutions Online Summit: Best Practices for Accelerated Successのスポンサーを務められることを大変うれしく思います。
Splashtopは、今年のChannelProマネージドサービスおよびクラウドソリューションオンラインサミット「加速された成功のためのベストプラクティス」のスポンサーになることを嬉しく思います。私たちのチームはSplashtop Remote SupportとSplashtop SOSを紹介します。これはMSPsやITプロフェッショナルが、リモートアクセスの再販、オンプレミスのリモートサポートプラットフォームの設定、エンドポイント用のBitdefenderアンチウイルスの管理などの新しい機能と共に成長できるようサポートするためです。