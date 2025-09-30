今すぐリモートコンピュータアクセスを無料で設定して構成しましょう。必要なときにすぐに展開できる準備を整えましょう
新型コロナウイルスCOVID-19の感染拡大が続く中、従業員が出勤できない場合に備えて、組織はどのように準備するかを考慮する必要があります。Splashtopを使用すれば、自宅からリモートで作業し、別のコンピュータ、タブレット、またはモバイルデバイスを介してオフィスのコンピュータに安全なストリーミング接続でアクセスできます。
これらの迅速なステップを踏んで、会社、学校、組織、または自分自身をリモートアクセスの準備を整え、前払い費用なしで準備しましょう。
自分自身、小さなチーム、または組織全体のリモートアクセスの準備をしましょう
Splashtop リモートアクセスの無料14日間トライアルで、最大2人のユーザーでアカウントを設定し、あなたやチームがアクセスする必要のある最大20台のコンピュータにSplashtop Streamerをインストールできます。もっと多くのユーザーやコンピュータの設定が必要な場合は、お知らせください。
my.splashtopのWeb管理コンソールで、チームがリモートでアクセスする必要があるコンピュータにSplashtop Streamerをインストールする手順に従ってください
アカウントに2人目のチームメンバーを招待します。あなたとそのメンバーは、Splashtop Business apps を Windows、Mac、iOS、Android、Chrome などで使用して、ストリーマーで設定したコンピュータにリモートアクセスできます。
2人以上のユーザーを設定したい場合は、sales@splashtop.comまでお問い合わせください。トライアルでのユーザーとコンピュータの数を増やすことができます
試用期間中に14日間、すべてを設定し、動作を確認するためのテストを行うことができます。
気に入ったら、my.splashtop ダッシュボードでクレジットカードを使って簡単にユーザーごとに年間¥18,000でサブスクライブできます。それは、ビジネスを継続させるための小さな代償です。
在宅勤務（WFH）イニシアチブをサポートするために、Splashtopはこれらの特別なボリュームディスカウントを提供しています：
10+ users は¥1,500 / 月 / ユーザー
ライセンスを購入するには、Work From Homeページにアクセスしてください。
エンタープライズオプションも利用可能です
大企業や組織向け
クラウドおよびオンプレミスオプションが利用可能
Active Directory / SSO統合が利用可能
クラウドまたはオンプレミスを探している場合や、アクティブディレクトリ/SSOに興味がある場合は、メモに記載してください。または、私たちのセールス- +1.408.886.7177 にお電話ください
すでにSplashtopのサブスクライバーですか？
プランの下でより多くのコンピュータやユーザーが必要ですか？my.splashtop.comのアカウント設定にいつでもアクセスして、アカウントで管理されているコンピュータの数を比例配分された価格で増やすことができます。オンラインでサブスクライブしておらず、アカウントにそのオプションがない場合は、sales@splashtop.comで営業チームにお問い合わせください。