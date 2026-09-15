1台のデバイスに何人までアクセスできますか？コラボレーション、トレーニング、トラブルシューティング、または専用ソフトウェアの利用など、複数の人が同じコンピュータにリモートアクセスする必要がある場面は数多くあります。複数の人が同時に同じコンピュータの前に座るのが難しいのと同じように、複数の人が同じデバイスにリモート接続するのも難しい場合があります。
標準のWindowsでは、一度に1つのアクティブなリモートデスクトップセッションしか利用できません。2人目のユーザーが接続しようとすると、Windowsはその接続先を確保するために最初のユーザーを切断するため、追加のソフトウェアなしで同じマシンに本当の意味で同時アクセスすることはできません。優れたリモートアクセスプラットフォームは、設定、アクセス許可、セッション管理を不必要に複雑にすることなく、同時アクセスをサポートできるべきです。
では、複数のユーザーが同じマシンにリモートでアクセスするには、どうすればよいのでしょうか？複数ユーザーによるリモートアクセスの仕組み、役立つ場面、そして複数のユーザーが同時に利用する場合でもSplashtopがどのようにセキュアで高パフォーマンスなリモートアクセスを実現するのかを見ていきましょう。
マルチユーザーのリモートデスクトップアクセスとは何ですか？
マルチユーザーのリモートデスクトップアクセスとは、複数の人が同じコンピュータにリモートで接続できる機能です。Splashtop Business Access Pro または Splashtop Enterprise プランでは、最大3人のユーザーが同じコンピュータに同時に接続できます。接続しているすべてのユーザーは同じデスクトップ、アプリケーション、ファイル、画面上の操作を共有するため、リモートコラボレーションやトレーニングに役立つツールになります。
これは、複数の人が同じデバイスにそれぞれ独立したセッションでアクセスする場合や、別々の仮想デスクトップを使用する場合とは異なります。これは、接続されたユーザーが同時にリモートアクセスとリモートコントロールを行える共有セッションです。
複数ユーザー向けのリモートアクセスにSplashtopを使う理由とは？
Splashtop は、シームレスなマルチユーザーのリモートアクセスを実現できるように設計されており、デバイスや場所を問わずリモートアクセスとリモートサポートを可能にします。たとえば、次のような用途があります。
1. 複数のユーザーが同じコンピュータにアクセスできる
Splashtop は、複数のユーザーが同時に 1 台のコンピュータに接続する場合を含め、高速で効率的なリモート接続を実現できるよう設計されています。接続しているすべてのユーザーが同じデスクトップセッションを表示して操作できるため、リモートでの共同�作業やトラブルシューティングに役立つ強力なツールです。
2. ユーザーはさまざまなデバイスから接続できます
Splashtopを使えば、デバイスの種類やオペレーティングシステムを問わず、さまざまなエンドポイントに接続したり、そこから接続したりできます。ユーザーはコンピュータ、タブレット、またはモバイルデバイスから接続できるため、どこからでも作業できる優れた柔軟性を得られます。そのため、Splashtopは分散型チーム、リモートワーカー、IT技術者、講師などに最適な選択肢です。
3. セッションは快適で使いやすい状態を維持
リモートセッションがシームレスで、スムーズかつ応答性の高い状態に保たれてこそ、マルチユーザーアクセスは真価を発揮します。セッションが途切れがちで操作しにくいと、効率が限られるうえに、ユーザー体験もストレスの多いものになります。
Splashtopは、高パフォーマンスのリモートアクセス、低遅延ストリーミング、さらに負荷の高いビジュアルワークフローにも対応し、リモートセッションを効率的かつ効果的に保ちます。このため、Splashtopはデザインレビュー、トラブルシューティング、ソフトウェアトレーニング、ワークステーションへの共有アクセスといった作業にも最適です。
4. 管理者はアクセスの制御を維持できます
Splashtopは、アクセスの安全性を維持するために必要なコントロール機能と管理ツールを管理者に提供します。管理者は、特定のデバイスに接続できるユーザーやグループを管理し、アクセスを制限して安全性を確保できます。こ��れらのコントロールには、ユーザーとコンピュータの一元管理、アクセス許可、認証が含まれており、管理者はアクセスを安全に管理できます。
各ユーザーは個別のアカウントを持つ必要があることに留意してください。共有された資格情報は責任の所在を不明確にし、権限のないユーザーが共有アカウントを使って制限されたデバイスに接続してしまうリスクを高めます。
