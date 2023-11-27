Gestione avanzata dei dispositivi con Swif.ai
La soluzione di controllo remoto ad alte prestazioni di Splashtop è integrata nella piattaforma Swif.ai, consentendo l'accesso remoto con un solo clic ai dispositivi Windows e Mac.
Caratteristiche principali:
Accesso remoto sicuro, ad alte prestazioni e con un solo clic a computer Windows e Mac dall'interno della piattaforma Swif.ai, anche senza la presenza di un utente finale.
Funzioni in sessione come il trasferimento di file, la stampa remota, la chat e altro ancora.
Registrazione automatica delle sessioni di accesso remoto all'interno della piattaforma Swif.ai.
Vantaggi principali:
Efficienza: risolvi i problemi in modo rapido ed efficiente con un accesso remoto affidabile e ad alte prestazioni a computer Windows e Mac, riducendo i tempi di inattività e migliorando l'efficienza IT.
Facilità d'uso: avvia sessioni di accesso remoto con un solo clic all'interno della piattaforma Swif.ai, semplificando il processo di assistenza.
Risparmio sui costi: riduci la necessità di assistenza e manutenzione in loco, risparmiando tempo e risorse.
Supporto remoto on-demand per altri dispositivi
Gli utenti possono anche acquistare Splashtop SOS per fornire un supporto remoto ad hoc a computer e dispositivi mobili non gestiti da Swif.ai.