La St. Joseph's School for the Deaf aumenta la sicurezza ed espande il supporto remoto

La St. Joseph's School for the Deaf offre agli studenti esperienze mirate, eque e coinvolgenti da oltre 150 anni. Situata nel Bronx, a New York, la scuola crea un ambiente di apprendimento inclusivo per studenti audiolesi e non, sia che parlino sia che non parlino.

Rispetto ad altre scuole, l'ambiente del campus della St. Joseph è parte integrante della vita degli studenti. Quindi, quando il COVID-19 ha imposto alla scuola di passare all'apprendimento a distanza, non è stato facile. La coordinatrice della tecnologia, Adrianne Grant, ha dovuto trovare rapidamente un modo per assistere insegnanti e personale da remoto. "È stato come bere acqua da un idrante!"

La St. Joseph's si è rapidamente procurata dei dispositivi per aiutare gli studenti ad accedere alle lezioni in diretta streaming e ai corsi da casa. Una volta che la scuola ha acquistato laptop, tablet e Chromebook, Grant sapeva di dover trovare un modo per accedere da remoto a questi dispositivi e risolvere rapidamente i problemi.

La Grant voleva assicurarsi che il personale della St. Joseph si sentisse sostenuto in questo momento di incertezza e di difficoltà. "Volevo che tutti sapessero che se avessero cominciato ad avere problemi, avremmo potuto porgere una mano e fornire supporto", ha dichiarato.