マルチユーザーのリモートアクセスの一般的な用途
ここで疑問が生じます。なぜ複数のユーザーが同時に1台のデバイスにリモートアクセスする必要があるのでしょうか？マルチユーザーのリモートアクセスは、シングルユーザーアクセスほど頻繁には使われないかもしれませんが、次のような一般的なユースケースが数多くあります。
1. 共同トラブルシューティング
問題の診断や解決のために、2人以上の技術者が同じデバイスにアクセスする必要がある場合、マルチユーザーのリモートアクセスは不可欠です。優れたリモートアクセスであれば、別の画面共有ツールを必要とせずに、専門担当者が進行中のセッションに参加でき、どこにいても同じシステム、アプリケーション、エラーを共有して確認できます。
2. リモートトレーニングとオンボーディング
マルチユーザーのリモートアクセスは、リモート従業員のトレ��ーニングやオンボーディングにも役立つ強力なツールです。これにより、トレーナーは研修対象者に対して、ソフトウェア、ワークフロー、またはプロセスの使い方をリモートコンピュータ上で直接見せることができ、どこからでも実践的なトレーニングを提供できます。これは、技術者のシャドーイングやアプリケーショントレーニングなどの作業で特に役立ちます。参加者が同じデスクトップを見ながら、必要に応じて操作できるためです。
3. 専門ソフトウェアへの共有アクセス
企業によっては、開発ツールやエンジニアリングアプリケーションなど、ライセンスが必要で、リソース消費が大きい、または特殊なアプリケーションがインストールされたワークステーションを使用しており、それらにはほかの場所からアクセスできない場合があります。マルチユーザーのリモートアクセスなら、ユーザーは各デバイスに重複して導入することなく、そのワークステーションにアクセスしてプロジェクトで共同作業できます。
4. 作業を一緒に確認する
マルチユーザーアクセスにより、ユーザーは同じドキュメント、アプリケーション、データセット、またはデザインをリアルタイムで確認できるため、コラボレーションの向上、フィードバックの簡素化、そしてより良い意思決定につながります。これらのユーザーは同じデスクトップセッション内で作業しているため、誰がデバイスを操作するかを調整することが重要です（対面でコラボレーションする場合と同じです）。
5. 共有ワークステーションへのリモートアクセス
企業でオフィスのコンピュータ、製造システム、コンピュータラボなどの共有ワークステーションを使用している場合、複数の人が同時にそれらで作業する必要が生じることがよくあります。マルチユーザーのリモートアクセスにより、権限を持つ複数のユーザーが同じデバイスにアクセスできるため、必要に応じて共同で作業したり、それぞれが個別に作業したりできます。
Splashtop でのマルチユーザーアクセスの仕組み
Splashtopなら、1人のユーザーを追加する場合でも複数のユーザーを追加する場合でも、リモートアクセスは簡単です。マルチユーザーアクセスは、わずか6つの簡単なステップで設定できます。
リモートコンピュータを設定する：まず、ユーザーがアクセスする必要のあるコンピュータにSplashtopをインストールし、適切なSplashtopチームまたはアカウントに追加します。
承認済みユーザーを追加: デバイスの設定後、ユーザーアカウントを作成または招待してユーザーを追加できます。必要に応じてユーザーをグループに整理できますが、共有ログインは避けてください。各ユーザーは個別のアカウントを持つ必要があります。
コンピュータアクセスを割り当てる: ユーザーの設定が完了したら、業務に必要なコンピュータへのアクセスを割り当てることができます。これはグループ単位でも個別のユーザー単位でも行え、すべて一元化されたアクセス制御から管理できます。
ユーザー権限を設定: ユーザーは、デバイスに割り当てられた後に、異なる権限�や機能を割り当てることもできます。これには、役割に応じて必要な、リモートコントロール、ファイル転送、リモート印刷、セッション録画などの機能へのアクセスが含まれます。
同じコンピュータに接続: 複数のユーザーが同じコンピュータにアクセスする必要がある場合は、Splashtop を起動して接続するデバイスを選択することでアクセスできます。接続しているユーザーには同じリモートデスクトップと画面上のアクティビティが表示され、最大3人のユーザーが同時に接続できます。
共有コントロールを連携させる: 複数のユーザーが同じデスクトップにアクセスすると、同時にそのデスクトップを操作することになるため、キーボードやマウスの操作は同じデスクトップに反映されます。複数のユーザーが参加する場合は、リモートアクセスが操作の奪い合いにならないよう、明確なコミュニケーションルールを設けることが重要です。
