Gestione remota migliorata dei dispositivi IoT all'interno di Canopy

Gestione remota avanzata per i dispositivi IoT all'interno di Canopy
La soluzione di controllo remoto ad alte prestazioni di Splashtop è integrata nella piattaforma Canopy e consente di accedere con un solo clic alla gestione e al supporto remoto di sistemi hardware e dispositivi IoT.
Caratteristiche principali:
Supporto remoto sicuro, ad alte prestazioni e con un solo clic a dispositivi hardware e IOT specializzati dall'interno della piattaforma Canopy, anche senza la presenza di un utente finale.
Funzioni in sessione come il trasferimento di file, la stampa remota, la chat e altro ancora.
Registrazione automatica delle sessioni di accesso remoto all'interno della piattaforma Canopy.
Vantaggi principali:
Efficienza: risolvi i problemi dei sistemi hardware specializzati in modo rapido ed efficiente con un accesso remoto affidabile, riducendo i tempi di inattività e migliorando l'efficienza operativa.
Facilità d'uso: avvia sessioni di accesso remoto con un solo clic all'interno della piattaforma Canopy, semplificando il processo di assistenza.
Adattabilità: supporta i sistemi POS, i chioschi self-service (comprese le periferiche), i display digitali, i sistemi di sicurezza come le telecamere e i controlli degli accessi e una serie di dispositivi IoT specializzati e adattati alle esigenze specifiche del settore. Canopy e Splashtop offrono una soluzione flessibile per diversi settori.
Risparmio sui costi: riduci la necessità di assistenza e manutenzione in loco, risparmiando tempo e risorse.
Supporto remoto on-demand a sistemi hardware e dispositivi IoT aggiuntivi
Gli utenti di Canopy possono anche acquistare Splashtop SOS per fornire supporto remoto ad hoc a sistemi hardware e dispositivi IOT non gestiti da Canopy.