企業にとってデータ漏洩ほどダメージを与えるものはほとんどありません。組織はお金や重要なデータだけでなく、顧客の信頼も失うため、損失は壊滅的です。毎年新たな脆弱性が発見され、ハッカーに新たな機会を提供し、パッチの優先順位付けがますます重要になっています。
攻撃者は、未パッチのデバイス上の古い一般的な脆弱性と露出（CVEs）をしばしば標的にします。CISAの既知の悪用された脆弱性（KEV）のリストには千を超える脆弱性が含まれており、これはサイバー攻撃の潜在的な機会がかなり多いことを意味します。これらの脆弱性をビジネス内のエンドポイントの数で掛け合わせると、脅威はさらに明確になります。これらの脆弱性を閉じるためのパッチ適用は必須です。
それを念頭に置いて、最近の注目を集めた侵害事例をいくつか調べてみましょう。どのようにして発生したのか、そしてパッチの優先順位付けがどのようにしてあなたの会社が同様の事態に陥らないようにするのかを確認します。
最近の漏洩からの教訓 - なぜパッチの優先順位付けがこれまで以上に重要なのか
まず、データ漏洩がどのように発生するか、そしてそれを可能にした主要な漏洩と脆弱性の例を見てみまし�ょう。そこから、将来同様の漏洩を防ぐ方法を理解できます。
1. 既知の脆弱性は未修正のままだと危険です。
ほとんどの脆弱性はユーザーから隠された秘密ではありません。多くはよく知られており、文書化されていて、パッチも利用可能なので、それを無視するのは単に怠慢です。セキュリティの欠陥を未修正のままにしておくことは、ハッカーに対するオープンな招待状を延ばすことになり、彼らはそれを喜んで受け入れます。
例えば、米国連邦裁判所のファイリングシステムが最近ハッキングされ、機密裁判データが盗まれました。ハッカーは、管理事務所が認識していた脆弱性を利用し、2020年には外国のハッカーによって機密データが盗まれたこともありました。つまり、そのシステムは5年間もパッチが適用されず、保護されていなかったということです。これは大きなセキュリティの見落としです。
2. ゼロデイ攻撃はパッチが当たる前に発生する – 早期に監視し行動する
ゼロデイ脆弱性は、ハッカーがそれを悪用しようとするのと、セキュリティチームがそれにパッチを当てようとする競争になることがあります。例えば、Microsoft SharePointのユーザーは最近、2つの重大なゼロデイ脆弱性（CVE-2025-53770とCVE-2025-53771）に直面しました。修正が展開される前に、少なくとも85台のサーバーがすでに侵害されており、迅速な検出と暫定的な緩和策の必要性を浮き彫りにしています。
さらに、企業は適切なパッチがリリースされるまで、システムとデバイスを保護するための暫定的な保護措置を準備しておくべきです。予防措置がなければ、企業は次の被害者になるのを待っているだけです。
3. パッチリリースが遅すぎることがある - 悪用者が先に攻撃する
パッチ適用はハッカーや他の悪意のある行為者との競争です。サイバー攻撃者が脆弱性を悪用する前にパッチを適用できれば、勝利です。負ければ、その結果は深刻です。
例えば、MicrosoftがWindows Common Log ファイル System (CLFS)の脆弱性を発見したとき、できるだけ早く修正パッチをリリースしました。残念ながら、その時点でサイバー犯罪者はすでに脆弱性を悪用し、IT、不動産、金融、ソフトウェアのいくつかのターゲットをランサムウェアで感染させていました。
組織は、自動化、テスト、加速されたプロセスを利用して、できるだけ早く脆弱性を特定し、修正するべきです。脆弱性が未修正のまま放置されるたびに、攻撃者が攻撃を仕掛ける機会が増えます。
4. サードパーティツールは高リスクの露出をもたらす
企業はさまざまなタスクやプロセスのためにサードパーティツールに依存していますが、それらをパッチ適用し保護することは、他のサイバーセキュリティ対策と同様に重要です。未修正のアプリケーションは、ハッカーにネットワークへの攻撃ベクトルを�提供する可能性があります。
CVE-2023-38831は、RARLABがWinRAR 6.23をリリースするまで数ヶ月間悪用されていました。WinRARは自動更新されないため、パッチは手動でインストールする必要があり、多くのユーザーが脆弱なままでした。最近では、CVE-2025-8088もユーザーが7.13に更新する前に悪用されました。これらの事件は、サードパーティアプリのパッチ適用がポリシーの一部でなければならない理由を示しています。
