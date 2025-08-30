今週は、EMEAのゼネラルマネージャー、Alexander Draaijerにスポットライトを当てます。彼はSplashtopでの1周年を祝ったばかりです。おめでとう、Alexander！
Q: Splashtopでの最初の年はどうでしたか？
私の1年記念日は2021年2月1日でした。Splashtopで働き始めてからの時間はあっという間に過ぎ去り、過去1年間のすべての瞬間を情熱的に楽しんできました。
Q: Splashtopで働くことの一番の魅力は何ですか？
私のキャリアでは、100人から2,000人の従業員を抱える米国のベンチャー支援SaaS、シリコンバレーを拠点とするスタートアップで働いてきました。彼らは通常、厳しい企業文化、非常に長い労働時間、そして成功しなければ解雇されることで知られています。
Splashtopはシリコンバレーで設立されましたが、私たちにはユニークで全く異なる企業文化があります。Markと他の創設者たちが共通して持っていたのは、全員が台湾系移民の親を持つカリフォルニアで育ったことでした。彼らの育ちがSplashtopの企業文化の一部であり、それが私たち全員に感染していると信じています。
彼らの行動を最もよく表現するならば：最高のサービスと技術で顧客をサポートし、従業員に最高の環境を提供することに本質的に情熱を持っている。彼らは皆、とても謙虚で感謝しており、持続可能な方法で成長することに飢えています。
Q: Splashtopであなたにインスピレーションを与える人は誰ですか？
それは本当に陳腐に聞こえるかもしれませんが、Splashtopの創設者と私たちの会社の基盤を築くのを助けたすべての人が�私に最もインスピレーションを与えてくれます。彼ら全員が同じDNAを持っているように感じます。会社を築くことには多くの浮き沈みがありますが、チームは非常に堅固です。15年以上経っても情熱を持ち続けています！私はこの会社の一員であり続けたいと思っています。
長時間働くこともありますが、それは自分の決断であり、影響を与えたいからです。しかし、彼らが作り出した環境のおかげで、一日も働いていないように感じます！私の夢は、彼らの文化をヨーロッパの急成長する事業に再現し、私たちの分野でナンバーワンのプレーヤーになる軌道を続けることです。
Q: あなたを瞬時に落ち着かせる活動は何ですか？
ボート遊び！妻と4人の子供たちと一緒にボート遊びに行くと、完全にリラックスします。私は本当に競争心が強いので、それが私のアドレナリンを激しく刺激します。どんなレベルのアドレナリンを感じても、どれだけ電話に繋がっていても（妻は私が中毒だと言いますが）、家族と一緒にボートに乗るとすべてを忘れさせてくれます！
Q: あなたの個人的な名言はありますか？
「どんな状況でもあなたが持つ影響力を過小評価しないでください。」私にとって、これは生き方になりました。大半の時間、あなたは自分がいる状況に影響を与えています。何かがうまくいかない場合、異なる結果を得るために何をすべきだったかを考えてみてください。それは、将来のアプローチをどのように変えることができるかについて意識を高めます。
Q: 隠れた才能はありますか？
私は大の車好きです！どういうわけか、私はスポーツカーをそのエンジンサウンド�で認識することを学びました。素敵な車を見ると、そのエンジンの音を聞くために窓を開けます。時々、非公式な会話の中で、素敵な車が到着したのを見たら、少しの静寂を求めることがあります。この隠れた才能のおかげで、オランダのBusiness News Radio (BNR)で毎週行われるラジオコンテストで、流れている車のサウンドを特定するという問題に3回勝ちました。