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I nostri partner di integrazione

I nostri partner per l'integrazione

Acronis Logo

Acronis

Gli utenti possono avviare una sessione di controllo remoto Splashtop dall'interno della piattaforma Acronis, per fornire un'assistenza tecnica immediata agli utenti finali quando e dove necessario.

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Addigy Logo

Addigy

Gli utenti possono avviare una sessione di controllo remoto di Splashtop dall'interno della piattaforma di gestione dei dispositivi Apple di Addigy, per fornire un'assistenza tecnica immediata agli utenti finali quando e dove necessario.

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AppTec360 logo

AppTec360

Splashtop On-Demand Support (SOS) è integrato con AppTec360 MDM/MAM per supportare la visualizzazione remota iOS e il controllo remoto Android.

Atera logo

Atera

Tecnologia di controllo remoto nella soluzione RMM di Atera che consente ai tecnici di accedere ai computer da remoto. Aggiungi altre soluzioni Splashtop per sfruttare il supporto rapido supervisionato.

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Bitdefender Logo

BITDEFENDER

La pluripremiata tecnologia antimalware di Bitdefender è integrata nella console Splashtop, per offrire a IT e a MSPs la possibilità di proteggere i computer gestiti con la tecnologia di sicurezza degli endpoint.

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Canopy logo in blue

Canopy

L'integrazione dell'RMM di Canopy con Splashtop consente agli utenti di eseguire la risoluzione dei problemi da remoto senza problemi dalla piattaforma Canopy. Canopy supporta anche integrazioni leggere per i prodotti retail di Splashtop.

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The image shows the CrowdStrike logo with the word CROWDSTRIKE in bold red uppercase letters and three red wing-like streaks to the left. The background is light gray.

CrowdStrike

Splashtop aiuta i team IT a visualizzare e intervenire più rapidamente sulle rilevazioni di CrowdStrike, portando la visibilità degli endpoint, la gestione e l'assistenza a distanza in un'unica console.

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Datto Logo

Datto

Splashtop fornisce la tecnologia di controllo remoto in Datto RMM. Puoi aggiungere facilmente altre soluzioni Splashtop per fornire un supporto rapido e supervisionato.

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e-Jan logo

e-Jan (Giappone)

Splashtop per Cachatto - una soluzione di accesso remoto sicuro on-premises per eJan caratterizzata da un elevato livello di sicurezza specifico per le aziende.

Freshdesk Logo

Freshdesk

Abilita il supporto remoto dall'interno di Freshdesk per accedere rapidamente ai dispositivi dei tuoi utenti e controllarli da remoto grazie all'integrazione con Splashtop SOS. Non è necessaria alcuna installazione preliminare sul dispositivo dell'utente finale.

Ulteriori informazioni
FreshService Logo

FreshService

Avvia sessioni di accesso remoto dai ticket di Freshservice per fornire assistenza immediata con l'integrazione di Splashtop SOS e Freshservice. Tutte le sessioni sono criptate e registrate nel ticket.

Ulteriori informazioni
The image shows the word HALO in bold, blue capital letters on a white background. The letter O contains a chat bubble icon within it.

HaloITSM/HaloPSA

L'integrazione per l'accesso remoto di Splashtop offre una soluzione all-in-one per ticketing e supporto con l'integrazione di HaloISTM e Halo PSA.

Ulteriori informazioni
The image shows the InvGate logo with a stylized circular icon on the left and the word invgate in lowercase blue letters on the right.

InvGate

Semplifica la gestione degli asset IT e abilita l'assistenza computerizzata a distanza, supporto remoto, teleassistenza con InvGate e Splashtop, permettendo ai team IT di risolvere problemi e mantenere i dispositivi da un'unica piattaforma. 

Ulteriori informazioni
Ivanti Logo

Ivanti

Splashtop è incluso nel telecomando Ivanti Avalanche Smart Device. È inoltre possibile integrare Ivanti ITSM con i prodotti Splashtop per migliorare le funzionalità di supporto remoto.

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Jamf Logo

JAMF

Gli amministratori Jamf possono fornire ai membri del team l'accesso remoto a PC e Mac e supportare da remoto i dispositivi iOS dei loro utenti.

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Jira Logo

Jira

Consenti ai tuoi tecnici di accedere da remoto ai computer dei tuoi utenti finali e di fornire loro assistenza con connessioni remote Splashtop dall'interno di Jira.

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JumpCloud logo

JUMPCLOUD

Autenticati e accedi a Splashtop utilizzando la soluzione SSO basata su cloud di JumpCloud. Disponibile con il nostro prodotto Enterprise.

Ulteriori informazioni
KACE by Quest logo featuring a large orange circle with a white letter K formed by connected dots, next to the words KACE by Quest in black and orange text.

KACE Cloud

Semplifica l'accesso e il supporto remoto con KACE Cloud by Quest e Splashtop, aiutando i team IT a risolvere rapidamente i problemi da un'unica piattaforma.

Ulteriori informazioni
Maas360 Logo

MaaS360

Cerca Splashtop nel Marketplace IBM MaaS360 per integrare le nostre soluzioni di accesso remoto con i controlli di sicurezza MDM/MAM di MaaS360. Splashtop integra anche MaaS360 per consentire la visualizzazione remota di iOS e il controllo remoto di Android.

