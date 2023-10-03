I nostri partner di integrazione
I nostri partner per l'integrazione
Acronis
Gli utenti possono avviare una sessione di controllo remoto Splashtop dall'interno della piattaforma Acronis, per fornire un'assistenza tecnica immediata agli utenti finali quando e dove necessario.
Addigy
Gli utenti possono avviare una sessione di controllo remoto di Splashtop dall'interno della piattaforma di gestione dei dispositivi Apple di Addigy, per fornire un'assistenza tecnica immediata agli utenti finali quando e dove necessario.
AppTec360
Splashtop On-Demand Support (SOS) è integrato con AppTec360 MDM/MAM per supportare la visualizzazione remota iOS e il controllo remoto Android.
Atera
Tecnologia di controllo remoto nella soluzione RMM di Atera che consente ai tecnici di accedere ai computer da remoto. Aggiungi altre soluzioni Splashtop per sfruttare il supporto rapido supervisionato.
BITDEFENDER
La pluripremiata tecnologia antimalware di Bitdefender è integrata nella console Splashtop, per offrire a IT e a MSPs la possibilità di proteggere i computer gestiti con la tecnologia di sicurezza degli endpoint.
Canopy
L'integrazione dell'RMM di Canopy con Splashtop consente agli utenti di eseguire la risoluzione dei problemi da remoto senza problemi dalla piattaforma Canopy. Canopy supporta anche integrazioni leggere per i prodotti retail di Splashtop.
CrowdStrike
Splashtop aiuta i team IT a visualizzare e intervenire più rapidamente sulle rilevazioni di CrowdStrike, portando la visibilità degli endpoint, la gestione e l'assistenza a distanza in un'unica console.
Datto
Splashtop fornisce la tecnologia di controllo remoto in Datto RMM. Puoi aggiungere facilmente altre soluzioni Splashtop per fornire un supporto rapido e supervisionato.
e-Jan (Giappone)
Splashtop per Cachatto - una soluzione di accesso remoto sicuro on-premises per eJan caratterizzata da un elevato livello di sicurezza specifico per le aziende.
Freshdesk
Abilita il supporto remoto dall'interno di Freshdesk per accedere rapidamente ai dispositivi dei tuoi utenti e controllarli da remoto grazie all'integrazione con Splashtop SOS. Non è necessaria alcuna installazione preliminare sul dispositivo dell'utente finale.
FreshService
Avvia sessioni di accesso remoto dai ticket di Freshservice per fornire assistenza immediata con l'integrazione di Splashtop SOS e Freshservice. Tutte le sessioni sono criptate e registrate nel ticket.
HaloITSM/HaloPSA
L'integrazione per l'accesso remoto di Splashtop offre una soluzione all-in-one per ticketing e supporto con l'integrazione di HaloISTM e Halo PSA.
InvGate
Semplifica la gestione degli asset IT e abilita l'assistenza computerizzata a distanza, supporto remoto, teleassistenza con InvGate e Splashtop, permettendo ai team IT di risolvere problemi e mantenere i dispositivi da un'unica piattaforma.
Ivanti
Splashtop è incluso nel telecomando Ivanti Avalanche Smart Device. È inoltre possibile integrare Ivanti ITSM con i prodotti Splashtop per migliorare le funzionalità di supporto remoto.
JAMF
Gli amministratori Jamf possono fornire ai membri del team l'accesso remoto a PC e Mac e supportare da remoto i dispositivi iOS dei loro utenti.
Jira
Consenti ai tuoi tecnici di accedere da remoto ai computer dei tuoi utenti finali e di fornire loro assistenza con connessioni remote Splashtop dall'interno di Jira.
JUMPCLOUD
Autenticati e accedi a Splashtop utilizzando la soluzione SSO basata su cloud di JumpCloud. Disponibile con il nostro prodotto Enterprise.
KACE Cloud
Semplifica l'accesso e il supporto remoto con KACE Cloud by Quest e Splashtop, aiutando i team IT a risolvere rapidamente i problemi da un'unica piattaforma.
MaaS360
Cerca Splashtop nel Marketplace IBM MaaS360 per integrare le nostre soluzioni di accesso remoto con i controlli di sicurezza MDM/MAM di MaaS360. Splashtop integra anche MaaS360 per consentire la visualizzazione remota di iOS e il controllo remoto di Android.
Microsoft Entra ID
Splashtop On-Prem si integra con Active Directory per autenticare/autorizzare ogni richiesta di sessione utente.
