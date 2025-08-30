メインコンテンツへスキップ
チーム紹介 - Nityasha Wadalkar

今週は、私たちのシニアプロダクトマーケティングマネージャー、Nityasha Wadalkarにスポットライトを当てます！彼女がチームにいることをとても幸運に思います。

Q: Splashtopでどのくらい働いていますか？

A: 2019年10月からなので、1.5年以上になります。うーん...ずいぶん長く感じます！私たちは速いペースの環境にいるので、ここで他の場所よりも多くのことを達成したと感じています。

Q: Splashtopで働くことの一番の魅力は何ですか？

A: Splashtopで働くことについて好きなことがたくさんあります。3つのことを挙げたいと思います - リーダーシップから流れる励まし、エンパワーメント、仲間意識の文化; 先見の明を示し、優れた才能ある同僚を生む採用プロセス; 新しいアイデアを実行する自由とサポート。

Q: プロダクトマーケティングの何が楽しいですか？

A: 私は工学とMBAの学位を持っていて、ソフトウェアソリューションのプロダクトマーケティングで両方のスキルを適用できるのが大好きです。Splashtopでは、さまざまなタスクやさまざまなチームの同僚との交流のおかげで、毎日新しいことを学んでいます。そしてそれは重要です！

Q: 何カ国語を話せますか？

A: 私の拡大家族の中では多くの言語が話されています。私はヒンディー語、マラーティー語、カンナダ語に堪能ですが、英語が最も得意です。大学時代にはドイツ語にもかなり堪能でしたが、今ではそうとは言えません！

Q: 仕事以外で何をするのが好きですか？

A: 私（と私の4人家族）は旅行とアウトドアが大好きです。子供の頃からヒマラヤをトレッキングし、マレーシアでのスキューバダイビング（ああ、美しいサンゴ礁）を楽しみ、最近では子供たちと一緒にRV旅行やキャンプを楽しみながら、アメリカの国立公園のリストをチェックしています。また、読書も大好きですが、静かな時間はなかなか得られません！