Ulteriori informazioni
Microsoft Active Directory Logo

Microsoft Entra ID

Splashtop On-Prem si integra con Active Directory per autenticare/autorizzare ogni richiesta di sessione utente.

Ulteriori informazioni
Logo with the text Member of Microsoft Intelligent Security Association and Microsoft Security next to the Microsoft logo of four colored squares.

Microsoft Intune

RADIUS basato su cloud sicuro per l'accesso Wi-Fi con certificato. Compatibile con Microsoft Cloud PKI.

Ulteriori informazioni
Microsoft Teams Logo

Microsoft Teams

Collegati ai computer dei tuoi utenti direttamente dalla chat di Microsoft Teams e fornisci supporto remoto immediato. Non è necessaria alcuna installazione preliminare.

Ulteriori informazioni
Naverisk logo

Naverisk

Splashtop fornisce la tecnologia di controllo remoto nella soluzione RMM di Naverisk. Aggiungi altre soluzioni Splashtop per fornire un supporto rapido e supervisionato.

Ulteriori informazioni
Logo of NinjaOne

NinjaOne

Ottieni NinjaOne con il componente aggiuntivo Splashtop per fornire supporto remoto ai tuoi computer gestiti. Per offrire un'assistenza rapida supervisionata, aggiungi altre soluzioni Splashtop.

Ulteriori informazioni
OneLogin logo

ONELOGIN

Autenticati con le tue credenziali OneLogin. L'autenticazione singola (SSO) tramite OneLogin fornisce un'autenticazione semplice, centralizzata e sicura.

Ulteriori informazioni
The Salesforce logo, featuring the word salesforce in white lowercase letters inside a blue cloud shape on a white background.

Salesforce

Accedi e supporta a distanza i computer degli utenti finali direttamente dagli oggetti di Salesforce, migliorando l'efficienza IT e il servizio clienti.

Ulteriori informazioni

SentinelOne

Splashtop aiuta i team IT a gestire la protezione SentinelOne in modo più efficiente portando distribuzione degli agenti, visibilità della copertura, gestione degli endpoint e assistenza remota in un'unica console.

Ulteriori informazioni
ServiceNow Logo

ServiceNow

Collegati ai computer dei tuoi utenti dall'interno di ServiceNow incidents sfruttando l'integrazione con il nostro prodotto Enterprise.

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Soliton Logo

Soliton (Giappone)

Splashtop On-Prem è integrato in Soliton SecureDesktop Appliance, che offre una sicurezza di alto livello per le amministrazioni pubbliche e le aziende. Inoltre, consente agli utenti di controllare da remoto i dispositivi Android.

Spiceworks Logo

Spezieworks

Splashtop SOS si integra con Spiceworks Help Desk, in modo da poter iniziare facilmente sessioni di assistenza on-demand sui computer dei tuoi utenti.

Ulteriori informazioni
The Splunk logo, featuring the word splunk in bold lowercase black letters followed by a large right-facing angle bracket (greater-than sign) and a registered trademark symbol.

Splunk

L'integrazione di Splashtop con Splunk consente un monitoraggio avanzato della sicurezza grazie all'esportazione dei log delle sessioni e degli eventi per un'analisi più approfondita, aiutando le aziende a migliorare gli approfondimenti, a semplificare la conformità e a rafforzare la sicurezza.

Ulteriori informazioni
Super Ops AI Logo

SuperOps

Avvia una sessione di controllo remoto di Splashtop dalla piattaforma di SuperOps. In questo modo, gli utenti finali ricevono assistenza tecnica ogni volta che si presenta un problema.

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SWIF logo

Swif

La soluzione di controllo remoto ad alte prestazioni di Splashtop è integrata nella piattaforma Swif.ai, consentendo l'accesso remoto con un solo clic ai dispositivi Windows e Mac.

Ulteriori informazioni
Syncro Logo

SYNCRO

Avvia una sessione di accesso remoto ai tuoi computer gestiti dall'interno di Syncro e dall'integrazione con SyncroMSP. Accedi ai tuoi dispositivi gestiti in qualsiasi momento, anche senza la presenza di un utente finale.

Ulteriori informazioni
tiflux logo

TIFLUX

TiFlux Service Desk è completamente integrato con Splashtop, per dare ai tecnici dell'assistenza IT un accesso remoto immediato e il controllo dei computer.

Ulteriori informazioni
Tokai Group Logo

Tokai (Giappone)

Splashtop On-Prem è ospitato da Tokai Cable and Telecom e rappresenta una soluzione cloud di accesso remoto per le piccole e medie imprese.

The image displays the word Yamaha in bold, black, sans-serif font on a white background.

Yamaha

Splashtop for IoT si integra con la soluzione robotica di Yamaha per consentire il monitoraggio, la gestione e l'assistenza da remoto.

Zebra Integration validated

Zebra

Supporto remoto con e senza operatore per i dispositivi Zebra.

Ulteriori informazioni
zendesk logo

ZENDESK

Avvia sessioni di accesso da remoto dai ticket di supporto Zendesk per fornire supporto immediato. Connettiti con pochi clic. Nessuna installazione precedente necessaria sul dispositivo client.

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Partner RMM

Se stai usando un pacchetto RMM che non prevede già Splashtop, leggi il nostro articolo di supporto per i dettagli sull'integrazione leggera.

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Altri RMM

  • Potresti essere in grado di implementare autonomamente alcuni di questi punti
  • Gli altri elementi potrebbero richiedere modifiche al software RMM

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