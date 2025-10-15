Autonomous Endpoint Management Add-On
Streamline IT operations, automate routine tasks, and ensure your endpoints are secure, up-to-date, and compliant – all from within the Splashtop console. Add-on for Splashtop Remote Support SOS or Enterprise plans.
Intuneやその他のMDMを補完するリアルタイムパッチ管理
もう待つ必要はありません。ゼロデイ脆弱性やその他の重大な問題が発生した瞬間に対処し、システムを安全に保ちながら貴重な時間を節約できます。実際の問題にはリアルタイムの解決策が必要です。システムを危険にさらさないでください。
可視性と制御の向上
単一画面のダッシュボードを通じてすべてのエンドポイントを監視し、資産の追跡、セキュリティの正常性の監視、SOC 2、ISO/IEC 27001、およびその他の規制への準拠の維持を容易にできます。
リモートアクセス、サポート、管理の統合
自動化されたITタスクにより、エンドポイントポリシー、プロアクティブなアラート、リアルタイムのパッチ適用、修復ツールを使用して、分散環境を迅速かつ簡単に管理できます。
Splashtop Autonomous Endpoint Management 機能
OS とサードパーティのパッチ
オペレーティングシステムとサードパーティ製ソフトウェアの更新を自動化し、デプロイされたバージョンをより詳細に制御することで、脆弱性から保護します。
AIを活用したCVEインサイト
AIを活用したCVE（一般的な脆弱性と露出）の概要と推奨される修復アクションを使用して、リスクを迅速に特定し、影響を評価し、脆弱性に優先順位を付けます。
ポリシーの枠組み
エンドポイント全体でポリシーをカスタマイズして適用し、コンプライアンスを維持し、ネットワークを保護します。
プロアクティブなアラートと修復
スマートアクションを通じたリアルタイムのアラートと自動修正により、問題を迅速に特定し解決します。
ダッシュボードの洞察
エンドポイントの健全性、パッチのステータス、コンプライアンスを、実用的な洞察と詳細��なログを備えた一元化されたダッシュボードを通じて監視します。
スクリプトとタスク
複数のエンドポイントで、大量展開、リモートコマンドなど、タスクを同時に実行またはスケジュールします。
バックグラウンドアクション
エンドユーザーを中断することなく、タスクマネージャー、レジストリエディター、デバイスマネージャー、サービスマネージャー、リモートコマンドなどのシステムツールにアクセスします。
在庫レポート
システム、ハードウェア、ソフトウェアのインベントリに関する詳細なレポートにアクセスして、可視性、監査、コンプライアンスを向上させます。
エンドポイントセキュリティダッシュボード
リアルタイムの脅威検出、自動応答、Splashtop AVなどのウイルス対策管理により、エンドポイント保護を一元化します。
Splashtopは私のIT MSPビジネスを支える中核ツール
「Splashtop Autonomous Endpoint Management を使用して、クライアント ワークステーションのエンドポイントに更新とパッチを自動的にインストールしています。Splashtop を使用してコンピューターにリモート接続しない日はありません。エンドポイントの更新の管理、必要な更新の確認、ハードウェアとソフトウェアのインベントリの表示など、さまざまな操作を簡単に実行できます。実際にコンピューターにリモート接続してユーザーを中断することなく、コマンド プロンプトにリモート接続してコマンドを実行することもできます。更新スケジュールとポリシーの作成は非常に簡単です。Splashtop Endpoint Security とも素晴らしい連携を実現します。Splashtop Autonomous Endpoint Management を使用すると、ワークステーションとサーバーのパッチ適用を簡単にスケジュールできます。サーバーとワークステーションの両方に個別のポリシーを作成しました。」
タビス・C
システム管理者
Splashtop AEMが小規模なITスタッフで大きな問題を解決するのにどのように役立つか
「Splashtop のおかげで、IT 部門は貴重な時間をデスク間を移動して無駄にする必要がなくなり、エンドユーザーへのサ��ポート提供をより効率的に行えるようになりました。これにより、オペレーティング システムの基本的なパッチ適用のほとんどを自動化できるようになりました。また、エンドポイントへのソフトウェアの展開を自動化することも可能になります。」
ジョナ・F.
IT管理者
Splashtop Endpoint Securityは他に類を見ないほど優れている
「私たちが一番気に入っているのは、使いやすさです。当社はセキュリティと実装の改善に頻繁に取り組んでいます。エンドポイント セキュリティ ダッシュボードは非常に直感的で正確です。すべてのデバイス、既知の脅威、ウイルス定義の更新、およびインストールされている AV ソフトウェアを一覧表示します。視覚的に楽しいグラフもあります。ネットワーク内での統合はシームレスで簡単です。このレビューを提出する前に、300 台のエンドポイントすべてをスキャンし、保護されていない PC を複数発見しました。この新しい機能は素晴らしいですね。」
認定ユーザー
法執行機関
Splashtopユーザーに必須のアップグレード
�「 Splashtop Autonomous Endpoint Managementの最も気に入っている点は、優れたリモートアクセス ソリューションを、使いやすく実装しやすい本格的なプロアクティブな IT 管理プラットフォームに変える強力な機能の組み合わせです。 Splashtop Remote Supportとのシームレスな統合、さらに自動パッチ管理、ウイルス対策設定、リアルタイム監視により、チームの時間と労力を大幅に節約できます。 これにより、事後対応型のサポート モデルから予防型のサポート モデルに移行し、エンドポイントのセキュリティを確保し、運用を効率化することができます。」
Ilan S.
