Confederation College utilizza Splashtop per l'accesso remoto ai laboratori informatici e il supporto IT
Gli studenti possono accedere da remoto ai computer del campus e i team IT possono fornire supporto on-demand agli utenti remoti
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Ascolta Jason Deadman, tecnico informatico di helpdesk, che ci spiega come viene utilizzato l'accesso remoto di Splashtop al Confederation College. Gli studenti accedono da remoto ai computer del campus da qualsiasi dispositivo e il team IT fornisce assistenza su richiesta a studenti e insegnanti che operano da remoto.
Ulteriori informazioni su Splashtop Enterprise per l'accesso remoto ai laboratori.
Confederation College uses Splashtop for Remote Computer Lab Access and IT Support