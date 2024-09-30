メインコンテンツへスキップ
Technician using Splashtop instead of GoToAssist

2025 年のベスト GoToAssist 代替アプリ

Splashtop Sがリモートサポートとリモートコンピュータアクセスに適した理由をご覧ください

Splashtop は、2010年以来、200,000を超える企業、 MSPs/IT、およびサービスデスクにリモートアクセスおよびリモートサポートソリューションを提供してきました。 最新のデバイスと cloud テクノロジーを組み込むことで、 Splashtop より高速に実行され、コストが安く、より多くの機能が含まれており、サブスクリプションのiOSおよび Android デバイスへのモバイルデバイスサポートが含まれています。 GoToAssist を使用すると、モバイル デバイスをサポートするために、エージェントあたり年間 240 ドルを追加で支払う必要があります。


今すぐSplashtop Remote Supportをお試しください

Splashtop Remote Support と GoToAssist の比較

Splashtop Remote Support

GoToAssist

開始価格

¥3,400/月

$55/月

モバイル デバイスのサポート

無料で含まれています

エージェントあたり年間 240ドル の追加料金

参加したサポートセッション

無制限のセッション

無制限のセッション

ユーザー管理

チャット

クロスプラットフォームファイル転送(ドラッグ&ドロップ)

セッションの記録

2 ウェイ デスクトップ共有

モバイルアプリ

マルチモニター

リモート印刷

Splashtop Remote Support の詳細をご覧ください。

これまでのところ、Splashtop は中小企業のクライアントをサポートする上でコストパフォーマンスが最も高いことがわかりました。主に価格面でGoToAssistからSplashtopに完全に切り替えましたが、大きなボーナスはモバイルデバイスをサポートできることです。

Mark Bazin - Cristo Rey Network

リモートサポートアクセスに使用します。以前使っていたGoToAssistよりずっと良いです。私が使った他のどのものよりも良く、価格も素晴らしいです。

Mark Bazin - Cristo Rey Network

あなたのシステムは、私が長年使用してきた GoToAssist よりもはるかにうまく機能します。営業およびテクニカルサポートの担当者は、一緒に仕事をするのにとても良いです。

George Wells

Splashtop が GoToAssist の最良の代替品である 4 つの理由

リモートサポート ソリューションに関しては、最高の価値、機能、パフォーマンスを提供するソリューションを選択することが重要です。 Splashtop が 2023 年の最高の GoToAssist 代替品として際立っている理由は次のとおりです。

  1. スピードとパフォーマンス: 最新のデバイスと cloud テクノロジーを組み込むことで、 Splashtop はより高速でシームレスなリモート接続エクスペリエンスを提供します。 ユーザーは、応答時間が短縮され、画面共有セッションがスムーズになったと報告しており、リアルタイムのサポートに最適です。

  2. 費用対効果: Splashtop の大きな利点の 1 つは、その費用対効果です。競争力のある価格設定を提供し、ユーザーは他のソリューションと比較してサブスクリプションを最大 75% 以上節約できます。そのため、あらゆる規模の企業にとって手頃な価格の選択肢となります。GoToAssist はさまざまな料金プランを提供していますが、特に追加機能やユーザーを追加すると、全体的なコストが高くなる可能性があります。

  3. 機能セット: Splashtop はリモートサポートだけではありません。マルチモニターのサポート、クロスプラットフォームのドラッグ アンド ドロップ ファイル転送、リモート印刷など、ユーザー エクスペリエンスを向上させる包括的な機能を提供します。 これには、サブスクリプション内での追加料金なしでiOSおよびAndroidのモバイルデバイスサポートも含まれます。GoToAssist はモバイル サポートを提供していますが、エージェントあたり年間 240 ドルの追加費用がかかるため、モバイル デバイスのサポートを必要とする企業にとっては費用対効果が低くなります。

  4. 柔軟性と拡張性: 中小企業でも大企業でも、Splashtop はニーズに合わせて拡張できる柔軟なプランを提供します。直感的なインターフェイスと使いやすい機能により、初心者と経験豊富な専門家の両方に適しています。

適切なリモートサポート ソリューションを選択することは、効率的な運用と顧客満足度にとって非常に重要です。 高度な機能、費用対効果、ユーザーからの肯定的なフィードバックにより、Splashtop は 2023 年の最高の GoToAssist 代替品として際立っています。切り替えを検討している場合でも、初めてリモートサポートオプションを検討している場合でも、 Splashtop は頼りになる選択肢となる説得力のあるケースを提供します。

MSPs、IT、ヘルプデスク GoToAssist代替手段としてSplashtopを選択する専門家に加わりましょう!

