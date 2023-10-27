GoToAssistの価格が高すぎますか?
リモートサポートソリューションにお金を払う必要はないと言ったらどうなるでしょうか?現在GoToAssistを使用している場合は、月 $55から始まる料金がどれほど高価であるかをご存知でしょう(これには、モバイルデバイスをサポートするために購入する必要があるアドオンは含まれていません)。
GoToAssist の価格と Splashtop Remote Support を比較すると、Splashtop を使用すると 70% 以上節約できることがわかります。Splashtop は、より良い価値とより多くの機能を提供します。
Splashtop と GoToAssist のコストを比較する
Splashtop Remote Support
GoToAssist
開始価格
¥40,800/年
$660/年
モバイル デバイスのサポート (iOS および Android)
無料で含まれています
エージェントあたり年間 240ドル の追加料金
モバイルデバイスサポートを含む合計
¥40,800/年
$900/年
モバイルデバイスのサポートが必要な場合は、GoToAssist ではなく Splashtop Remote Support を選択すると、サブスクリプションが 75% 以上節約されます。Splashtop Remote Support には、ドラッグ アンド ドロップによるファイル転送、マルチモニターのサポート、リモート印刷など、GoToAssist にはない機能も付属しています。
そのため、 Splashtop Remote Support が最良の GoToAssist 代替手段です。
真の価値を理解する: Splashtop と GoToAssist の価格
リモートサポートソリューションの選択は、初期費用だけではありません。 それは、投資に対して得られる全体的な価値を理解することです。Splashtop と GoToAssist の料金体系をさらに詳しく調べて、どちらがコストパフォーマンスに優れているかを見てみましょう。
透明性のある価格設定
Splashtopを使用すると、見たものが手に入るものになります。隠れた料金や予期せぬ料金はありません。価格設定は透明であるため、企業は予期せぬ事態を起こすことなく効果的に予算を立てることができます。
基本価格に含まれる機能
Splashtop の基本価格には、他のプロバイダーが追加料金を請求する多くの機能が含まれています。これには、モバイル デバイスのサポート、ドラッグ アンド ドロップ ファイル転送、マルチモニターのサポート、リモート印刷が含まれます。これらの包括的な機能により、ユーザーはより多くの費用対効果を得ることができます。GoToAssist でのモバイル デバイスのサポートには追加コストがかかり、企業全体の支出が増加する可能性があります。
拡張性と柔軟性
Splashtopは、ビジネスが成長し、変化していることを理解しています。同社の料金プランはスケーラブルに設計されており、企業は過剰なコストをかけることなく、進化するニーズに基づいてプランをアップグレードまたは変更できます。
価格設定に関しては、数字を超えて、受け取っている価値を理解することが重要です。Splashtop の透明性のある価格設定、包括的な機能、拡張性、顧�客の声により、GoToAssist との価格競争で明らかに勝者となっています。Splashtop は、一流の機能と優れたコストパフォーマンスを提供するソリューションをお探しの場合に最適です。
GoToAssist ライセンスにそれ以上のお金を払う必要はありません - 今すぐ Splashtop をお試しください!
幸せなお客様の声
これまでのところ、Splashtopは中小企業のクライアントをサポートする上で最も費用対効果が高いと感じています。主に価格の面からGoToAssistからSplashtopに完全に切り替えましたが、モバイルデバイスをサポートできる点が大きな利点です。
David Humber - FWD Consulting
リモートサポートアクセスにSplashtop Remote Supportを使用する。以前使っていたGoToAssistよりずっと良いです。私が使った他のどのものよりも良く、価格も素晴らしいです。
Mark Bazin - Cristo Rey Network