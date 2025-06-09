La St. Joseph's School for the Deaf aumenta la sicurezza ed espande il supporto remoto
Splashtop Enterprise consente a un team IT formato da due persone di fornire assistenza a più di 300 dispositivi e di monitorare le telecamere di sicurezza
In sintesi
Sfida
Quando è iniziata la pandemia, la St. Joseph's School for the Deaf aveva bisogno di fornire assistenza a distanza a studenti e personale, tenendo conto delle ristrettezze di budget.
Soluzione
Durante il lockdown, il team IT di St. Joseph, composto da due persone, ha utilizzato Splashtop per supportare i dispositivi della scuola. Per ottenere ulteriori funzionalità, ha effettuato il passaggio a Splashtop Enterprise e continua a supportare oltre 300 dispositivi.
Risultati
Splashtop aveva tutto ciò di cui la St. Joseph aveva bisogno a un prezzo imbattibile. Questo ha permesso di destinare una parte maggiore del budget a nuovi dispositivi per gli studenti. Inoltre, grazie a Splashtop è stato possibile migliorare la sicurezza e la sorveglianza.
Da St. Joseph’s School for the Deaf
Splashtop è un ottimo terzo membro del team, se così si può dire. Abbiamo un piccolo team IT, composto soltanto da me e dal mio partner. Quindi, rende tutto molto più semplice!
Adrianne Grant - Technology Coordinator
Da St. Joseph’s School for the Deaf
Ringrazio molto il team di assistenza di Splashtop per la sua cortesia. È un aspetto fondamentale per chi lavora nel settore tecnologico. Lo apprezzo molto perché mi facilita il lavoro, quindi vi ringrazio.
Adrianne Grant - Technology Coordinator
La sfida: fornire un supporto remoto di qualità con un budget limitato
La St. Joseph's School for the Deaf offre agli studenti esperienze mirate, eque e coinvolgenti da oltre 150 anni. Situata nel Bronx, a New York, la scuola crea un ambiente di apprendimento inclusivo per studenti audiolesi e non, sia che parlino sia che non parlino.
Rispetto ad altre scuole, l'ambiente del campus della St. Joseph è parte integrante della vita degli studenti. Quindi, quando il COVID-19 ha imposto alla scuola di passare all'apprendimento a distanza, non è stato facile. La coordinatrice della tecnologia, Adrianne Grant, ha dovuto trovare rapidamente un modo per assistere insegnanti e personale da remoto. "È stato come bere acqua da un idrante!"
La St. Joseph's si è rapidamente procurata dei dispositivi per aiutare gli studenti ad accedere alle lezioni in diretta streaming e ai corsi da casa. Una volta che la scuola ha acquistato laptop, tablet e Chromebook, Grant sapeva di dover trovare un modo per accedere da remoto a questi dispositivi e risolvere rapidamente i problemi.
La Grant voleva assicurarsi che il personale della St. Joseph si sentisse sostenuto in questo momento di incertezza e di difficoltà. "Volevo che tutti sapessero che se avessero cominciato ad avere problemi, avremmo potuto porgere una mano e fornire supporto", ha dichiarato.
La soluzione: il team IT di St. Joseph guadagna "un terzo membro del team" con Splashtop
Prima di venire a conoscenza di Splashtop, grazie a Tech and Learning, Grant utilizzava LogMeIn. Ha deciso di provare Splashtop ed è rimasta stupita dalla sua semplicità d'uso. "LogMeIn talvolta era un po' complicato, mentre ho trovato l'interfaccia di Splashtop semplicemente meravigliosa. Potevo entrare e uscire dai computer con estrema facilità".
Anche i prezzi di Splashtop saltano all'occhio. "Splashtop è davvero conveniente rispetto a LogMeIn. È straordinario per una scuola! Quando ho visto il confronto dei prezzi, non potevo crederci. Altri prodotti costano il doppio e offrono meno".
Grant ha iniziato a usare Splashtop per supportare il personale remoto durante il lockdown. "Molte persone lavoravano da casa con i propri dispositivi. Siamo riusciti a entrare nei loro computer e dispositivi mobili per risolvere qualsiasi problema. Splashtop ci ha permesso di mantenere un alto livello di assistenza, anche quando eravamo a casa".
Al di là dello shock iniziale dovuto alla pandemia, Splashtop è diventato uno strumento fondamentale per la St. Joseph. Grant era così soddisfatta di Splashtop che ha effettuato l'upgrade a Enterprise per ottenere maggiori funzionalità di supporto remoto e una maggiore sicurezza. "Splashtop può essere considerato come un valido terzo membro del team. Il nostro team IT è piccolo, siamo solo io e il mio partner. Quindi, questo software rende tutto molto più facile!"
Funzioni preferite:
Assistenza remota on-demand: per fornire assistenza a chiunque, ovunque e in qualsiasi momento. "Splashtop è riuscito a portare la calma nella nostra scuola. Non solo siamo riusciti a fornire assistenza al personale da remoto, ma anche agli studenti e ai genitori che avevano delle difficoltà con la tecnologia che utilizzavano a casa. L'utente finale è facilitato, anche se non è esperto di tecnologia."
