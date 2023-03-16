Strobel risparmia l'80% migrando da LogMeIn Central
Funzioni di supporto remoto migliori a un prezzo molto inferiore rispetto a LogMeIn Central
Riepilogo
Strobel Energy Group ha utilizzato LogMeIn Central per supportare i propri utenti e l'infrastruttura IT, che include decine di server e computer sparsi in tutto il mondo. Stanco dei notevoli aumenti di prezzo di LogMeIn, Strobel Energy Group è passato a Splashtop Remote Support, che offre tutti gli strumenti e le funzionalità di cui avevano bisogno a un prezzo molto migliore.
Da Strobel Energy Group
Splashtop ha le funzioni di cui abbiamo bisogno e il prezzo era più in linea con quello che vorremmo pagare.
Jon Quincy, IT Manager
La sfida: trovare la migliore alternativa a LogMeIn Central a un costo equo
Strobel Energy Group opera 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Per mantenere il buon funzionamento delle operazioni, l'azienda deve assicurarsi che l'infrastruttura IT sia in ottime condizioni. Con una soluzione di assistenza remota a disposizione, è in grado di accedere da remoto e fornire manutenzione e supporto a tutti i server e i dispositivi utilizzati dall'azienda.
In passato, Strobel Energy Group utilizzava LogMeIn Central per fornire assistenza remota. Gli aumenti di prezzo annuali di LogMeIn, però, sono diventati un problema. Jon Quincy, responsabile IT di Strobel Energy Group, ha raccontato come gli aumenti di prezzo siano diventati eccessivi: "LogMeIn aumentava costantemente i prezzi e noi cercavamo di non rimanere bloccati nella routine di rinnovare un servizio in abbonamento ogni anno".
Quincy si è messo alla ricerca di un'altra soluzione che gli permettesse di fornire un'assistenza remota di prim'ordine, che consentisse a lui e al suo team di disporre di connessioni di accesso remoto veloci e di tutti gli strumenti necessari per fornire un'assistenza di qualità superiore, ma senza un prezzo elevato.
"Ci impegniamo con costanza per assicurarci di utilizzare il prodotto giusto per le nostre esigenze e al miglior prezzo", ha dichiarato Quincy. "Il nostro obiettivo era di poter fornire assistenza ai nostri utenti evitando problemi di connessione e di esecuzione delle operazioni necessarie".
La soluzione: Splashtop Remote Support viene in soccorso
Quincy ha ben presto appreso da un'altra azienda che anche in quel caso si erano presentati gli stessi problemi con LogMeIn Central e che, grazie a Splashtop RS Premium (l'alternativa ideale a LogMeIn Central), aveva trovato la soluzione perfetta.
"Cerchiamo sempre di tenerci aggiornati su prodotti nuovi ed entusiasmanti", ha detto Quincy. "Un nostro fornitore utilizzava Splashtop per accedere da remoto a uno dei nostri sistemi e, nel corso della conversazione, abbiamo scoperto che aveva abbandonato LogMeIn per Splashtop a causa del prezzo.
"Rispetto a LogMeIn Central, Splashtop Remote Support offre le stesse funzioni principali che sono più comunemente utilizzate dai responsabili IT. Tuttavia, Splashtop ha un costo molto più basso e non prevede aumenti di prezzo annuali (leggi il nostro confronto prezzi con LogMeIn Central). Questo ha suscitato l'interesse di Quincy che ha deciso di provarlo.
"Abbiamo provato il software in modalità di prova gratuita e siamo rimasti piacevolmente sorpresi", ha detto Quincy. "Siamo stati anche molto contenti di lavorare con [il team di vendita di Splashtop] e della flessibilità delle estensioni che ci sono state offerte durante la nostra prova gratuita per assicurarsi che fossimo soddisfatti."
Splashtop ha rispettato gli elevati standard di Strobel Energy Group. La decisione di passare da LogMeIn Central a Splashtop Remote Support è stata facile per Quincy.
"Splashtop ha le funzioni di cui abbiamo bisogno e il prezzo era più in linea con quello che vorremmo pagare."
I risultati: Strobel riduce i costi di assistenza remota di oltre l'80%
Quincy ha implementato SRS Premium con facilità. È stato in grado di fornire l'alto livello di supporto richiesto dall'infrastruttura IT di Strobel Energy Group e ha notato immediatamente il risparmio sui costi. "Il rinnovo di LogMeIn sarebbe stato di oltre 6.000 dollari, mentre il prezzo di acquisto di Splashtop è stato di poco superiore ai 1.000 dollari", ha detto Quincy. "Per questo prezzo, siamo riusciti a passare da 100 computer gestiti con LogMeIn a 250, grazie a Splashtop."
Quincy ha ridotto i costi per il supporto remoto di Strobel Energy Group di oltre l'80%, oltre a poter accedere a un numero di computer più che doppio rispetto a quello a cui poteva accedere utilizzando LogMeIn. Splashtop è l'alternativa a LogMeIn definitiva e ti aiuterà a risparmiare migliaia di dollari rispetto ai prezzi di LogMeIn.
Aumento del numero di computer gestitiDa 100 a 250
Risparmio dell'80%I costi dell'assistenza remota
Dettagli
Riguardo Strobel Energy Group
Strobel Energy Group è una società di ingegneria, approvvigionamento e costruzioni (EPC) specializzata nel settore energetico midstream. Ha fornito al settore energetico attività e strutture che trasportano le materie prime energetiche sul mercato. Ha lavorato a progetti che includono la pianificazione, la costruzione e il completamento di impianti di caricamento di treni di greggio in North Dakota, Louisiana e Texas, oltre ad altri progetti in tutti gli Stati Uniti.
Strobel Energy Group si avvale di un software di gestione dei desktop remoti per gestire la propria infrastruttura di server composta da un host VMWare, diversi server virtuali e circa 70 utenti. Il 60% della base di utenti è locale, mentre il 40% è attivo sul territorio degli Stati Uniti, in Messico, in Canada e in India.