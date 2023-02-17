Splashtop アドオン
Splashtop SOSおよびエンタープライズ向け
自律型エンドポイント管理
リアルタイムのパッチ管理、ソフトウェア設定などを使用して、デバイスを効率的に監視、管理、更新します。
Splashtop Remote Support、Splashtop Remote Access Pro、およびエンタープライズの場合
Splashtop Antivirus Bitdefender搭載）
Splashtopコンソールからエンドポイントへの Bitdefender による Splashtop Antivirus を設定および管理します。マルウェア対策、ファイアウォール、ブラウザ保護により、サイバーセキュリティの脅威からクライアントをプロアクティブに保護します。
Splashtop Enterprise の場合
拡張現実(AR)
Splashtop Augmented Reality (AR) を使用して、どこからでも問題を診断して修正します。
Splashtop Enterprise の場合
コネクタ
VPNを使用したり、リモートアクセスエージェントをインストールしたりすることなく、Splashtopを介してRDPおよびVNC接続をコンピューターおよびサーバーに安全にブリッジします。