Gestione remota del computer: per inviare patch o aggiornamenti attraverso la console my.Splashtop.com da remoto. "Non ho bisogno di andare in giro a visitare tutti i computer. Vedo tutto quello che mi serve attraverso la console. Siamo solo in due, non potremmo fare niente se non fosse disponibile."
Informazioni sul dispositivo: "La console Splashtop ci fornisce dettagli sui dispositivi, come il sistema operativo e la data dell'ultimo aggiornamento. Posso vedere cosa è stato compiuto e cosa deve essere fatto. Basta passarci sopra e mi fornisce le informazioni di cui ho bisogno. Non devo andare a cercare nulla".
Log di sessione: "Posso rivedere la sessione e rendermi conto di cosa ha funzionato e di cosa non ha funzionato, oltre ad altre informazioni essenziali. Lo utilizzo sempre".
Gestione e raggruppamento degli utenti: "Possiamo creare gruppi e classificare le persone. Se avessimo bisogno di trovare un utente finale, sapremmo dove cercare".
Assistenza clienti: Grant è rimasta colpita dall'eccellente servizio clienti di Splashtop. "Anche se non riesco a capire subito, mi seguono e si assicurano che tutto fili liscio. In quanto tecnico, apprezzo questo aspetto perché voglio fare lo stesso per i miei utenti finali."
I risultati: più dispositivi per gli studenti, assistenza IT e sicurezza scolastica a un prezzo inferiore
Risparmio sui costi
Poiché Grant ha risparmiato notevolmente sui costi di accesso remoto e di supporto, la St. Joseph ha potuto acquistare più Chromebook e iPad per gli studenti. "Non disponiamo di un budget consistente. Con Splashtop sono riuscita a raggiungere più obiettivi e a fare di più rispetto ad altri prodotti. La cosa era alquanto sensata."
Maggiore sicurezza e tranquillità
Le scuole americane devono essere estremamente attente alla sicurezza. "È terrificante pensare che qualcuno possa infiltrarsi nella nostra scuola e fare del male ai bambini e al personale", ha dichiarato Grant.
A tal fine, la St. Joseph utilizza Splashtop per monitorare le telecamere di sicurezza. "Il mio assistente usa Splashtop ogni giorno per diagnosticare e risolvere i problemi. Si collega anche al computer della guardiola per controllare le telecamere di sorveglianza."
Durante i giorni festivi o dopo l'orario di lavoro, gli utenti possono semplicemente collegarsi in remoto, monitorare il campus e assistere chiunque si trovi sul posto. Se necessario, possono anche avvertire più rapidamente le autorità delle emergenze. Hanno catturato di tutto, da una porta lasciata accidentalmente aperta a un seminterrato allagato dopo un uragano.
"Quando il seminterrato si è allagato in seguito a un uragano, siamo stati in grado di collegarci in remoto alle telecamere di sorveglianza e verificare i danni provocati dall'acqua. L'intero piano inferiore si era allagato e c'era un quadro elettrico totalmente sommerso. Grazie a Splashtop, abbiamo potuto verificare se era sicuro prima di entrare nell'edificio per valutare ulteriori danni". Grant ha aggiunto: "Normalmente non si pensa di utilizzare Splashtop in questo modo, ma per noi vale oro".
Aumenta anche la sicurezza informatica
"Splashtop non ha migliorato solo la sicurezza fisica della scuola, ma anche la sicurezza informatica. La gente non ci pensa, ma anche le scuole vengono prese di mira dai ransomware. Proteggere i nostri utenti finali e la nostra rete è importante quanto il resto del nostro lavoro", ha dichiarato Grant. Splashtop consente a Grant e al suo partner di controllare tutti i dispositivi scolastici e di effettuare aggiornamenti per garantire la massima sicurezza.
Il "cavaliere in armatura scintillante" di St. Joseph
Oggi Grant e il suo partner utilizzano Splashtop Enterprise per supportare circa 300 dispositivi (tra cui iPad, Chromebook, laptop e desktop). "Utilizziamo Splashtop soprattutto per l'assistenza desktop. Se qualcuno ha un problema, possiamo facilmente diagnosticarlo o risolverlo senza interrompere la lezione".
Quando i membri del personale non si trovano nel campus, la funzione IT può comunque fornire assistenza ai loro dispositivi, anche se il loro ufficio è chiuso. I membri del personale utilizzano le funzioni di accesso remoto anche quando sono fuori città o per la formazione dei nuovi assunti. "Il nostro business manager usa regolarmente Splashtop. Vive in un altro stato e può accedere ai file da remoto dopo l'orario di lavoro o mentre lavora da casa".
Ripensando all'inizio della pandemia, Grant è felice di aver scoperto Splashtop. "Se guardiamo indietro a tutto quello che è successo e a come siamo riusciti a superarlo, è surreale. Direi che il vostro prodotto ci ha salvato durante la pandemia. Questa è la verità. È stato il nostro cavaliere dall'armatura splendente."