Splashtop は、2010年以来、200,000を超える企業、 MSPs/IT、およびサービスデスクにリモートアクセスおよびリモートサポートソリューションを提供してきました。 最新のデバイスと cloud テクノロジーを組み込むことで、 Splashtop より高速に実行され、コストが安く、より多くの機能が含まれており、サブスクリプションのiOSおよび Android デバイスへのモバイルデバイスサポートが含まれています。 GoToAssist を使用すると、モバイル デバイスをサポートするために、エージェントあたり年間 240 ドルを追加で支払う必要があります。
Splashtop Remote Support と GoToAssist の比較
Splashtop Remote Support
GoToAssist
開始価格
¥3,400/月
$55/月
モバイル デ�バイスのサポート
無料で含まれています
エージェントあたり年間 240ドル の追加料金
参加したサポートセッション
無制限のセッション
無制限のセッション
ユーザー管理
チャット
クロスプラットフォームファイル転送(ドラッグ&ドロップ)
セッションの記録
2 ウェイ デスクトップ共有
モバイルアプリ
マルチモニター
リモート印刷
幸せなお客様から
これまでのところ、Splashtop は中小企業のクライアントをサポートする上でコストパフォーマンスが最も高いことがわかりました。主に価格面でGoToAssistからSplashtopに完全に切り替えましたが、大きなボーナスはモバイルデバイスをサポートできることです。
Mark Bazin - Cristo Rey Network
リモートサポートアクセスに使用します。以前使っていたGoToAssistよりずっと良いです。私が使った他のどのものよりも良く、価格も素晴らしいです。
Mark Bazin - Cristo Rey Network
あなたのシステムは、私が長年使用してきた GoToAssist よりもはるかにうまく機能します。営業およびテクニカルサポートの担当者は、一緒に仕事をするのにとても良いです。
George Wells
Splashtop が GoToAssist の最良の代替品である 4 つの理由
リモートサポート ソリューションに関しては、最高の価値、機能、パフォーマンスを提供するソリューションを選択することが重要です。 Splashtop が 2023 年の最高の GoToAssist 代替品として際立っている理由は次のとおりです。
スピードとパフォーマンス: 最新のデバイスと cloud テクノロジーを組み込むことで、 Splashtop はより高速でシームレスなリモート接続エクスペリエンスを提供します。 ユーザーは、応答時間が短縮され、画面共有セッションがスムーズになったと報告しており、リアルタイムのサポートに最適です。
費用対効果: Splashtop の大きな利点の 1 つは、その費用対効果です。競争力のある価格設定を提供し、ユーザーは他のソリューションと比較してサブスクリプションを最大 75% 以上節約できます。そのため、あらゆる規模の企業にとって手頃な価格の選択肢となります。GoToAssist はさまざまな料金プランを提供していますが、特に追加機能やユーザーを追加すると、全体的なコストが高くなる可能性があります。
機能セット: Splashtop はリモートサポートだけではありません。マルチモニターのサポート、クロスプラットフォームのドラッグ アンド ドロップ ファイル転送、リモート印刷など、ユーザー エクスペリエンスを向上させる包括的な機能を提供します。 これには、サブスクリプション内での追加料金なしでiOSおよびAndroidのモバイルデバイスサポートも含まれます。GoToAssist はモバイル サポートを提供していますが、エージェントあたり年間 240 ドルの追加費用がかかるため、モバイル デバイスのサポートを必要とする企業にとっては費用対効果が低くなります。
柔軟性と拡張性: 中小企業でも大企業でも、Splashtop はニーズに合わせて拡張できる柔軟なプランを提供します。直感的なインターフェイスと使いやすい機能により、初心者と経験豊富な専門家の両方に適しています。
適切なリモートサポート ソリューションを選択することは、効率的な運用と顧客満足度にとって非常に重要です。 高度な機能、費用対効果、ユーザーからの肯定的なフィードバックにより、Splashtop は 2023 年の最高の GoToAssist 代替品として際立っています。切り替えを検討している場合でも、初めてリモートサポートオプションを検討している場合でも、 Splashtop は頼りになる選択肢となる説得力のあるケースを提供します。