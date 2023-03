Strobel risparmia l'80% migrando da LogMeIn Central

Strobel Energy Group opera 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Per mantenere il buon funzionamento delle operazioni, l'azienda deve assicurarsi che l'infrastruttura IT sia in ottime condizioni. Con una soluzione di assistenza remota a disposizione, è in grado di accedere da remoto e fornire manutenzione e supporto a tutti i server e i dispositivi utilizzati dall'azienda.

In passato, Strobel Energy Group utilizzava LogMeIn Central per fornire assistenza remota. Gli aumenti di prezzo annuali di LogMeIn, però, sono diventati un problema. Jon Quincy, responsabile IT di Strobel Energy Group, ha raccontato come gli aumenti di prezzo siano diventati eccessivi: "LogMeIn aumentava costantemente i prezzi e noi cercavamo di non rimanere bloccati nella routine di rinnovare un servizio in abbonamento ogni anno".

Quincy si è messo alla ricerca di un'altra soluzione che gli permettesse di fornire un'assistenza remota di prim'ordine, che consentisse a lui e al suo team di disporre di connessioni di accesso remoto veloci e di tutti gli strumenti necessari per fornire un'assistenza di qualità superiore, ma senza un prezzo elevato.

"Ci impegniamo con costanza per assicurarci di utilizzare il prodotto giusto per le nostre esigenze e al miglior prezzo", ha dichiarato Quincy. "Il nostro obiettivo era di poter fornire assistenza ai nostri utenti evitando problemi di connessione e di esecuzione delle operazioni necessarie".