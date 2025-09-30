急速な分散型作業へのシフトはITチームにどのような影響を与えたのでしょうか？彼らの未来についての考えは？ここに、私たちの英国ベースの調査からの3つの重要な発見があります。
多くの人にとって、パンデミックの始まりで仕事の生活が急変したことは、すでに遠い記憶のように感じられるかもしれません。数週間の奇妙な間に、ロックダウンと社会的距離の命令が日常のルーチンをひっくり返しましたが、協力、理解、そして純粋な適応力の精神のおかげで、キャリアと個人生活を新しい方法で融合させ、これまでと同じくらい生産的であることを学ぶのに時間はかかりませんでした。
一方で、ITチームはその変化に伴うすべての作業を忘れているわけではありません。大規模なリモートワークへの移行は、デバイスの準備、ネットワーク容量の強化、セキュリティ対策の実施、その他多くの重要な作業によってのみ可能になりました。そして、その作業のおかげで、今ではどこからでも仕事ができる新しい柔軟な環境が生まれました。
その期間中、このシフトはITチームにどのような影響を与え、彼らは今後についてどのように感じているのでしょうか？
Splashtopは最近、英国の企業で1,000人のIT意思決定者にリモートアクセスとサポートツールが生産性に与える影響について調査を依頼しました。結果の詳細は、新しいレポートで確認できます。From Disrupted to Distributed: How IT is navigating the changing work environment。
プレビューとして、私たちの最も興味深い発�見の3つを紹介します。それがあなたにとって何を意味するのか。
労働力の健康
パンデミック中にリモートワークを可能にするITのストーリーのたびに、職場のストレスと燃え尽き症候群の増加の警告がありました。プロフェッショナルと個人の生活の境界が曖昧になる中、多くの企業が従業員の業務量を管理するのに苦労し、メンタルヘルスや身体的な病気に関する課題が生じています。
それで、回答者の42%が、組織のどこでも働けるツールの使用が職場の満足度を高めたと述べたことを見て、励まされました。すでに挑戦的な仕事の役割に加えて、在宅勤務の追加のストレス要因があるため、企業はITが生産性のさらなる障害として機能する余裕がありません。戦略的に実施されると、リモートアクセスとサポートは、仕事への接続を摩擦のない直感的な体験にします。
その結果、従業員は自分の仕事に集中し、やりがいのあるタスクにより多くの時間を費やし、目的意識を持つことができます。
より多くのリモート、より少ないストレス
より幸せで満足度の高い労働力は、問い合わせに対応し問題を解決するITヘルプデスクやサービスデスクチームにとっても、より良い体験をもたらすはずです。そして、実際に34%の回答者が、リモートアクセスとサポート技術が職場でのストレスを軽減するのに役立っていると述べています。
特にITチームにとって、ストレスを軽減するには、セキュアでスケーラブル、かつ使いやすいリモートアクセスが必要です。サイバー攻撃やデータ損失に対する防御はITの使命の中心であり、リモートワークによってこの必要性が強調されています。より多くのデバイス、シャドウIT、VPNのような技術への依存が増えることで、ランサムウェアやその他の脅威が知られる可能性が高まります。
緊急の必要性として多くの変革が行われた期間の後、企業は再びこのような問題で先を行くために投資する必要があります。多くの人にとって、それはITのストレスレベルに関するこの有望なシグナルを維持するために、セキュリティを強化するソリューションを導入することを意味します。
ITの自信
そうすることで、ITはビジネスにとっての戦略的重要性が引き続き増大することを発見するでしょう。長い間生産性の促進者であったITは、分散型作業の新しい現実における将来の生産性向上の方向性を設定するために、より多く求められることになるでしょう。
これは、36%の回答者が、リモートアクセスとサポートツールがユーザーや同僚にITの意思決定能力に対する信頼を与えると信じているという私たちの発見の重要性を強調しています。従業員の成功や失敗が完全に技術の能力に依存する可能性がある状況では、組織がITチームへの信頼を失う災害シナリオを想像するのは簡単です。戦略的思考者としてのITの地位の向上は、長期的なビジネスの健康にとって重要な要素です。
これらの結果は、分散作業の現在および将来の現実をポジティブに描いていますが、持続可能で積極的なソリューションを標準にするためには、まだ多くの作業が必要であることも明らかです。ITの意思決定者はまた、リモートワークをサポートするためにより多くの時間を働いており、分散型の労働力が時間とともにより複雑にな��る可能性が高いと考えており、興味深いことに、多くの人が従業員に感情的なサポートを提供するよう求められていると述べています。どこでも働くことが標準になる世界に移行するにつれて、企業はオフィスで働く人と他の場所で働く人を区別しなくなるかもしれません – それはただの通常の仕事になるでしょう。