複数ユーザー向けのリモートデスクトップソフトウェアを選ぶ際のポイント
リモートデスクトップソリューションを探す際には、見逃せない重要な機能がいくつかあります。次の主要な機能を備えたプラットフォームを選びましょう。
1台のコンピュータへの同時接続に対応し、複数ユーザーでのアクセスを可能にします。
不正なユーザーのアクセスを防ぐため、ユーザーとコンピュータのアクセス許可を明確に設定。
共有の資格情報ではなく、個別のユーザーアカウント
ログ�イン試行を確認するための多要素認証（MFA）。
簡単にアクセスできる有人アクセスと無人アクセス。
ユーザーはデバイスの種類やオペレーティングシステムに関係なく接続できるクロスデバイスアクセス。
複数の接続でも安定したパフォーマンス。
マルチモニター対応。
ファイル転送とリモート印刷。
説明責任、セキュリティ、監査のためのセッション録画とアクティビティログ。
一元管理により、単一の場所からアクセスとルールを管理できます。
導入と管理はシンプルです。
Splashtopがこれらすべての機能を備えているのは当然のことです。不要な複雑さを排し、デバイス間のリモートアクセス（マルチユーザーアクセスを含む）を一元管理しやすい単一のプラットフォームにまとめています。
マルチユーザーのリモートアクセスを安全に管理する方法
複数のユーザーが同じデバイスにアクセスできるようにする場合は、管理面での追加の考慮事項や課題が生じます。そのために、複数ユーザー向けのリモートアクセスを安全に管理するための役立つアドバイスをまとめたリストをご用意しました。
個別のユーザーアカウントを使用する: ユーザー名とパスワードを共有するのではなく、各ユーザーが自分専用のログインを持つようにしてください。これにより、アクセスを特定の個人にひも付けて追跡できるようになり、セキュリティと説明責任の向上につながります。
多要素認証を必須にする: アカウントを保護するには、パスワードだけでは不十分です。多要素認証では、ログイン前にユーザーが本人確認を行う必要があるため、セキュリティがさらに強化され、権限のないユーザーがアクセスしにくくなります。アカウントアクセスの安全性を保つため、すべてのユーザーに MFA を必須にしてください。
必要なコンピュータにのみアクセスを制限する: ユーザーに無制限のアクセスを付与しないでください。ユーザーには必要なシステムにのみアクセスを付与し、アクセス許可が常に最新の状態に保たれるよう、ユーザーおよびグループの割り当てを定期的に見直してください。
ロールベースのアクセス許可を適用: 機能は、役割と必要性に基づいて制限する必要もあります。ユーザーが業務上、ファイル転送やリモート印刷などの機能を必要としない場合は、それらの機能へのアクセスを付与すべきではありません。
セッションアクティビティの確認: ユーザーアクティビティのログ記録と監視は、サイバーセキュリティにおいて重要です。可能な場合はセッションログと録画を使用してアクティビティを追跡し、不審なアクティビティがあった場合に、誰がどのデバイスにいつアクセスしたかを監視できるようにします。
アクセスを速やかに削除： ユーザーがデバイスへのアクセスを不要になったら、すぐに取り消す必要があります。これには、オンボーディング時やオフボーディング時、さらに役割が変わった際にアクセス許可�を見直し、ユーザーに必要なアクセスのみを付与していることを確認することが含まれます。
Splashtopのマルチユーザーアクセスが最適なケース
Splashtopが特に適しているのは、次のような場合です。
複数のユーザーが同じデバイスを表示または操作する必要があります。
技術者は一緒にトラブルシューティングを行う必要があります。
チームは共有ワークステーションへのアクセスを必要としています。
トレーナーは、離れた場所で働く従業員やハイブリッド勤務の従業員に、ソフトウェアやワークフローを実演する必要があります。
従業員は、リモートワーク中でも同じアプリケーションまたはコンピュータ環境内でコラボレーションする必要があります。
管理者は、ユーザーとコンピュータのリモートアクセス許可を一元的に管理する必要があります。
組織には、有人アクセスと無人アクセスの両方のリモートアクセスが必要です。
ユーザーごとに別々のプライベートなデスクトップ環境が必要な場合は、マルチセッションまたは仮想デスクトップの構成が必要になることがあります。
Splashtop は、速度やパフォーマンスを損なうことなく、単一のリモートデバイスにアクセスして共同作業を行うための実用的な方法をユーザーに提供します。一元化されたアクセス管理、セキュリティ制御、デバイスをまたいだ柔軟性により、Splashtop を使えば、どのデバイスからでもどこでも安全に作業できます��。
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