CTO、CIO
機能の強力な組み合わせ
「Splashtop Autonomous Endpoint Management は、分散エンドポイント環境の管理とセキュリティ保護に関する大きな課題を解決します。これにより、事後対応型の「故障対応型」サポート モデルから、事前対応型の自動化されたサポート モデルに移行することができました。これにより、パッチ管理やセキュリティ更新などの重要なタスクが自動化され、IT チームの手作業の作業負荷が大幅に軽減されました。主なメリットは、運用効率の向上、セキュリティ体制の強化、そしてコストを管理可能な範囲に抑えながら、問題がユーザーに影響を与える前に防止できることです。」
Ilan S.
CTO、CIO
Splashtop Enterpriseの非常に優れたアドオン、Autonomous Endpoint Management
「私はすでにSplashtop Enterpriseを利用しています。最も気に入っているのは、Autonomous Endpoint Managementが現在のバージョンのSplashtopに統合されているため、同じコンソールからOSとサードパーティソフトウェアのパッチ適用を行えることです。また、リスクを抱えているエンドポイント（無効なエンドポイント保護、エンドポイントごとに検出された脅威など）をわかりやすく表示するエンドポイントセキュリティ概要レポートも気に入っています。」
認定ユーザー
ITとサービス
Splashtop Autonomous Endpoint Management
「技術リーダーとして私たちが直面している最大の課題の 1 つは、分散したチーム間で増え続けるエンドポイントの可視性と制御を維持することです。Splashtop Autonomous Endpoint Management は、集中化されたリアルタイムの監視および自動化機能を提供することで、手作業によるオーバーヘッドを大幅に削減し、この問題を解決します。これにより、問題がユーザーに影響を与える前に積極的に検出して修正することができ、稼働時間とサービス品質が向上します。パッチ適用、ソフトウェア設定、システムの健全性チェックなどの日常的なタスクを自動化することで、チー�ムはより価値の高い取り組みに集中できるようになります。 また、エンドポイントが常に更新され、準拠していることを保証することで、セキュリティ体制も強化されます。」
ジョセフ・K
テクニカルリード
Splashtop AEMは最高
「ダッシュボードが提供する情報や、どのデバイスが特定のカテゴリに該当するかをすぐに確認して対処できる点が特に気に入っています。これまで最も活用してきた機能の1つは、OSのパッチ適用です。この設定は役立っており、現在ではWindows 11の更新プログラムをプッシュする機能も備わっています。MicrosoftによるWindows 10のサポート終了が近づいているため、これは非常に役立つ機能となるでしょう。」
認定ユーザー
ITとサービス
Splashtopはまさに私が必要としていたもの
「Splashtop Autonomous Endpoint Management の一番気に入っている点は、何も考えなくてもすべてが自動的に処理される点です。セットアップは驚くほど簡単で、今では手動で作業することなく、すべてのデバイスの更新とパッチが処理されます。すべてのステータスを一目で確認できるわかりやすいダッシュボードにとても感謝しています。これまで試した他のツールのように雑然としたり混乱したりすることはありません。自動監視により、問題が実際に発生する前にそれを検出できるため、いくつかの潜在的な問題を回避することができました。また、使い始めてからずっと信頼性が高く、検討した他のエンタープライズ ソリューションと比較してコストも手頃です。全体的に、バックグラウンドで静かに動作し、デバイスの更新やセキュリティ パッチを常に管理する代わりに、他のことに集中できます。」
認定ユーザー
建設業
私を救ってくれたSplashtopの自動化
「Endpoint Managementを通じて、ようやく更新と脅威を常に把握できるようになりました。当社では、環境にパッチが適用され、準備が整っていることを確認するために、毎日使用しています。これなしでは、私たちは迷子になってしまうでしょう。」
認定ユーザー
高等教育
信頼性が高く効率的なエンドポイント管理ソリューション
「Splashtop Autonomous Endpoint Managementを使うと、頻繁に現場へ出向くことなく、複数拠点にわたるエンドポイントの管理と保守ができます。自動パッチ適用と更新により、最小限の手作業でシステムのセキュリティとコンプライアンスが確保されます。中央ダッシュボードによってデバイスの状態や稼働状況を明確に把握でき、プロアクティブなメンテナンスが格段に容易になります。全体として、時間の節約、出張コストの削減、そしてITスタッフとエンドユーザー双方の生産性向上につながっています。」
ライナス・E
バイオテクノロジー業界 IT技術者
チームのサイバーセキュリティとアップデートをリモートで管理する楽な方法
「これは、セキュリティ上のリスクとなる可能性のある、古いバージョンの Windows やその他のソフトウェアを使用している人々の問題を解決するものです。また、チームのメンバーの一部がリモートワークをしているため、保険に関するコンプライアンスの遵守にも役立ちます。」
Kyle W.
ITディレクター