教訓をパッチ優先順位付けのベストプラクティスに変える
すべてのデータ侵害の後には、誰もが尋ねるべき質問があります：これから何を学べるのか？これらの最近の注目を集めた侵害事例を見て、将来のインシデントを軽減するために学べる貴重な教訓がいくつかあります。
1. 脅威インテリジェンスを活用する
脆弱性はランダムに現れるわけではありません。既知の脆弱性を特定し、それに対処する方法を見つけるためのツールとリソースがあり、ITチームはそれらを活用すべきです。KEVカタログと共通脆弱性評価システム（CVSS）を検索して、最も重要で緊急の脆弱性を特定し、できるだけ早く対処できるようにしてください。
2. リアルタイムパッチ適用機能を採用する
システムにパッチを適用する最適なタイミングは、パッチが利用可能になった直後ですが、それにはリアルタイムの監視とパッチ適用が必要です。従来のツールは通常、8時間から数日までの間隔で更新を検索しますが、それは攻撃者にとって大きな機会の窓を作り出します。リアルタイムパッチ適用を備えたソリューションを使用することで、脆弱性をできるだけ早く閉じることができ、遅延を最小限に抑え、セキュリティを向上させます。
3. インベントリとコンプライアンスデータを統合する
複数のデバイスを管理する場合、1つまたは2つが見落とされることは簡単ですが、それらのデバイスを未修正のままにしておくと、大きな脆弱性が生じます。パッチの可視性とインベントリ管理を備えたソリューションを使用することで、各エンドポイントを追跡し、すべてのパッチコンプライアンスを維持することができます。これにより、単一の統一されたコンソールから各デバイスを簡単に保護できます。
4. 可能な限り自動化する
エンドポイントを手動で追跡し、パッチの状態を確認し、新しいパッチを探し、デバイス全体にインストールすることは、時間がかかり、人的エラーや遅延が発生しやすいプロセスです。では、なぜ自動化しないのでしょうか？Splashtop AEMのようなツールを使用すると、新しいパッチを自動的に検出し、ポリシーベースの設定を使用して優先順位を決定し、更新をスケジュールすることで、エンドポイント全体に展開できます。これにより、各デバイスを手動で更新することなく、デバイスを最新の状態に保ち、安全に保つことができます。
Splashtop AEMがあなたを�先取りするのを助ける方法
幸いなことに、ITチームが分散環境全体で複数のエンドポイントを監視し、リアルタイムのアラートと自動修正を受け取り、パッチを自動的に展開するなどの機能を提供するソリューションがあります。
Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM)は、タスクの自動化、エンドポイントの保護、セキュリティコンプライアンスの維持を単一のコンソールから簡単に行えます。ITチームにすべてのデバイスの可視性を提供し、パッチの状態や脆弱性を把握できるので、手動で更新することなく各エンドポイントを最新の状態に保ち、保護することができます。
Splashtop AEMには以下が含まれます:
リアルタイムパッチ設定 across OS and third-party apps.
プロアクティブなアラートと自動修正。
AIによる優先順位付けを備えたCVEベースの脆弱性インサイト。
エンドポイント全体にわたって強制されるカスタマイズ可能なポリシーフレームワーク。
緊急パッチを適用する際のリスクを軽減するためのリングベースの設定。
エンドポイントの健康状態、パッチの状態、ITコンプライアンスを監視するための統一されたダッシュボード。
システム、ハードウェア、ソフトウェアのインベントリに関する詳細なレポート。
サイバー攻撃者は、あなたがデバイスやアプリケーションにパッチを当てるのをじっと待っているわけではありません。デバイスを脆弱なままにしておくと、ハッカーにオープンな招待状を渡していることになります。しかし、�適切なパッチ管理を行うことで、攻撃を防ぐことができます。
各データ侵害は、他人の過ちから学ぶ機会です。注目を集めた侵害事例から学んだ教訓を活かし、Splashtop AEMを使用してリアルタイムで優先順位を付けたパッチを適用することで、ITチームにネットワークとエンドポイントをより良く保護する力を与え、攻撃者がそれを悪用する前に脆弱性を閉じることができます。
