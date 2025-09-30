メインコンテンツへスキップ
Splashtop
Vector infographic illustrating homes interconnected wirelessly with Splashtop for virtual connectivity

在宅勤務のためのリモートアクセスで組織を準備する

Splashtop Team
所要時間 2分
更新済み
今すぐリモートコンピュータアクセスを無料で設定して構成しましょう。必要なときにすぐに展開できる準備を整えましょう

新型コロナウイルスCOVID-19の感染拡大が続く中、従業員が出勤できない場合に備えて、組織はどのように準備するかを考慮する必要があります。Splashtopを使用すれば、自宅からリモートで作業し、別のコンピュータ、タブレット、またはモバイルデバイスを介してオフィスのコンピュータに安全なストリーミング接続でアクセスできます。

これらの迅速なステップを踏んで、会社、学校、組織、または自分自身をリモートアクセスの準備を整え、前払い費用なしで準備しましょう。

自分自身、小さなチーム、または組織全体のリモートアクセスの準備をしましょう

Splashtop リモートアクセスの無料14日間トライアルで、最大2人のユーザーでアカウントを設定し、あなたやチームがアクセスする必要のある最大20台のコンピュータにSplashtop Streamerをインストールできます。もっと多くのユーザーやコンピュータの設定が必要な場合は、お知らせください。

  1. Start a free trial of Splashtop リモートアクセス

  2. my.splashtopのWeb管理コンソールで、チームがリモートでアクセスする必要があるコンピュータにSplashtop Streamerをインストールする手順に従ってください

  3. アカウントに2人目のチームメンバーを招待します。あなたとそのメンバーは、Splashtop Business apps を Windows、Mac、iOS、Android、Chrome などで使用して、ストリーマーで設定したコンピュータにリモートアクセスできます。

  4. 2人以上のユーザーを設定したい場合は、sales@splashtop.comまでお問い合わせください。トライアルでのユーザーとコンピュータの数を増やすことができます

  5. 試用期間中に14日間、すべてを設定し、動作を確認するためのテストを行うことができます。

気に入ったら、my.splashtop ダッシュボードでクレジットカードを使って簡単にユーザーごとに年間¥18,000でサブスクライブできます。それは、ビジネスを継続させるための小さな代償です。

在宅勤務（WFH）イニシアチブをサポートするために、Splashtopはこれらの特別なボリュームディスカウントを提供しています：

  • 10+ users ¥1,500 / 月 / ユーザー

ライセンスを購入するには、Work From Homeページにアクセスしてください。

エンタープライズオプションも利用可能です

  • 大企業や組織向け

  • クラウドおよびオンプレミスオプションが利用可能

  • Active Directory / SSO統合が利用可能

クラウドまたはオンプレミスを探している場合や、アクティブディレクトリ/SSOに興味がある場合は、メモに記載してください。または、私たちのセールス- +1.408.886.7177 にお電話ください

すでにSplashtopのサブスクライバーですか？

プランの下でより多くのコンピュータやユーザーが必要ですか？my.splashtop.comのアカウント設定にいつでもアクセスして、アカウントで管理されているコンピュータの数を比例配分された価格で増やすことができます。オンラインでサブスクライブしておらず、アカウントにそのオプションがない場合は、sales@splashtop.comで営業チームにお問い合わせください。

追加情報とリソース