Microsoft Intune
RADIUS basato su cloud sicuro per l'accesso Wi-Fi con certificato. Compatibile con Microsoft Cloud PKI.
Microsoft Teams
Collegati ai computer dei tuoi utenti direttamente dalla chat di Microsoft Teams e fornisci supporto remoto immediato. Non è necessaria alcuna installazione preliminare.
Naverisk
Splashtop fornisce la tecnologia di controllo remoto nella soluzione RMM di Naverisk. Aggiungi altre soluzioni Splashtop per fornire un supporto rapido e supervisionato.
NinjaOne
Ottieni NinjaOne con il componente aggiuntivo Splashtop per fornire supporto remoto ai tuoi computer gestiti. Per offrire un'assistenza rapida supervisionata, aggiungi altre soluzioni Splashtop.
ONELOGIN
Autenticati con le tue credenziali OneLogin. L'autenticazione singola (SSO) tramite OneLogin fornisce un'autenticazione semplice, centralizzata e sicura.
Salesforce
Accedi e supporta a distanza i computer degli utenti finali direttamente dagli oggetti di Salesforce, migliorando l'efficienza IT e il servizio clienti.
SentinelOne
Splashtop aiuta i team IT a gestire la protezione SentinelOne in modo più efficiente portando distribuzione degli agenti, visibilità della copertura, gestione degli endpoint e assistenza remota in un'unica console.
ServiceNow
Collegati ai computer dei tuoi utenti dall'interno di ServiceNow incidents sfruttando l'integrazione con il nostro prodotto Enterprise.
Soliton (Giappone)
Splashtop On-Prem è integrato in Soliton SecureDesktop Appliance, che offre una sicurezza di alto livello per le amministrazioni pubbliche e le aziende. Inoltre, consente agli utenti di controllare da remoto i dispositivi Android.
Spezieworks
Splashtop SOS si integra con Spiceworks Help Desk, in modo da poter iniziare facilmente sessioni di assistenza on-demand sui computer dei tuoi utenti.
Splunk
L'integrazione di Splashtop con Splunk consente un monitoraggio avanzato della sicurezza grazie all'esportazione dei log delle sessioni e degli eventi per un'analisi più approfondita, aiutando le aziende a migliorare gli approfondimenti, a semplificare la conformità e a rafforzare la sicurezza.
SuperOps
Avvia una sessione di controllo remoto di Splashtop dalla piattaforma di SuperOps. In questo modo, gli utenti finali ricevono assistenza tecnica ogni volta che si presenta un problema.
Swif
La soluzione di controllo remoto ad alte prestazioni di Splashtop è integrata nella piattaforma Swif.ai, consentendo l'accesso remoto con un solo clic ai dispositivi Windows e Mac.
SYNCRO
Avvia una sessione di accesso remoto ai tuoi computer gestiti dall'interno di Syncro e dall'integrazione con SyncroMSP. Accedi ai tuoi dispositivi gestiti in qualsiasi momento, anche senza la presenza di un utente finale.
TIFLUX
TiFlux Service Desk è completamente integrato con Splashtop, per dare ai tecnici dell'assistenza IT un accesso remoto immediato e il controllo dei computer.
Tokai (Giappone)
Splashtop On-Prem è ospitato da Tokai Cable and Telecom e rappresenta una soluzione cloud di accesso remoto per le piccole e medie imprese.
Yamaha
Splashtop for IoT si integra con la soluzione robotica di Yamaha per consentire il monitoraggio, la gestione e l'assistenza da remoto.
Zebra
Supporto remoto con e senza operatore per i dispositivi Zebra.
ZENDESK
Avvia sessioni di accesso da remoto dai ticket di supporto Zendesk per fornire supporto immediato. Connettiti con pochi clic. Nessuna installazione precedente necessaria sul dispositivo client.
Partner RMM
Se stai usando un pacchetto RMM che non prevede già Splashtop, leggi il nostro articolo di supporto per i dettagli sull'integrazione leggera.
Altri RMM
- Potresti essere in grado di implementare autonomamente alcuni di questi punti
- Gli altri elementi potrebbero richiedere modifiche al software RMM
Splashtop PartnerConnect - Partner di integrazione
I partner di Splashtop forniscono le soluzioni migliori e più complete ai nostri clienti comuni nei seguenti settori: istruzione, sanità, media e intrattenimento, architettura e design, contabilità, IoT e pubblica amministrazione.