メインコンテンツへスキップ
Splashtop
ログイン無料トライアル
+1.408.886.7177無料トライアル

Splashtop アドオン

Splashtop SOSおよびエンタープライズ向け

自律型エンドポイント管理

リアルタイムのパッチ管理、ソフトウェア設定などを使用して、デバイスを効率的に監視、管理、更新します。

詳細

Splashtop Remote Support、Splashtop Remote Access Pro、およびエンタープライズの場合

Splashtop Antivirus Bitdefender搭載）

Splashtopコンソールからエンドポイントへの Bitdefender による Splashtop Antivirus を設定および管理します。マルウェア対策、ファイアウォール、ブラウザ保護により、サイバーセキュリティの脅威からクライアントをプロアクティブに保護します。

詳細はこちら

Splashtop Enterprise の場合

拡張現実(AR)

Splashtop Augmented Reality (AR) を使用して、どこからでも問題を診断して修正します。

詳細

Splashtop Enterprise の場合

コネクタ

VPNを使用したり、リモートアクセスエージェントをインストールしたりすることなく、Splashtopを介してRDPおよびVNC接続をコンピューターおよびサーバーに安全にブリッジします。

詳細

Splashtop を使い始める

すべての製品を見る
Splashtop の最新ニュースを入手する
AICPA SOC icon
著作権 © 2025 Splashtop Inc.全著作権所有。 すべての$価格は米ドルで表示されます。