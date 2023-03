Fast Break Tech passa da LogMeIn Central a Splashtop

Fast Break Tech, MSP con sede a Sacramento, in California, gestisce oltre 3.000 endpoint; questa azienda utilizza Splashtop Remote Support per monitorare, gestire e supportare i propri clienti da remoto.

Fast Break Tech è passata a Splashtop dopo aver precedentemente utilizzato LogMeIn Central Premier. Il team di Fast Break Tech è stato molto soddisfatto dello switch, citando una migliore esperienza, caratteristiche, e il team di supporto di Splashtop è stato più reattivo come motivi per cui preferiscono la nostra soluzione (scopri perché Splashtop è la migliore alternativa a LogMeIn Central).

La sfida

Oggi gli MSP affrontano la sfida di cercare di supportare i dispositivi dei propri clienti sparsi in diverse sedi con risorse limitate. Per soddisfare la domanda, gli MSP si affidano a software di accesso remoto per fornire supporto ai propri dispositivi gestiti senza dover spostarsi fisicamente verso i propri clienti.

Oltre all'accesso remoto, gli MSP spesso cercano strumenti che consentano loro di monitorare e gestire in remoto anche gli endpoint. Questo aiuta gli MSP a risolvere in modo proattivo i problemi prima che si presentino e a mantenere i propri endpoint funzionanti senza intoppi.

Ci sono diversi prodotti là fuori che forniscono questi strumenti, tuttavia, spesso possono essere costosi, mancano alcune caratteristiche o funzionalità, o avere team di supporto non rispondenti. Questo cede in particolare gli MSP che stanno cercando di scalare il proprio business, in quanto l'aggiunta di nuovi clienti può diventare costoso o danneggiare la loro efficienza.

Fast Break Tech è un MSP che gestisce oltre 3.000 endpoint con soli 8 tecnici interni. Per supportare la loro vasta base di client, Fast Break Tech utilizzava LogMeIn Central Premier.

Tuttavia, Fast Break Tech non era soddisfatta della situazione e voleva trovare una nuova soluzione. Steven Walker, presidente di Fast Break Tech, ha parlato di cosa li ha spinti ad abbandonare LogMeIn. "Utilizzavamo LogMeIn che nel corso degli anni è diventato troppo lento", ha detto Walker. "E se c'erano funzioni che avrei voluto fossero introdotte, l'azienda era troppo grande e non se ne faceva nulla. Non hanno risposto alle nostre richieste. Inoltre, all'epoca stavamo cercando di allontanarci da Kaspersky, che era l'unica protezione integrata in LogMeIn".

La soluzione

Alla fine, Fast Break Tech taglia i ponti con LogMeIn e passa a Splashtop Remote Support.

Splashtop Remote Support è una soluzione di supporto remoto appositamente studiato per MSPs e per i professionisti IT. Include funzioni come l'accesso remoto non supervisionato, il trasferimento di file, la chat e il riavvio da remoto. Inoltre, include ulteriori funzioni di monitoraggio e gestione comunemente presenti nei prodotti RMM.

Le funzioni di monitoraggio e gestione disponibili in Splashtop Remote Support includono avvisi configurabili, registri eventi, comandi remoti, inventario del sistema, gestione degli aggiornamenti, azioni pianificate e altro ancora. Gli utenti possono inoltre distribuire e gestire Bitdefender Antimalware nei propri computer gestiti dall'interno della console Splashtop.

I risultati

Fin dall'inizio, Walker ha visto i vantaggi di passare a Splashtop. Quando si parla del processo di implementazione, Walker ha detto che era più facile di quanto si aspettasse.

"Il team di Splashtop ci ha assistito nell'utilizzo di InstallForge al fine di creare le nostre build con i codici di sicurezza, che per noi è un must.", ha detto Walker. "Abbiamo anche potuto utilizzare la funzione LogMeIn One2Many per installare Splashtop sulla maggior parte dei nostri clienti".

Una volta che ha iniziato a utilizzare Splashtop, Walker ha apprezzato l'esperienza Splashtop di più e ha detto che era più veloce di LogMeIn. «Ho sentito il mio team dire che hanno apprezzato molto di più Splashtop», ha detto Walker.

Per quanto riguarda le funzionalità, Walker ha elogiato la chat (in particolare la chat fuori sessione) e l'assistenza supervisionata come alcuni dei punti salienti del supporto remoto Splashtop.

La funzione Chat migliora l'efficienza

"La chat è fenomenale", ha affermato Walker. "La usiamo tutto il giorno. Ci sono volte in cui siamo impegnati in una telefonata e dobbiamo occuparci del cliente successivo. Ci basta premere il pulsante della chat per iniziare a chiacchierare con quel cliente."

Con Splashtop Remote Support, sei in grado di chattare con i tuoi clienti, anche senza avere prima una connessione remota al computer.

Walker ha anche discusso ulteriori vantaggi della funzione di chat in Splashtop.

"Se chiamiamo e c'è la segreteria telefonica, inviamo una chat dicendo: 'Ehi, va bene se ci colleghiamo a distanza adesso? Se la risposta è affermativa, entriamo subito", spiega Walker. "Mi piace anche il fatto che nella chat venga mostrato il nostro nome. Con LogMeIn c'era scritto solo 'Utente remoto LogMeIn', quindi non avevano idea di chi ci fosse sul posto. Ma con la chat di Splashtop è possibile sapere di quale tecnico si tratta."

Supporto immediato in movimento con SOS

L'altra caratteristica che Walker ha apprezzato è la funzione di assistenza supervisionata (SOS) che ti permette di connetterti istantaneamente a qualsiasi dispositivo Windows, Mac, iOS o Android con un codice di sessione per fornire assistenza. Questa funzione aiuta MSPs, come Fast Break Tech, a supportare i dispositivi non gestiti dal proprio account, poiché non è necessaria un'installazione preliminare.

"SOS è incredibile per noi", ha detto Walker, "Mi consente di lavorare in multitasking mentre sono in viaggio e di usare SOS per fornire supporto." "Comunicami il codice a 9 cifre e sarò in grado di aiutarti o di dirti cosa fare."